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Дубль Майкла Мэттьюса на Вуэльте Каталонии-2019

Майкл Мэттьюс, Фил Баухаус о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  28-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Каталонии-2019. В спринте, которым завершился 6-й этап, победителя определил фотофиниш. Майкл Мэттьюс обошёл своего бывшего товарища по команде, 24-летнего немецкого гонщика команды Bahrain-Merida Фила Баухауса. Мэттьюс посвятил победу своему товарищу по команде Вилко Келдерману, вынужденному сойти с Вуэльты Каталонии-2019 после падения на 5-м этапе.

 

Лидер общего зачёта Мигель Анхель Лопес (Astana) атаковал на финальных километрах, поехав за Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и финишировал 8-м.

 

Дубль Майкла Мэттьюса на Вуэльте Каталонии-2019

 Photo © @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Дубль Майкла Мэттьюса на Вуэльте Каталонии-2019

 

Photo ©Namuss films

 

  Майкл Мэттьюс: «Всё получилось лучше, чем думал. Я получил блестящую поддержку команды, и счастлив, что смог завершить их работу победой. Я впервые на этой гонке, но раньше смотрел её по телевизору и считал, что финальный этап мне подходит, если я в хорошей форме.  Надеюсь, завтра у меня будет идти нога.

 

  Сегодня во время этапа мы планировали попрактиковаться в работе развозящего поезда, но, к сожалению, команда Movistar взвинтила темп, чтобы использовать боковые ветра побережья. Всей команде пришлось мне помогать, но мы удержались в финале вместе, я был защищён и всё время на двух финальных километрах находился не дальше пятой позиции в голове группы.

 

  Я не был на сто процентов уверен в победе, знал, что мы почти одновременно пересекли финиш. Я открыл спринт первым, а он (Фил Баухаус) находился слева от меня и приближался очень быстро. Я знаю его по прошлому сезону, когда он был моим товарищем по команде. Тогда мы с ним вместе провели много затяжных спринтов, и когда мы один на один, он, возможно, быстрее меня. Поэтому я ожидал, что он может выскочить, и просто сделал бросок в самом конце».

 

  Фил Баухаус: «В конце концов всё дело было в ногах. Он опередил меня на несколько сантиметров, сильнее выбросил велосипед. В финале мне помог Карузо, я находился на очень выгодной позиции. За 300 м до финиша я сел на колесо Мэттьюса, и, думаю, начал спринт в правильный момент. Конечно, есть разочарование, когда финишируешь так близко к победе. Уверен, в будущем мы сможем занять на одно место выше. Сегодня мы контролировали гонку с самого начала и до конца, другие команды, кроме Dimension Data, нам не помогали. Сегодня наша команда была сильнейшей. Все выложились на сто процентов. Я горжусь командой».

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Каталонии-2019

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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