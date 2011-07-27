Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Корт одерживает блестящую победу после 200 км в отрыве



Став участником длительного отрыва, гонщик команды «Астана» Магнус Корт одержал великолепную победу на 4-м этапе, атаковав своих соперников на заключительном километре 212-километровой дистанции. Для датского гонщика «Астаны» это первый успех в текущем сезоне, а для казахстанской команды это уже 16-я победа в нынешнем году.

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- Не было какого-то определенного плана на этот этап, но, я знал, что сегодняшний день подходит мне, поэтому, с самого старта этапа я был впереди, следил за всеми атаками. Нам удалось уехать достаточно рано, думаю где-то на 10 – 15 километре у нас уже был просвет. Сначала, вперед уехала небольшая группа гонщиков, им удалось получить преимущество, а затем, я и еще четыре человека смогли переложиться к ним. А, на первом подъеме дня мы уехали окончательно. Я хорошо себя чувствовал на протяжении всего дня, и, в отрыве нам удалось организовать слаженную работу. В группе было несколько очень сильных гонщиков, так что я должен был внимательно следить за ними. В конце этапа, после 200 километров в отрыве, я решил атаковать заранее, и не ждать спринт. Никогда не знаешь, как поведут себя ноги в спринте после такой длительной и трудной работы. Так что, я решил не доводить дело до этого и атаковал на последнем километре. У меня получился хороший рывок, который принес мне победу! Я очень рад этому успеху, это моя первая победа в этом году. Как вы видите, команда очень хорошо начала сезон, и я доволен тем, что смог принести команде еще одну победу. В этой гонке мы сохраняем еще и амбиции в общем зачете, Луис Леон Санчес находится высоко в генеральной классификации, он мотивирован, а команда готова его поддержать, - рассказал Магнус Корт.



- Париж-Ницца – это одна из больших целей начала сезона, это своего рода репетиция «Тур де Франс», и мы планировали подойти к ней в хорошей форме. Команда проводит красивую гонку, все гонщики прекрасно работают ради общего успеха. Сегодня, мы знали, что день для нас может сложиться хорошо, и Магнусу Корту удалось реализовать свой шанс! У нас отличный старт сезона, и сегодня Магнус принес нам 16-ю победу в 2019 году! Мы рады подарить этот успех всем нашим спонсорам и, в особенности, нашему генеральному партнеру «Самрук Казына». Это наш подарок на казахстанский праздник Наурыз! – добавил спортивный менеджер «Астаны» Дмитрий Фофонов.



Четвертый этап «Париж-Ниццы» стартовал в Виши, а финишировал через 212 км в Пелюссене. С первых же километров гонки начались атаки, в результате чего в отрыв уехала группа из 13 гонщиков, среди которых оказался и Магнус Корт. Несмотря на все попытки пелотона, догнать отрыв не получилось. За 1 км до финиша гонщик «Астаны» предпринял решающую атаку, которая принесла ему победу на 4-м этапе.



По итогам четырех дней на «Париж-Ницце» новым лидером общего зачета стал польский гонщик Михал Квятковски. Капитан «Астаны» Луис Леон Санчес поднялся на 2-е место, уступая лидеру 5 секунд.



Завтра на французской многодневке пройдет 5-й этап: индивидуальная гонка на 25.5 км в городе Барбентан.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM