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Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Корт одерживает блестящую победу после 200 км в отрыве

Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Корт одерживает блестящую победу после 200 км в отрыве

 

 


  Став участником длительного отрыва, гонщик команды «Астана» Магнус Корт одержал великолепную победу на 4-м этапе, атаковав своих соперников на заключительном километре 212-километровой дистанции. Для датского гонщика «Астаны» это первый успех в текущем сезоне, а для казахстанской команды это уже 16-я победа в нынешнем году.

 

Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Корт одерживает блестящую победу после 200 км в отрыве

 

Photo credit: © Getty Images

 


- Не было какого-то определенного плана на этот этап, но, я знал, что сегодняшний день подходит мне, поэтому, с самого старта этапа я был впереди, следил за всеми атаками. Нам удалось уехать достаточно рано, думаю где-то на 10 – 15 километре у нас уже был просвет. Сначала, вперед уехала небольшая группа гонщиков, им удалось получить преимущество, а затем, я и еще четыре человека смогли переложиться к ним. А, на первом подъеме дня мы уехали окончательно. Я хорошо себя чувствовал на протяжении всего дня, и, в отрыве нам удалось организовать слаженную работу. В группе было несколько очень сильных гонщиков, так что я должен был внимательно следить за ними. В конце этапа, после 200 километров в отрыве, я решил атаковать заранее, и не ждать спринт. Никогда не знаешь, как поведут себя ноги в спринте после такой длительной и трудной работы. Так что, я решил не доводить дело до этого и атаковал на последнем километре. У меня получился хороший рывок, который принес мне победу! Я очень рад этому успеху, это моя первая победа в этом году. Как вы видите, команда очень хорошо начала сезон, и я доволен тем, что смог принести команде еще одну победу. В этой гонке мы сохраняем еще и амбиции в общем зачете, Луис Леон Санчес находится высоко в генеральной классификации, он мотивирован, а команда готова его поддержать, - рассказал Магнус Корт.

- Париж-Ницца – это одна из больших целей начала сезона, это своего рода репетиция «Тур де Франс», и мы планировали подойти к ней в хорошей форме. Команда проводит красивую гонку, все гонщики прекрасно работают ради общего успеха. Сегодня, мы знали, что день для нас может сложиться хорошо, и Магнусу Корту удалось реализовать свой шанс! У нас отличный старт сезона, и сегодня Магнус принес нам 16-ю победу в 2019 году! Мы рады подарить этот успех всем нашим спонсорам и, в особенности, нашему генеральному партнеру «Самрук Казына». Это наш подарок на казахстанский праздник Наурыз! – добавил спортивный менеджер «Астаны» Дмитрий Фофонов.

Четвертый этап «Париж-Ниццы» стартовал в Виши, а финишировал через 212 км в Пелюссене. С первых же километров гонки начались атаки, в результате чего в отрыв уехала группа из 13 гонщиков, среди которых оказался и Магнус Корт. Несмотря на все попытки пелотона, догнать отрыв не получилось. За 1 км до финиша гонщик «Астаны» предпринял решающую атаку, которая принесла ему победу на 4-м этапе.

По итогам четырех дней на «Париж-Ницце» новым лидером общего зачета стал польский гонщик Михал Квятковски. Капитан «Астаны» Луис Леон Санчес поднялся на 2-е место, уступая лидеру 5 секунд.

Завтра на французской многодневке пройдет 5-й этап: индивидуальная гонка на 25.5 км в городе Барбентан.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Магнус Корт Astana Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:18 | Регистрация: 27.07.2011

    думаю ставка была на Иона все таки..

    а теперь чисто по ситуации..

    не думаю что луЛу зацепит подиум..а вот еще один этапчик был бы к стати

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Ближайшие старты

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Ко ... (1)
    rude_rider-Фото

    думаю ставка была на Иона все таки..

    а теперь чисто по ситуации..

    не думаю что луЛу зацепит подиум..а вот еще один этапчик был бы к стати

  • Val e Ron
    Организаторы классики E3 Binck ... (20)
    Val e Ron-Фото

    Дизайнеру зачёт !

    Теперь лягушка лежит на спине и ожидает от принца Harelbeke совсем не поцелуя. Потому как "шибко сильно заколдована" )))

     

    И да, соглашусь с товарищем Сейтметовым, что "плакаты достигли своей цели, реклама и обсуждение обеспечены".

     

     

  • M-07
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    M-07-Фото

    Не понимаю, вот почему после подобных ситуаций и не только, когда гонщики теряют время из-за падений не по своей вине, им не компенсируют время никогда? Это разве нормально? Почему гонщикам никак не компенсируют такие потери?

  • VeloVelo
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Дело не в обязанности следить за проходящими соревнованииями. И не в том,
    что для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно!


    Дело в том, что элементарно надо посмотреть влево,
    затем посмотреть вправо, а уж после этого переходить
    дорогу. Ну это же азбука!
    Азбука безопасности на дороге для себя и других.

  • Адриен
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Адриен-Фото
    Знаете, не все люди - любители и болельщики велоспорта. Не все ОБЯЗАНЫ следить за проходящими соревнованиями. И для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно.Так что совершено правы те комментаторы, которые указывают на очевидные недоработки в плане безопасности именно ОРГАНИЗАТОРОВ гонки. И именно они должны нести ответственность за произошедшее, материальную - в том числе. Кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО и перед пешеходом.
  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Прокуратура Гренобля разбирается, свидетелей допрашивает. Но не торопится. Денег на опытных адвокатов у Нибали достаточно.

    Прюдом и Лапартьен признали, что вины Нибали в этом инциденте нет. Он не рисковал, не нарушал никаких правил и находился там, где должен был быть.

    Жандарм рассказал, что просил подкрепление, но не получил его. Прислали только одного человека и они вдвоем не могли ничего сделать.

    Хугерланд все-таки отсудил денежную компенсацию.

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 1 (6)
    motte-Фото

    Цитата: gaaga777
    бора падала?

    Завалилась из за одного покемона, перебегавшего трассу....

    Посмотрите видео, жуть и ужас....майка, гатто...на такой скорости...

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

    Понятно..Никто не будет заморачиваться..

    А с Хугерландом?Это когда на Туре они с Флечей в колючке кувыркались?

    И каков результат

  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Доброго времени суток!

    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.

    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

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Джиро д'Италия

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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