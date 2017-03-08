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Стартовый протокол 1 этапа Тиррено-Адриатико-2017

Стартовый протокол 1 этапа  Тиррено-Адриатико-2017

профиль 1 этапа Тиррено-Адриатико-2017

    8 марта 2017 года пройдет командная гонка на время протяжённостью 22,7 км по побережью Тирренского моря на итальянской многодневной велогонке Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico). Промежуточная отсечка времени будет расположена на отметке 9,5 км после старта. Первой стартует команда Lotto Sodal 14:00 (CET). Последней стартует команда BMC в 15:45 (CET).

 

Стартовый протокол 1 этапа, время CET

 

1 LOTTO SOUDAL LTS 14.00'00
2 BAHRAIN - MERIDA TBM 14.05'00
3 TREK - SEGAFREDO TFS 14.10'00
4 TEAM SUNWEB SUN 14.15'00
5 BARDIANI CSF BRD 14.20'00
6 MOVISTAR TEAM MOV 14.25'00
7 TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ 14.30'00
8 QUICK-STEP FLOORS QST 14.35'00
9 CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. CDT 14.40'00
10 FDJ FDJ 14.45'00
11 ORICA - SCOTT ORS 14.50'00
12 TEAM DIMENSION DATA DDD 14.55'00
13 TEAM NOVO NORDISK TNN 15.00'00
14 ANDRONI GIOCATTOLI ANS 15.05'00
15 ASTANA PRO TEAM AST 15.10'00
16 TEAM SKY SKY 15.15'00
17 TEAM KATUSHA ALPECIN KAT 15.20'00
18 BORA - HANSGROHE BOH 15.25'00
19 NIPPO - VINI FANTINI NIP 15.30'00
20 AG2R LA MONDIALE ALM 15.35'00
21 UAE TEAM EMIRATES UAD 15.40'00
22 BMC RACING TEAM BMC 15.45'00

 

Тиррено-Адриатико-2017. Превью

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico-2017 Мировой Тур многодневная гонка стартовый протокол командная разделка

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Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

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Record Bank E3 Harelbeke


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Комментарии

  • HastaManana
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    HastaManana-Фото

    Мдааа, укатали Сивку Киттеля крутые горки боковые ветра. Такой шикарный развоз от Quick-Step и мимо кассы. 

  • velodoctor
    Пресс-конференция участников Т ... (1)
    velodoctor-Фото

    у Кэва вид усталый что-то)

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (9)
    velodoctor-Фото

    Чернецкого убрали из состава, ну в Испании то мы его должны увидеть?

  • motte
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    motte-Фото

    Михаил,  все очень не предсказуемо в завтрашней разделке по двум причинам: 

    1. Этапы были и выматывающие и дико нервные, потеряно масса сил всеми 

    2. Впереди , после разделки, начинается двухдневная связка горных этапов .( посмотрел начало первой горы 7го этапа и что дальше,  жутко стало) 

    Так что,  по моему мнению,  претеденты на генерал будут идти разделку дабы не измотать себя и не отдать время

    Вот такое мое личное мнение

    С другой стороны,  учтя относительно равнинный этап после разделки,  то фавориты пойдут на все деньги,  у кого какая нога будет завтра,  так что все непредсказуемо и до жути интересно

    Всем всех благ

    Сегодня в Ницце на безветренной стороне было аж 25 тепла

  • velodoctor
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    velodoctor-Фото

    В конце торчок, на нем до 20% градиенты. Так что Энао не сбрасываем, даже если он секунд 20-25 проиграет на равнине, может отыграть что-то на торчке.

    Я бы назвал Порта фаворитом номер 1, контадора 2.  Галлопан, Ион изагирре, Зака, Мартин (немец) и Алафилип точно должны быть в  10ке. Также любопытно, будет ли Демар изо всех сил защищать свою майку лидера, так то он на Альгарве проехал супер разделку. Вы как думаете? russian

  • Meilleur
    Ричи Порт и Альберто Контадор ... (5)
    Meilleur-Фото

    Каких дифирамбов? Порт нравится считанному числу болельщиков. Большой звездой он не является, на нем не похайпишь и не самоутверждаешься. Простой достаточно сильный гонщик с неплохим списком достижений. Не более.

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    velodoctor-Фото

    Лятур и второй красавцы. Спасли этап можно сказать.

  • Rokka
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    Rokka-Фото
    Болел за Латура, рассчитывал на красивую победу над спринтерами. Ну а Кристофф да, опускаются руки. Казалось что еще нужно для победы?!
  • faiter
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    faiter-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Латур) вот кто герой этапа)
    скоро он будет давать всем прикурить))
    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию
    в неумении просчитать ситуацию.
    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.
    возможно пик карьеры его (Кристофа) прошёл.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Латур) вот кто герой этапа)

    скоро он будет давать всем прикурить))

    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию

    в неумении просчитать ситуацию.

    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

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