Дубль Майкла Мэттьюса на Вуэльте Каталонии-2019

Майкл Мэттьюс, Фил Баухаус о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

28-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Каталонии-2019. В спринте, которым завершился 6-й этап, победителя определил фотофиниш. Майкл Мэттьюс обошёл своего бывшего товарища по команде, 24-летнего немецкого гонщика команды Bahrain-Merida Фила Баухауса. Мэттьюс посвятил победу своему товарищу по команде Вилко Келдерману, вынужденному сойти с Вуэльты Каталонии-2019 после падения на 5-м этапе.

Лидер общего зачёта Мигель Анхель Лопес (Astana) атаковал на финальных километрах, поехав за Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и финишировал 8-м.

Photo © @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Photo ©Namuss films

Майкл Мэттьюс: «Всё получилось лучше, чем думал. Я получил блестящую поддержку команды, и счастлив, что смог завершить их работу победой. Я впервые на этой гонке, но раньше смотрел её по телевизору и считал, что финальный этап мне подходит, если я в хорошей форме. Надеюсь, завтра у меня будет идти нога.

Сегодня во время этапа мы планировали попрактиковаться в работе развозящего поезда, но, к сожалению, команда Movistar взвинтила темп, чтобы использовать боковые ветра побережья. Всей команде пришлось мне помогать, но мы удержались в финале вместе, я был защищён и всё время на двух финальных километрах находился не дальше пятой позиции в голове группы.

Я не был на сто процентов уверен в победе, знал, что мы почти одновременно пересекли финиш. Я открыл спринт первым, а он (Фил Баухаус) находился слева от меня и приближался очень быстро. Я знаю его по прошлому сезону, когда он был моим товарищем по команде. Тогда мы с ним вместе провели много затяжных спринтов, и когда мы один на один, он, возможно, быстрее меня. Поэтому я ожидал, что он может выскочить, и просто сделал бросок в самом конце».

Фил Баухаус: «В конце концов всё дело было в ногах. Он опередил меня на несколько сантиметров, сильнее выбросил велосипед. В финале мне помог Карузо, я находился на очень выгодной позиции. За 300 м до финиша я сел на колесо Мэттьюса, и, думаю, начал спринт в правильный момент. Конечно, есть разочарование, когда финишируешь так близко к победе. Уверен, в будущем мы сможем занять на одно место выше. Сегодня мы контролировали гонку с самого начала и до конца, другие команды, кроме Dimension Data, нам не помогали. Сегодня наша команда была сильнейшей. Все выложились на сто процентов. Я горжусь командой».