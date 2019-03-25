   Майкл Мэттьюс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Майкл Мэттьюс, Алехандро Вальверде, Дэрил Импи, спортивный директор команды Sky о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап Вуэльты Каталонии-2018. На финише, где на финальных 800 метрах градиент достигал 4,5%, 28-летний австралийский гонщик команды Sunweb опередил действующего чемпиона мира Алехандро Вальверде (Movistar) и чемпиона ЮАР Дэрила Импи (Mitchelton-Scott).

Майкл Мэттьюс, вернувшийся в гонки после травмы (трещины скуловой кости), полученной во время падения на 1-м этапе Париж-Ницца-2019, принёс команде Sunweb первую в этом году победу и первую победу сезона на гонке Мирового тура.

За 36 км до финиша в гонке произошёл завал, в который попал Крис Фрум (Sky), финишировавший на этапе через 14 минут после победителя.

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Майкл Мэттьюс: «Этап проходил напряжённо, потому что был сильный ветер, многие команды весь день боролись за позиции, стараясь уберечься от неприятностей. Было трудно. Сегодняшний этап мне подходил, поэтому вся команда работала впереди и защищала меня.

Когда мы в первый раз проехали финиш, я понял, что фаворитом будет Вальверде, потому что подъём оказался очень крутым. Поэтому я решил на финише держаться рядом с ним. Думаю, он начал спринт слишком рано, поэтому я сумел обойти его за 150 м до финиша. Когда я, нагнувшись, посмотрел на Вальверде из-под руки, увидел, что ему немного тяжело, что придало мне уверенности.

Это такая красивая победа, особенно после неудач, которые были у меня на двух первых гонках. И это первая победа на гонке Мирового тура в этом сезоне для команды и для меня.

Думаю, на Вуэльте Каталонии у меня остаётся, возможно, два шанса. Может быть, в пятницу и субботу, хотя я знаю, насколько трудные круги будут. Будем работать ради позиции Вилко Келдермана в общем зачёте, потом посмотрим, что получится.

На Париж-Ницце я падал, получил травму - несколько трещин, поэтому мои планы изменились. Я должен был стартовать на Е3 и на Гент-Вевельгем, но мы решили, что я должен поехать в Каталонию, и это оказалось правильно. Я очень счастлив. Я впервые еду эту гонку, но всегда наблюдал за ней по телевизору. Здесь прекрасная погода и интересный маршрут. И я никогда не был в этой части Испании».

Алехандро Вальверде: «Финал был очень опасным. Когда мы в первый раз проезжали финиш через небольшой спуск перед финальным километром и прямой, случился завал, куда попали Фрум и гонщик команды Bora. Я ехал позади Фрума, и хотя даже не коснулся ни его, ни гонщика Bora, велосипед последнего ударил меня по левой руке и поцарапал её, что было довольно чувствительно. Но, к счастью, инцидент остался позади, я могу быть доволен этапом. Мы с Наиро обо взяли бонусные секунды на промежуточном спринте, я был первым, потом я смог побороться на финише и занять 2-е место. Тело отвечало хорошо, команда работала идеально, посмотрим, что мы сможем сделать завтра на подъёме Вальтер».

Дэрил Импи: «Если честно, я ужасно разочарован. Думал, что в моих силах опередить соперников. Дайон так хорошо развозил меня. Я хотел предвосхитить остальных, думаю, поехал в итоге слишком рано. Я несколько раз проезжал этот финиш, знаю его наизусть, поэтому разочарован собой. Но, спуртовав рано, я отреагировал инстинктивно, иногда такое случается в гонках».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Фруми упал за пару километров до первого прохождения финиша. Там был коварный поворот, да ещё велись дорожные работы по правой стороне. Дорога была неровной. Кто-то толкнул его, он поскользнулся и упал. К тому времени, как ему заменили велосипед, пелотон поехал слишком быстро. Шансов вернуться в группу у него не было. На этой неделе он собирался помогать Эгану, но всё равно досадно, что такое случилось. Мы не могли просить кого-то из ребят команды подождать, потому что если бы так поступили, то на финальном подъёме у нас было бы на два человека меньше. Сегодня Эгану была нужна поддержка, так как финиш этапа был технически сложным, могли быть разрывы. Фруми сам сказал ребятам оставаться впереди.

У него ссадины на правом плече, руке, бедре, но, в общем, он в порядке и может продолжать. Однако нужно подождать хотя бы одну ночь, чтобы удостовериться, что падение на него не повлияет, чтобы понять, как он себя чувствует».