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Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

  14 мая стартует 12-й выпуск Тура Калифорнии, но в этом году гонка вошла в календарь Мирового тура. Гонка будет состоять из 7 этапов, из которых три спринтерских, два горных, в том числе королевский горный с финишем на вершине горы Болдли (5-й этап), одна равнинная индивидуальная гонка на время и один среднегорный этап (7-й).

 

  Тур Калифорнии традиционно является подготовительной гонкой перед Тур де Франс. В прошлом году победителем Тура Калифорнии стал французский гонщик Жулиан Алафилипп, который не сможет защитить свой титул из-за травмы колена.  

 

На Туре Калифорнии стартует двукратный чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выигрывал гонку в 2015 году.

 

Этапы Тура Калифорнии-2017:

 

 

Этап 1. Sacramento – Sacramento, 167 км

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

 

Этап 2. Modesto - San Jose, 144,5 км

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

Этап 3. Pismo Beach - Morro Bay, 192,5 км

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

Этап 4. Santa Barbara - Santa Clarita, 159,5 км

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

 

Этап 5. Ontario - Mt. Baldy, 125,5 км

 

 

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

Этап 6. Big Bear Lake Big Bear Lake, ITT, 24 км

 

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

Этап 7.  Mountain High – Pasadena, 125 км

 

Тур Калифорнии-2017. Маршрут

 

 

Стартовый состав:

 

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam


BRESCHEL Matti    (Den)    
DE VREESE Laurens    (Bel)    
FOMINYKH Daniil    (Kaz)    
KAMYSHEV Arman    (Kaz)    
KORSAETH Truls Engen    (Nor)    
MINALI Riccardo    (Ita)    
TLEUBAYEV Ruslan    (Kaz)    
ZAKHAROV Artyom    (Kaz)    

BMC RACING TEAM (BMC) WorldTeam


BOHLI Tom    (SUI)    
BOOKWALTER Brent    (USA)    
DRUCKER Jean Pierre    (Lux)    
ELMIGER Martin    (SUI)    
GERTS Floris    (Ned)    
SANCHEZ GONZALEZ Samuel    (Esp)    
SCHÄR Michael    (SUI)    
SCOTSON Miles    (Aus)    

BORA – HANSGROHE (BOH) WorldTeam


BASKA Erik    (Svk)    
BODNAR Maciej    (Pol)    
KOLAR Michal    (Svk)    
MAJKA Rafal    (Pol)    
MCCARTHY Jay    (Aus)    
POLJANSKI Pawel    (Pol)    
SAGAN Juraj    (Svk)    
SAGAN Peter    (Svk)    

CANNONDALE DRAPAC PROF. CYCLING TEAM (CDT) WorldTeam


BETTIOL Alberto    (Ita)    
BROWN Nathan    (USA)    
CANTY Brendan    (Aus)    
CRADDOCK Lawson    (USA)    
PHINNEY Taylor    (USA)    
SKUJINS Toms    (Lat)    
TALANSKY Andrew    (USA)    
WIPPERT Wouter    (Ned)    

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS (COF) Professional Team


BAGOT Yohan    (Fra)    
BONNAFOND Guillaume    (Fra)    
EDET Nicolas    (Fra)    
LE TURNIER Mathias    (Fra)    
MATE MARDONES Luis Angel    (Esp)    
ROSSETTO Stéphane    (Fra)    
SOUPE Geoffrey    (Fra)    
VAN GENECHTEN Jonas    (Bel)    

TEAM DIMENSION DATA (DDD) WorldTeam


DOUGALL Nick    (Aus)    
EISEL Bernhard    (AUT)    
FARRAR Tyler    (USA)    
JANSE VAN RENSBURG Reinardt    (RSA)    
KING Benjamin    (USA)    
MORTON Lachlan David    (Aus)    
RENSHAW Mark    (Aus)    
THWAITES Scott    (GBr)    

JELLY BELLY P/B MAXXIS (JBC) Continental Team


BENNETT Sean    (USA)    
BERRY Josh    (USA)    
CASTILLO SOTO Ulises Alfredo    (Mex)    
CHEYNE Jordan    (Can)    
RATHE Jacob    (USA)    
SHELDEN Taylor    (USA)    
TVETCOV Serghei    (Rou)    
WOLFE Ben    (USA)    

