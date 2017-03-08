Стартовый протокол 1 этапа  Тиррено-Адриатико-2017

Михаил, все очень не предсказуемо в завтрашней разделке по двум причинам:

1. Этапы были и выматывающие и дико нервные, потеряно масса сил всеми

2. Впереди , после разделки, начинается двухдневная связка горных этапов .( посмотрел начало первой горы 7го этапа и что дальше, жутко стало)

Так что, по моему мнению, претеденты на генерал будут идти разделку дабы не измотать себя и не отдать время

Вот такое мое личное мнение

С другой стороны, учтя относительно равнинный этап после разделки, то фавориты пойдут на все деньги, у кого какая нога будет завтра, так что все непредсказуемо и до жути интересно

Всем всех благ

Сегодня в Ницце на безветренной стороне было аж 25 тепла