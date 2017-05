Тур Калифорнии-2017. Маршрут

14 мая стартует 12-й выпуск Тура Калифорнии, но в этом году гонка вошла в календарь Мирового тура. Гонка будет состоять из 7 этапов, из которых три спринтерских, два горных, в том числе королевский горный с финишем на вершине горы Болдли (5-й этап), одна равнинная индивидуальная гонка на время и один среднегорный этап (7-й).

Тур Калифорнии традиционно является подготовительной гонкой перед Тур де Франс. В прошлом году победителем Тура Калифорнии стал французский гонщик Жулиан Алафилипп, который не сможет защитить свой титул из-за травмы колена.

На Туре Калифорнии стартует двукратный чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выигрывал гонку в 2015 году.

Этапы Тура Калифорнии-2017:

Этап 1. Sacramento – Sacramento, 167 км

Этап 2. Modesto - San Jose, 144,5 км

Этап 3. Pismo Beach - Morro Bay, 192,5 км

Этап 4. Santa Barbara - Santa Clarita, 159,5 км

Этап 5. Ontario - Mt. Baldy, 125,5 км

Этап 6. Big Bear Lake Big Bear Lake, ITT, 24 км

Этап 7. Mountain High – Pasadena, 125 км

Стартовый состав:

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam



BRESCHEL Matti (Den)

DE VREESE Laurens (Bel)

FOMINYKH Daniil (Kaz)

KAMYSHEV Arman (Kaz)

KORSAETH Truls Engen (Nor)

MINALI Riccardo (Ita)

TLEUBAYEV Ruslan (Kaz)

ZAKHAROV Artyom (Kaz)



BMC RACING TEAM (BMC) WorldTeam



BOHLI Tom (SUI)

BOOKWALTER Brent (USA)

DRUCKER Jean Pierre (Lux)

ELMIGER Martin (SUI)

GERTS Floris (Ned)

SANCHEZ GONZALEZ Samuel (Esp)

SCHÄR Michael (SUI)

SCOTSON Miles (Aus)



BORA – HANSGROHE (BOH) WorldTeam



BASKA Erik (Svk)

BODNAR Maciej (Pol)

KOLAR Michal (Svk)

MAJKA Rafal (Pol)

MCCARTHY Jay (Aus)

POLJANSKI Pawel (Pol)

SAGAN Juraj (Svk)

SAGAN Peter (Svk)



CANNONDALE DRAPAC PROF. CYCLING TEAM (CDT) WorldTeam



BETTIOL Alberto (Ita)

BROWN Nathan (USA)

CANTY Brendan (Aus)

CRADDOCK Lawson (USA)

PHINNEY Taylor (USA)

SKUJINS Toms (Lat)

TALANSKY Andrew (USA)

WIPPERT Wouter (Ned)



COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS (COF) Professional Team



BAGOT Yohan (Fra)

BONNAFOND Guillaume (Fra)

EDET Nicolas (Fra)

LE TURNIER Mathias (Fra)

MATE MARDONES Luis Angel (Esp)

ROSSETTO Stéphane (Fra)

SOUPE Geoffrey (Fra)

VAN GENECHTEN Jonas (Bel)



TEAM DIMENSION DATA (DDD) WorldTeam



DOUGALL Nick (Aus)

EISEL Bernhard (AUT)

FARRAR Tyler (USA)

JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)

KING Benjamin (USA)

MORTON Lachlan David (Aus)

RENSHAW Mark (Aus)

THWAITES Scott (GBr)



JELLY BELLY P/B MAXXIS (JBC) Continental Team



BENNETT Sean (USA)

BERRY Josh (USA)

CASTILLO SOTO Ulises Alfredo (Mex)

CHEYNE Jordan (Can)

RATHE Jacob (USA)

SHELDEN Taylor (USA)

TVETCOV Serghei (Rou)

WOLFE Ben (USA)



QUICK-STEP FLOORS (QST) WorldTeam



BAUER Jack (NZl)

KITTEL Marcel (GER)

MAS NICOLAU Enric (Esp)

SABATINI Fabio (Ita)

SCHACHMANN Maximilian (GER)

STYBAR Zdenek (Cze)

TRENTIN Matteo (Ita)

VELITS Martin (Svk)



RALLY CYCLING (RLY) Continental Team



BRITTON Rob (Can)

DAL-CIN Matteo (Can)

DE VOS Adam (Can)

HUFFMAN Evan (USA)

JOYCE Colin (USA)

KUSS Sepp (USA)

PATE Danny (USA)

YOUNG Eric (USA)



TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) WorldTeam



KRISTOFF Alexander (Nor)

MACHADO Tiago (Por)

MATHIS Marco (GER)

MØRKØV Michael (Den)

POLITT Nils (GER)

RESTREPO VALENCIA Jhonatan (Col)

WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)

ZABEL Rick (GER)



TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) WorldTeam



BENNETT George (NZl)

BOUWMAN Koen (Ned)

DE TIER Floris (Bel)

GESINK Robert (Ned)

LINDEMAN Bertjan (Ned)

OLIVIER Daan (Ned)

TOLHOEK Antwan (Ned)

VERMEULEN Alexey (USA)



TEAM NOVO NORDISK (TNN) Professional Team



GIOUX Romain (Fra)

HENTTALA Joonas (Fin)

LOZANO RIBA David (Esp)

MEJIAS LEAL Javier (Esp)

PERON Andrea (Ita)

PLANET Charles (Fra)

VERSCHOOR Martijn (Ned)

WILLIAMS Christopher (Aus)



TEAM SKY (SKY) WorldTeam



BOSWELL Ian (USA)

DIBBEN Jonathan (GBr)

DOULL Owain (GBr)

GEOGHEGAN HART Tao (GBr)

KENNAUGH Peter (GBr)

LOPEZ GARCIA David (Esp)

VAN POPPEL Danny (Ned)

VIVIANI Elia (Ita)



TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam



ANDERSEN Søren Kragh (Den)

CURVERS Roy (Ned)

FRÖHLINGER Johannes (GER)

HAMILTON Chris (Aus)

HOFSTEDE Lennard (Ned)

OOMEN Sam (Ned)

SINKELDAM Ramon (Ned)

TEUNISSEN Mike (Ned)



TREK – SEGAFREDO (TFS) WorldTeam



COLEDAN Marco (Ita)

DANIEL Gregory (USA)

DE KORT Koen (Ned)

DEGENKOLB John (GER)

GUERREIRO Ruben (Por)

IRIZAR ARANBURU Markel (Esp)

REIJNEN Kiel (USA)

ZUBELDIA AGIRRE Haimar (Esp)



UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam



CONSONNI Simone (Ita)

DURASEK Kristijan (Cro)

GANNA Filippo (Ita)

GUARDINI Andrea (Ita)

KUMP Marko (Slo)

LAENGEN Vegard Stake (Nor)

MIRZA BANIHAMMAD Yousef (VAE)

ZURLO Federico (Ita)



UNITEDHEALTHCARE PROF. CYCLING TEAM (UHC) Professional Team



ACEVEDO COLLE Janier Alexis (Col)

CLARKE Jonathan (Aus)

EATON Daniel (USA)

HENDERSON Gregory (NZl)

JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander (Col)

MANNION Gavin (USA)

MCCABE Travis (USA)

PUTT Tanner (USA)