QUICK-STEP FLOORS (QST) WorldTeam


BAUER Jack    (NZl)    
KITTEL Marcel    (GER)    
MAS NICOLAU Enric    (Esp)    
SABATINI Fabio    (Ita)    
SCHACHMANN Maximilian    (GER)    
STYBAR Zdenek    (Cze)    
TRENTIN Matteo    (Ita)    
VELITS Martin    (Svk)    

RALLY CYCLING (RLY) Continental Team


BRITTON Rob    (Can)    
DAL-CIN Matteo    (Can)    
DE VOS Adam    (Can)    
HUFFMAN Evan    (USA)    
JOYCE Colin    (USA)    
KUSS Sepp    (USA)    
PATE Danny    (USA)    
YOUNG Eric    (USA)    

TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) WorldTeam


KRISTOFF Alexander    (Nor)    
MACHADO Tiago    (Por)    
MATHIS Marco    (GER)    
MØRKØV Michael    (Den)    
POLITT Nils    (GER)    
RESTREPO VALENCIA Jhonatan    (Col)    
WÜRTZ SCHMIDT Mads    (Den)    
ZABEL Rick    (GER)    

TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) WorldTeam


BENNETT George    (NZl)    
BOUWMAN Koen    (Ned)    
DE TIER Floris    (Bel)    
GESINK Robert    (Ned)    
LINDEMAN Bertjan    (Ned)    
OLIVIER Daan    (Ned)    
TOLHOEK Antwan    (Ned)    
VERMEULEN Alexey    (USA)    

TEAM NOVO NORDISK (TNN) Professional Team


GIOUX Romain    (Fra)    
HENTTALA Joonas    (Fin)    
LOZANO RIBA David    (Esp)    
MEJIAS LEAL Javier    (Esp)    
PERON Andrea    (Ita)    
PLANET Charles    (Fra)    
VERSCHOOR Martijn    (Ned)    
WILLIAMS Christopher    (Aus)    

TEAM SKY (SKY) WorldTeam


BOSWELL Ian    (USA)    
DIBBEN Jonathan    (GBr)    
DOULL Owain    (GBr)    
GEOGHEGAN HART Tao    (GBr)    
KENNAUGH Peter    (GBr)    
LOPEZ GARCIA David    (Esp)    
VAN POPPEL Danny    (Ned)    
VIVIANI Elia    (Ita)    

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam


ANDERSEN Søren Kragh    (Den)    
CURVERS Roy    (Ned)    
FRÖHLINGER Johannes    (GER)    
HAMILTON Chris    (Aus)    
HOFSTEDE Lennard    (Ned)    
OOMEN Sam    (Ned)    
SINKELDAM Ramon    (Ned)    
TEUNISSEN Mike    (Ned)    

TREK – SEGAFREDO (TFS) WorldTeam


COLEDAN Marco    (Ita)    
DANIEL Gregory    (USA)    
DE KORT Koen    (Ned)    
DEGENKOLB John    (GER)    
GUERREIRO Ruben    (Por)    
IRIZAR ARANBURU Markel    (Esp)    
REIJNEN Kiel    (USA)    
ZUBELDIA AGIRRE Haimar    (Esp)    

UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam


CONSONNI Simone    (Ita)    
DURASEK Kristijan    (Cro)    
GANNA Filippo    (Ita)    
GUARDINI Andrea    (Ita)    
KUMP Marko    (Slo)    
LAENGEN Vegard Stake    (Nor)    
MIRZA BANIHAMMAD Yousef    (VAE)    
ZURLO Federico    (Ita)    

UNITEDHEALTHCARE PROF. CYCLING TEAM (UHC) Professional Team


ACEVEDO COLLE Janier Alexis    (Col)    
CLARKE Jonathan    (Aus)    
EATON Daniel    (USA)    
HENDERSON Gregory    (NZl)    
JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander    (Col)    
MANNION Gavin    (USA)    
MCCABE Travis    (USA)    
PUTT Tanner    (USA)   

 

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
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    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Поцовиво едет среди двух голландев,надо загадывать желание

     

    Мне еще понравилось о Пино: "Либо это второе дыхание, либо последнее издыхание".))

