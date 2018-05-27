Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут и претенденты

54-й выпуск итальянской гонки Тиррено-Адриатико пройдёт с 13 по 19 марта. «Гонка двух морей», как обычно называют Тиррено-Адриатико, начнётся и завершится гонками на время – на 1-м этапе участников ждёт 21,5-км командная гонка с раздельным стартом, на 7-м заключительном – индивидуальная протяжённостью 10 км. Организаторы предусмотрели два этапа для спринтеров (3-й и 6-й), три – для универсалов (2-й, 4-й и 5-й).

1-й этап – командная гонка на время протяжённостью 21,5 км с плоским рельефом и четырьмя поворотами, на одном из которых будет расположена отсечка 10,7 км. Единственная сложность на последних двух километрах – S-образный поворот за 1200 м до финиша на узкой дороге.

2-й этап – холмистый этап с финишем в подъем, начинающийся со стенки протяженностью 500 м с градиентами до 16%, далее стол и снова подъем протяженностью 2 км с градиентами от 4% до 10%, снова выполаживание и заключительные 1,5 км до финиша с градиентами 4-7%.

3-й этап – самый протяжённый, 226-км, спринтерский этап с финишем в Фолиньо. На заключительных 2,5 км расположено 6 неприятных поворотов.

4-й этап – пересеченный этап с несколькими подъёмами средней протяжённости и значительными градиентами завершится двойным преодолением подъема Капуччини (I Cappuccini) протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 10,6% и максимальным градиентом 19%, спуск с которого не менее сложен.

5-й этап – частокол коротких крутых подъёмов и сложных спусков – этап круга в Реканати (Recanati), линию финиша в котором велогонщики пересекут 4 раза, преодолев подъем до Кастельнуово (Castenuovo) протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 13,9% и максимальным градиентом 19% и заключительные 1,8 км со средним градиентом 3,3%.

6-й этап – спринтерский этап, на котором велогонщики трижды пересекут линию финиша. Заключительный километр круга после левого поворота на 90 градусов проложен в тягун с градиентами до 3%.

7-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 10,5 км с плоским рельефом по маршруту, не меняющемуся с 2015 года, по традиции, завершает Тиррено-Адриатико.

На старт Тиррено-Адриатико-2019 выйдут 161 участник из 23 команд. Михал Квятковски, ставший победителем «Гонки двух морей» в 2018 году, не будет защищать свой титул.

За право стать королём «Гонки двух морей» будет бороться звёздный состав генеральщиков и универсалов: Герант Томас (Sky), Том Дюмулин (Sunweb), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-QuickStep), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Винченцо Нибали и Роан Деннис (Bahrain-Merida), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Петер Саган и Рафал Майка (BORA – hansgrohe), Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Грег Ван Авермат (CCC) и другие.

Этапы Тиррено-Адриатико-2019:

Этап 1. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 21,5 км, TTT

Этап 2. Camaiore - Pomarance, 195 км

Этап 3. Pomarance - Foligno, 226 км

Этап 4. Foligno - Fossombrone, 221 км

Этап 5. Colli al Metauro - Recanati, 180 км

Этап 6. Matelica - Jesi, 195 км