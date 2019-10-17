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Энрик Мас – победитель Тура Гуанси-2019

Энрик Мас завершил работу в команде Deceuninck-Quick Step победой на Туре Гуанси-2019

 

 

24-летний испанский гонщик Энрик Мас завершил сезон победой в общем зачёте Тура Гуанси-2019. Это его первая победа в генеральной классификации многодневной гонки Мирового тура и финальная гонка в команде Deceuninck-Quick Step, за время выступления в которой все четыре победы Энрик Мас одержал на гонках Мирового тура. Со следующего сезона он будет выступать в команде Movistar.

 

 Выиграв 4-й этап Тура Гуанси-2019, испанский гонщик надел майку лидера гонки, а затем на двух оставшихся этапах удержал 5-секундное преимущество над колумбийским гонщиком команды EF Education First Даниэлем Мартинесом.

 

Энрик Мас – победитель Тура Гуанси-2019

 

Энрик Мас – победитель Тура Гуанси-2019

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Энрик Мас: «Победа на Туре Гуанси-2019, моей последней гонке, которую я провёл в «Стае волков» Deceuninck-Quick Step, - особенная победа, которую всегда буду помнить. Я рад, что одержал свою первую победу в общем зачёте в этой команде, которая поверила в меня и три года назад дала мне шанс стать профессионалом. За эти три сезона я многому научился, добился значительного прогресса. Я невероятно благодарен команде за это время, которое работал здесь, время, которое было наполнено прекрасными моментами. Эта победа была бы невозможна без экстраординарных товарищей по команде, которые сделали всё, чтобы защищать меня на этой неделе. Они – невероятная команда, я счастлив называть их друзьями».

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Восьмой год подряд команда   становится самой успешной командой в мире, завоевав 68 побед (включая 2 Монумента, 8 этапов Гран-туров), которые одержали 16 разных гонщиков в 20 странах на пяти континентах, что свидетельствует о фантастической универсальности и преданности делу».  

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Это был незабываемый год, принёсший нам огромное удовлетворение, год, ставший подтверждением ежедневной упорной работы.

 

  Относительно Энрика Маса хочу сказать, как мы рады, что он до последнего дня работы в команде проявлял профессионализм. Мы рады, что он был частью нашей команды, куда мы привели его, так как следили за его прогрессом с самого молодого возраста. Он проявил свой потенциал во многих гонках, включая Вуэльту Испании прошлого года. Мы уверены, что он добьётся ещё больших успехов, мы желаем ему удачи».

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Теги к статье: Энрик Мас Тур Гуанси Enric Mas

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