    Том - молодец, верю в него. Старик Кинтаныч порадовал атаками и победой. Тоже молодец.

  • Berdok
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    Порт в силачах? Оригинально!
  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
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    protur Думаю, что и Мигелону против сегодняшнего Кинтаны было бы трудновато

    Полагаю, что Вы неправы - вспомните с какими элитными горняками приходилось соревноваться дон Мигелю, и не просто соревноваться, а оставлять за спиной - Эррера, Кьяпуччи, Ромингер, Угрюмов, Буньо, Берзин, Киочиолли, Пантани, Цулле, Виранк и т.д.Конечно, отдельно взятый этап Кинтане может и удалось бы взять у Индурайна, который кстати не был особенно жаден в плане выигрыша этапов, но то, что в разделке Кинтана проиграл бы безумно много - это несомненно. Так что не будем устраивать заочную дуэль Кинтаны с дон Мигелем и будем следить за очной дуэлью Наиро с наследником великого испанца! Тем более, что на мой взгляд ничего героического Кинтана сегодня не сотворил - на эпической горе привез двум голландцам- негорнякам всего-навсегоь полминуты.
  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
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    То есть вам не кажется это логичным?
    Что ГТ - это не покатушка и даже сильные мира сего не едут все подряд?
    Зато мы можем наслаждаться обоими ГТ в примерно равной степени, а не смотреть скачки загнанных лошадей.
  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Camel-Фото

    Цитата: ScaRR
    ...Кто скажет, что состав слабый, пусть застрелится. Из силачей нет Конты, Фрума, Порта...

     

    Всего-то... ))

  • error
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    error-Фото

    Кааже четко выпал Иоьнур. выпал-выпал. до последнего думал подьедет темпом. Из зачетов согласен с Андреем (Khan) ... Кангерт! он не отстал а подъехал. Этап раскладов. Четкий. 

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
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    Цитата: Denis Pashkov
    ...но было бы логичнее завершить наконец полный гранд тур

     

    Странная логика, если учесть, что он является капитаном команды и претендует на подиум (программа максимум). И всего-навсего доехать? )))

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    ScaRR-Фото
    Никто и никогда не катает ГТ на победу в качестве тренировки к следующему ГТ. Я думаю вы больше троль, но мало ли действительно не понимаете.
  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    Volodia 5115-Фото

    Цитата: ungvar
    Коэффициэнты от bet365 после Блокхауса
    Кинтана 1,36
    Дюмолан 5,5
    Пино 6,5
    Нибали 13
    Моллема 21
    Кройшвайк 34
    Закарин 50
    Амадор 80
    Поццовиво 100
    Томас 100
    Формоло 150
     

    А Кройшвайк то чего выше Закарина?

  • protur
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (68)
    protur-Фото

    Спальчик меня подвел))) (вчерашний прогноз), видимо подвоз действительно для него был жестковат.

    Пино, Дюмолан и Молема - браво за этот этап!

    Кангерт 11 -й, чуть-чуть недотянул до десятки.

    Нибали - ждем 3-ей недели, там рубиться будут уже по серьезному.

    Пино - всегда силен на 1-ой декаде гонки, посмотрим что дальше.

    Молему и Дюмолана впереди ждут их "giornata" . Дюмулан каждый гранд тур вызывает массу восторжнных "вау" вначале и тихое уныние в конце ГТ, что будет в это раз? Думаю, что и Мигелону против сегодняшнего Кинтаны было бы трудновато - эти маленькие пацанчики, такие "накаченные горной силой", что никакие витамины не помогут.

    Скай - это просто судьба - Сэр начал эту традицию, - видимо велосипедному богу не понравилось, как он швырнул велик. Вел стал ровненько ... т.е. "показал фигу" фигурально выражаясь. 

    Да, и Джиро наконец-то стала похожей на себя!!!!

     

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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