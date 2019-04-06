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Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

Лукас Пёстльбергер о Дварс дор Фландерен-2019

 

 

  За 76 км до финиша классика Дварс дор Фландерен-2019 (Dwars door Vlaanderen) отрыв дня из восьми гонщиков, а затем и пелотон были остановлены организаторами гонки, чтобы пропустить машины скорой помощи.

 

  На мужской и женской версии классики использовалась 15-км секция маршрута, включающая подъёмы Клуисберг (Kluisberg) и Кноктеберг (Knokteberg). В то время как мужская гонка опережала график, женская, начавшаяся раньше, наоборот, отставала от графика из-за многочисленных завалов.  Пострадавшим в двух больших завала, случившихся на женской версии Дварс дор Фландерен за 50 км до финиша потребовались две машины скорой помощи. Поэтому организаторы остановили пелотон мужской гонки.

 

Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

 

Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Скотт Сандерленд (Scott Sunderland), директор фламандских классик: «На старте женской гонки у нас произошёл довольно большой завал через 200 м после старта. Организаторы решили, что женская гонка должна рестартовать, что и стало причиной отставания от графика. Дальше гонка пошла хорошо, но на подходе к подъёму Клуисберг случились два завала, один недалеко от другого. Поэтому там потребовались две машины скорой помощи, которые должны были увезти пострадавших девушек.

 

  В случае, когда кто-то получает травмы, машины скорой помощи имеют приоритет, гонка всегда их пропускает. Нам пришлось замедлить мужскую гонку, затем нейтрализовать, чтобы машины скорой помощи смогли уехать. То, что выглядело небольшим хаосом, быстро взяли под контроль. Это не повлияло ни на итог женской, ни на итог мужской гонок.

 

  Безопасность и здоровье пострадавших – главное для нас, поэтому нам пришлось обеспечить проезд машин скорой помощи. Это единственный короткий период, когда две гонки пересеклись из-за двух завалов.

 

  Мы стараемся развивать женский велоспорт. Женские команды едут гонку в тот же день, что и мужские, потому что, конечно, так они получают больше внимания зрителей и прессы».

 

 

Нейтрализация гонки Дварс дор Фландерен-2019 привела к путанице и незапланированной погоне за отрывом 27-летнего австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Лукаса Пёстльбергера (Lukas Pöstlberger), которому организаторы не сообщили, что его попутчики по отрыву дня уже продолжили гонку.  Поспорив с комиссарами, Лукас Пёстльбергер нашёл способ догнать попутчиков по отрыву, использую телевизионный мотоцикл. Австрийский гонщик удержался в отрыве и финишировал 4-м.

 

Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

 

Две нейтрализации и погоня Лукаса Пёстльбергера за отрывом на Dwars door Vlaanderen-2019

 

 

  Лукас Пёстльбергер: «Нас остановили, когда проезжали машины скорой помощи. По радио нам сказали, что на женской гонке случился завал, что нужно пропустить скорые. Не знаю, что случилось потом. Они сказал, что дадут нашему отрыву две с половиной минуты. Но мы находились среди гонщиков пелотона, потому что к тому времени группа нас догнала. Поэтому мы не смогли нормально рестартовать.

 

  Это Бельгия, здесь все сходят с ума по поводу своей позиции в пелотоне. Остановка гонки в самый важный момент создаёт трудности. Мне пришлось подержаться за мотоцикл, чтобы догнать отрыв, в котором я должен был находиться, а отрыв не стал меня дожидаться. То, что гонку нейтрализовали, досадно, потому что в отрыве была проделана огромная работа. Эта остановка нарушила весь ритм.

 

 Я знал, что в этой гонке получаю шанс бороться за свой результат, потому что Петера сегодня не было.

 

  Сегодня я отлично себя чувствовал. Первую часть гонки проехал впереди. У догнавших нас ребят хорошо шла нога. Я подождал финального спринта. Уже потом подумал, что, возможно, надо было атаковать на последнем километре, тогда мои шансы были бы выше. В итоге занял четвёртое место. Конечно, хотел выиграть. Не говорю, что был сильнейшим в отрыве, но удержаться в отрыве и доехать до финиша с первыми ребятами – это хорошее выступление.

 

Я считаю, что фаворит на Тур Фландрии-2019 – Петер Саган. Он сейчас готовится, будет бороться за победу в воскресенье».

 

 

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2019. Результаты

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • close2you
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1 (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Николай Н.
    А Шилов молодец, немного не хватило до 3 места.
    А остался бы в локо, остальным бы до него не хватало, как раньше.
  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну шо ж весьма ЗАЧЁтно для Мэсью, через год можно ждать уже даже подиума главной Фландрии (или Гент-ВевельгемА)
    Серёжка Курдюков прям таки рассыпался в дифрамбах для победителя; мне кажется даже Воут Ван Аэрт не получал таких лестных отзывов от него (и в таком количестве).
     holl
    Кстати вопрос насчёт произношения van der Poel. Может я дико ошибаюсь, но я тут в упор не вижу "у". Скорее ван дер Пёль или ван дер Пел, но точно не Пул. А что скажите вы? Голландцы есть на ВелоЛайве)
    Французы говорят матье ван дэр пУл к примеру )
  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж весьма ЗАЧЁтно для Мэсью, через год можно ждать уже даже подиума главной Фландрии (или Гент-ВевельгемА)

    Серёжка Курдюков прям таки рассыпался в дифрамбах для победителя; мне кажется даже Воут Ван Аэрт не получал таких лестных отзывов от него (и в таком количестве).

     holl

    Кстати вопрос насчёт произношения van der Poel. Может я дико ошибаюсь, но я тут в упор не вижу "у". Скорее ван дер Пёль или ван дер Пел, но точно не Пул. А что скажите вы? Голландцы есть на ВелоЛайве)

  • Александра
    Эстебан Чавес примет участие в ... (4)
    Александра-Фото

    Конечно, очень жаль, что Чавес не капитан. За этого солнечного парня просто не возможно не болеть и не переживать. Но возвращение в гонки - уже хорошо, реальное положение вещей диктует свои правила.

  • Sezar
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну Матье -вообще легенда, серийный победитель. Даже странно, что он только сейчас перешел на шоссе.

  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    А Шилов молодец, немного не хватило до 3 места.

  • Николай Н.
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Вся прелесть гонки, Старт, уехал отрыв, блокада фермеров, снова старт, падения. И отрыв разыграл финиш. Классная гонка.

  • YuraHist
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    YuraHist-Фото
    Потянет Corendon в высшую лигу)))
  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В первой своей гонке мироаого тура был четвертым, сейчас первый. Квики уже его приметили, как и другие команды. Такие в низших дивизионах не задерживаются.
    Да его давно приметили многие, еще когда он в юниорах рвал и мир взял. Просто он по другой программе пошел, которая сработала.
  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Astanaforever-Фото
    В первой своей гонке мироаого тура был четвертым, сейчас первый. Квики уже его приметили, как и другие команды. Такие в низших дивизионах не задерживаются.

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