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Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019. Цитаты перед стартом и фотогалерея

 

 

  За день до старта первого выпуска Тура Объединённых Арабских Эмиратов в Абу-Даби, в художественном музее «Лувр Абу-Даби» прошла презентация команд и пресс-конференция ведущих гонщиков пелотона. Чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), Том Дюмулин (Sunweb), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick-Step) рассказали о том, что чувствуют перед стартом.

 

После пресс-конференции гонщики  позировали с главным призом гонки – семиугольным (по числу Эмиратов, по которым проложен маршрут Тура) золотым трофеем, а также посетили музей «Лувр Абу-Даби».

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

 

  Алехандро Вальверде: «Гонка будет очень красивой, она проходит в такое время года, когда хорошая погода гарантирована. Тур ОАЭ – важная гонка. С двумя горными этапами, на которых будут сложные финиши, гонка будет ещё более интересной. Я чувствую себя хорошо. Организация гонки отличная. Я очень рад принять участие в Туре ОАЭ».

 

  Том Дюмулин: «Я привык начинать сезон здесь. Как и в прошлые годы, я готовился в тренировочном лагере в Тенерифе, и довольно поздно начинаю сезон в Объединённых Арабских Эмиратах, но в последние годы это работало хорошо. Надеюсь, так будет и в этом сезоне.

 

  Всегда есть вопросы по поводу формы, в которой нахожусь сейчас. Мы с Вилко Келдерманом будем бороться за генеральную классификацию, а также поддержим Макса Валшайда в спринтах.

 

  Это гонка Мирового тура, так что здесь не просто подготовка к сезону. Я бы хотел выиграть Тур ОАЭ или, по крайней мере, занять высокое место в общем зачёте».

 

  Винченцо Нибали: «Я только что приехал с Тенерифе, где работал на высоте в тренировочном лагере. На этой гонке хочу понять, в какой форме нахожусь. С каждым годом эта гонка становится более важной. Мы постараемся выступить хорошо».

 

  Фернандо Гавирия: «Для нас Тур ОАЭ – одна из важных гонок сезона. Мы приехали сюда с горняками, а мы с Александром Кристоффом будем бороться за спринтерских этапах. То, что будет командная разделка, для нас не слишком выгодно, но постараемся проиграть как можно меньше, а потом выиграть спринты и генеральную классификацию».

 

  Марк Кэвендиш: «Конечно, с Объединёнными Арабскими Эмиратами у меня связаны великолепные воспоминания. Я выигрывал Тур Дубая, был послом Тура Абу-Даби, который был гонкой Мирового тура. Это невероятная страна. Великолепно, что все семь Эмиратов можно будет увидеть в одной гонке. Наша команда приехала сюда бороться за генеральную классификацию, постараемся вывезти наших ребят на хорошую позицию перед подъёмами. Я же попытаюсь показать максимум в спринтах».

 

  Элиа Вивиани: «Тур Дубая стал для меня важной вехой в прошлом сезоне. Возможно, это единственная многодневная гонка, которую я смог выиграть в своей карьере. Теперь, когда Тур Дубая и Тур Абу-Даби объединились, гонка стала ещё более важной. Командная разделка создаст давление на всех. Стартовый лист со столькими чемпионами очень впечатляет».

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

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Теги к статье: Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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Paris - Nice

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Комментарии

  • Адриен
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4)
    Адриен-Фото
    Так он же на Альгарве сейчас едет, на 15 месте в ГК.
  • Адриен
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4)
    Адриен-Фото
    Шейхи ОАЭ Тур Омана НЕ "подомнут". Там свои "тараканы". Султан Омана принципиально не посещает Эмираты, после шпионского скандала у них чуть-чуть война между собой не началась, спасибо Кувейту - как посредник сумел это дело утихомирить... И денег своих достаточно, такое впечатление, что работают одни гастарбайтеры - индусы да пакистанцы... Хорошая страна, более "восточная" что ли, чем рафинированные Эмираты... На втором Евроспорте вроде планировали трансляции.
  • Адриен
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7)
    Адриен-Фото
    На вас не угодишь. То было плохо, что на Ару все работали, и как здорово, что его сейчас в Астане нет, и все начали проявляться. Теперь это уже стало недостатком. Вы уж как-нибудь определитесь... А что касаемо лидера на ГТ - а почему вы Луценко сбрасываете со счетов ? Ведь в этом плане наблюдается явный прогресс... Конечно,все может быть, и это не бесспорно, но потенциал, на мой взгляд, налицо.
  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Где шейхи там и деньги, а где деньги (много денег!) там и элита шоссейного велоспорта. Через год-другой смотри и Тур Омана под себя подомнут да сделают в феврале первый в истории 2-недельный Восточный ГТ.

     

    а Евроспорт показывает этот ОАЭ тур ?

     

     

  • Starch27
    Tour cycliste international du ... (1)
    Starch27-Фото

    Интересно так заехали толпой. Хотя судя по профилю на последней горке хватало крутых участков. Интересно посмотреть как так вышло.

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (4)
    Astanaforever-Фото
    Куда потерялся Вальгрен? До сих пор не стартовал? Неужто к классикам готовится? К омлупу где в прошлом году забрал его.
  • Student
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: старт-шоссе 82
    Сегодняшний этап очень красноречиво показал что главная проблема в Астане так и осталась не решонной. Есть классные гонщики, но нет главного, яркого лидера претендента на генерал в гранд-турах.Одного Лопеса мало. Очень многие команды на порядок ниже Астаны имеют двоих лидеров на три гранд тура......... что касаеться сегодняшнего этапа ,то ребята молодцы задачу минимум они выполнили , выбили Веленса и вывели в лидеры тура Фульсанга.... Йейтс молодец но на таком спуске действительно трудно догонять, спуск как взлетная полоса лети не хочу... Будем надееться что завтра Фульсанг возьмет свое.
    Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару.Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял.Так, что берут гонки кто сколько может.
    Сегодня одно пишет, вчера другое. Что завтра то будет)))
  • kimi
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7)
    kimi-Фото
    сомнительные сентенции. без особых доказательств. без обид но это как-то не слишком явно, в смысле ваши выводы. конечно, может и я не слишком в теме
  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 4 (7)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Сегодняшний этап очень красноречиво показал что главная проблема в Астане так и осталась не решонной. Есть классные гонщики, но нет главного, яркого лидера претендента на генерал в гранд-турах.Одного Лопеса мало. Очень многие команды на порядок ниже Астаны имеют двоих лидеров на три гранд тура......... что касаеться сегодняшнего этапа ,то ребята молодцы задачу минимум они выполнили , выбили Веленса и вывели в лидеры тура Фульсанга.... Йейтс молодец но на таком спуске действительно трудно догонять, спуск как взлетная полоса лети не хочу... Будем надееться что завтра Фульсанг возьмет свое.
    Полностью согласен. Взрывных и долгоиграющих горняков нет как прежде были Нибали, Контадор, Ару. Лопес мне кажется идет на спад по форме. Его мало команде. А следующее поколение растить много время нужно и затрат. И кто его знает не убегут ли они в другие команды? Бюджет не самый роскошный, всех не удержишь. На грантуры команда не готова, сегодня я это понял. Так, что берут гонки кто сколько может.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Анталии-2019. Этап 3 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хороший день ,и Шимон и Чикконе)))

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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