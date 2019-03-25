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Майкл Мэттьюс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Майкл Мэттьюс, Алехандро Вальверде, Дэрил Импи, спортивный директор команды Sky о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап Вуэльты Каталонии-2018. На финише, где на финальных 800 метрах градиент достигал 4,5%,  28-летний австралийский гонщик команды Sunweb опередил действующего чемпиона мира Алехандро Вальверде (Movistar) и чемпиона ЮАР Дэрила Импи (Mitchelton-Scott).

 

Майкл Мэттьюс, вернувшийся в гонки после травмы (трещины скуловой кости), полученной во время падения на 1-м этапе Париж-Ницца-2019, принёс команде Sunweb первую в этом году победу и первую победу сезона на гонке Мирового тура.

 

  За 36 км до финиша в гонке произошёл завал, в который попал Крис Фрум (Sky), финишировавший на этапе через 14 минут после победителя.

 

   Майкл Мэттьюс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

Майкл Мэттьюс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

Photo © Namuss films

 

  Майкл Мэттьюс: «Этап проходил напряжённо, потому что был сильный ветер, многие команды весь день боролись за позиции, стараясь уберечься от неприятностей. Было трудно. Сегодняшний этап мне подходил, поэтому вся  команда работала впереди и защищала меня.

 

  Когда мы в первый раз проехали финиш, я понял, что фаворитом будет Вальверде, потому что подъём оказался очень крутым. Поэтому я решил на финише держаться рядом с ним. Думаю, он начал спринт слишком рано, поэтому я сумел обойти его за 150 м до финиша. Когда я, нагнувшись, посмотрел на Вальверде из-под руки, увидел, что ему немного тяжело, что придало мне уверенности.

 

  Это такая красивая победа, особенно после неудач, которые были у меня на двух первых гонках. И это первая победа на гонке Мирового тура в этом сезоне для команды и для меня.

 

  Думаю, на Вуэльте Каталонии у меня остаётся, возможно, два шанса. Может быть, в пятницу и субботу, хотя я знаю, насколько трудные круги будут. Будем работать ради позиции Вилко Келдермана в общем зачёте, потом посмотрим, что получится.

 

  На Париж-Ницце я падал, получил травму - несколько трещин, поэтому мои планы изменились. Я должен был стартовать на Е3 и на Гент-Вевельгем, но мы решили, что я должен поехать в Каталонию, и это оказалось правильно. Я очень счастлив. Я впервые еду эту гонку, но всегда наблюдал за ней по телевизору. Здесь прекрасная погода и интересный маршрут. И я никогда не был в этой части Испании».

 

  Алехандро Вальверде: «Финал был очень опасным. Когда мы в первый раз проезжали финиш через небольшой спуск перед финальным километром и прямой, случился завал, куда попали Фрум и гонщик команды Bora. Я ехал позади Фрума, и хотя даже не коснулся ни его, ни гонщика Bora, велосипед последнего ударил меня по левой руке и поцарапал её, что было довольно чувствительно. Но, к счастью, инцидент остался позади, я могу быть доволен этапом. Мы с Наиро обо взяли бонусные секунды на промежуточном спринте, я был первым, потом я смог побороться на финише и занять 2-е место. Тело отвечало хорошо, команда работала идеально, посмотрим, что мы сможем сделать завтра на подъёме Вальтер».

 

  Дэрил Импи: «Если честно, я ужасно разочарован. Думал, что в моих силах опередить соперников. Дайон так хорошо развозил меня. Я хотел предвосхитить остальных, думаю, поехал в итоге слишком рано. Я несколько раз проезжал этот финиш, знаю его наизусть, поэтому разочарован собой. Но, спуртовав рано, я отреагировал инстинктивно, иногда такое случается в гонках».

