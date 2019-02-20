 Тур ОАЭ-2019. Фотогалерея и цитаты перед стартом

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019. Цитаты перед стартом и фотогалерея

За день до старта первого выпуска Тура Объединённых Арабских Эмиратов в Абу-Даби, в художественном музее «Лувр Абу-Даби» прошла презентация команд и пресс-конференция ведущих гонщиков пелотона. Чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), Том Дюмулин (Sunweb), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick-Step) рассказали о том, что чувствуют перед стартом.

После пресс-конференции гонщики позировали с главным призом гонки – семиугольным (по числу Эмиратов, по которым проложен маршрут Тура) золотым трофеем, а также посетили музей «Лувр Абу-Даби».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Алехандро Вальверде: «Гонка будет очень красивой, она проходит в такое время года, когда хорошая погода гарантирована. Тур ОАЭ – важная гонка. С двумя горными этапами, на которых будут сложные финиши, гонка будет ещё более интересной. Я чувствую себя хорошо. Организация гонки отличная. Я очень рад принять участие в Туре ОАЭ».

Том Дюмулин: «Я привык начинать сезон здесь. Как и в прошлые годы, я готовился в тренировочном лагере в Тенерифе, и довольно поздно начинаю сезон в Объединённых Арабских Эмиратах, но в последние годы это работало хорошо. Надеюсь, так будет и в этом сезоне.

Всегда есть вопросы по поводу формы, в которой нахожусь сейчас. Мы с Вилко Келдерманом будем бороться за генеральную классификацию, а также поддержим Макса Валшайда в спринтах.

Это гонка Мирового тура, так что здесь не просто подготовка к сезону. Я бы хотел выиграть Тур ОАЭ или, по крайней мере, занять высокое место в общем зачёте».

Винченцо Нибали: «Я только что приехал с Тенерифе, где работал на высоте в тренировочном лагере. На этой гонке хочу понять, в какой форме нахожусь. С каждым годом эта гонка становится более важной. Мы постараемся выступить хорошо».

Фернандо Гавирия: «Для нас Тур ОАЭ – одна из важных гонок сезона. Мы приехали сюда с горняками, а мы с Александром Кристоффом будем бороться за спринтерских этапах. То, что будет командная разделка, для нас не слишком выгодно, но постараемся проиграть как можно меньше, а потом выиграть спринты и генеральную классификацию».

Марк Кэвендиш: «Конечно, с Объединёнными Арабскими Эмиратами у меня связаны великолепные воспоминания. Я выигрывал Тур Дубая, был послом Тура Абу-Даби, который был гонкой Мирового тура. Это невероятная страна. Великолепно, что все семь Эмиратов можно будет увидеть в одной гонке. Наша команда приехала сюда бороться за генеральную классификацию, постараемся вывезти наших ребят на хорошую позицию перед подъёмами. Я же попытаюсь показать максимум в спринтах».

Элиа Вивиани: «Тур Дубая стал для меня важной вехой в прошлом сезоне. Возможно, это единственная многодневная гонка, которую я смог выиграть в своей карьере. Теперь, когда Тур Дубая и Тур Абу-Даби объединились, гонка стала ещё более важной. Командная разделка создаст давление на всех. Стартовый лист со столькими чемпионами очень впечатляет».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone