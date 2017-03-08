- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:39
Стартовый протокол 1 этапа Тиррено-Адриатико-2017
8 марта 2017 года пройдет командная гонка на время протяжённостью 22,7 км по побережью Тирренского моря на итальянской многодневной велогонке Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico). Промежуточная отсечка времени будет расположена на отметке 9,5 км после старта. Первой стартует команда Lotto Sodal 14:00 (CET). Последней стартует команда BMC в 15:45 (CET).
Стартовый протокол 1 этапа, время CET
1 LOTTO SOUDAL LTS 14.00'00
2 BAHRAIN - MERIDA TBM 14.05'00
3 TREK - SEGAFREDO TFS 14.10'00
4 TEAM SUNWEB SUN 14.15'00
5 BARDIANI CSF BRD 14.20'00
6 MOVISTAR TEAM MOV 14.25'00
7 TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ 14.30'00
8 QUICK-STEP FLOORS QST 14.35'00
9 CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. CDT 14.40'00
10 FDJ FDJ 14.45'00
11 ORICA - SCOTT ORS 14.50'00
12 TEAM DIMENSION DATA DDD 14.55'00
13 TEAM NOVO NORDISK TNN 15.00'00
14 ANDRONI GIOCATTOLI ANS 15.05'00
15 ASTANA PRO TEAM AST 15.10'00
16 TEAM SKY SKY 15.15'00
17 TEAM KATUSHA ALPECIN KAT 15.20'00
18 BORA - HANSGROHE BOH 15.25'00
19 NIPPO - VINI FANTINI NIP 15.30'00
20 AG2R LA MONDIALE ALM 15.35'00
21 UAE TEAM EMIRATES UAD 15.40'00
22 BMC RACING TEAM BMC 15.45'00
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