 

 

 

 

 

 

Майкл Мэттьюс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Фруми упал за пару километров до первого прохождения финиша. Там был коварный поворот, да ещё велись дорожные работы по правой стороне. Дорога была неровной. Кто-то толкнул его, он поскользнулся и упал. К тому времени, как ему заменили велосипед, пелотон поехал слишком быстро. Шансов вернуться в группу у него не было. На этой неделе он собирался помогать Эгану, но всё равно досадно, что такое случилось. Мы не могли просить кого-то из ребят команды подождать, потому что если бы так поступили, то на финальном подъёме у нас было бы на два человека меньше. Сегодня Эгану была нужна поддержка, так как финиш этапа был технически сложным, могли быть разрывы. Фруми сам сказал ребятам оставаться впереди.

 

  У него ссадины на правом плече, руке, бедре, но, в общем, он в порядке и может продолжать. Однако нужно подождать хотя бы одну ночь, чтобы удостовериться, что падение на него не повлияет, чтобы понять, как он себя чувствует».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2019

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    VeloVelo-Фото
    Кто нечистый в Астане?
  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Фруми отпустил команду. Пошел своим ходом.
    Каталунья для него вкатка в сезон.

  • jerzyk
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    jerzyk-Фото

    Сказал бы, что до "Великого" он пока не дотягивает...Не та "харизма". Для "Великого" команда "била копытом"!

  • Konstantin41
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    Konstantin41-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Интересно, что вот думал Фрумми в догоняющем осколке, вот это состояние, крутя педали, когда за ним никто не спустился из команды в первый раз за долгие годы.? Пора сдирать подковы?
    Хах, опять Astanaforever рассказывает свои мечты
  • Zhanzhak
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    Zhanzhak-Фото
    Я не поклонница Фрума, но чувство раздражения он у меня не вызывает. Наоборот, мне даже очень импонирует то, как он себя ведёт. Это надо иметь ж/б психику, что бы смотреть вперёд и не оборачиваться на окрики, выигрывая очередной тдф. Тему допинга (терапевтического разрешения) не трогаю. ; )

    Спасибо, за ответ! Разъяснили. Понятно хоть от чего отталкиваться.
  • uran
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    uran-Фото
    Эта песня (с Фрумом) хороша... Каждый год голословные заявления, что Фрум не торт и ГТ ему не видать как собственных коленок. Смех продлевает жизнь, товарищи.
  • archi
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    archi-Фото

    Не смейте даже дышать на "Великого" Фрума.

    Уже один был, такого же полета

    А мы вот будем задевать кенийца, хотя ради того чтобы Гонщик, Студент и им подобные побольше яда из себя выдавили.

    И главное, мы считаем что без справки от ВАДА, Фрум ничем не отличался бы от 100 гонцов в пелотоне

  • vitali
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    vitali-Фото

    Сегодня что - проходной этап, и столько полемики. А вот завтра будет какое-то бесконечно-долгое восхождение, то и полемизировать будем часа три-четыре, никак не меньше. Будьте добрее немного, мы ведь все разные

  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Тут раньше происходили весьма бурные дискуссии по поводу прозвища Мигеля Анхеля Лопеса "супермен". Точнее даже не по поводу самого прозвища, а чрезмерно частого (по мнению некоторых)его употребления одним из ведущих на телеканале Евроспорт. И некоторые негативные отзывы были по такому, казалось бы ничтожному и не имеющему отношения к самому гонщику поводу. Вот и в этом случаем Агрессивные нападки на того же К. Фрума, как мне кажется, приводят к ответной реакции, даже у людей, которым сам Крис то и не особо то и нравится. И начинается диалог в стиле "-Ты дурак! -Сам Дурак", дальше это переходит от отдельных гонщиков на их команды и негатив распространяется. Как то так. Еще раз отмечу что это мое мнение, я никому его не навязываю и ни в ком случае не считаю его единственно верным. А то что Вы свое мнение формируете исходя из своих наблюдений, показывает Вас как натуру целеустремленную и не подверженную чужим влияниям)
  • Zhanzhak
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 2 (32)
    Zhanzhak-Фото
    Простите, но это не конкретный ответ. Это домыслы. Хотя, Вы имеете на это право. Как и все мы.
    Но, для меня нечистый гонец, это гонец пойманый на допинге и признавший вину. И у него есть имя. Поэтому, я и попросила факты в студию. Ваша позиция понятна. Спасибо за развернутый ответ. На этом и закончим.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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