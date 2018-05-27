VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут и претенденты

 

 

  54-й выпуск итальянской гонки Тиррено-Адриатико пройдёт с 13 по 19 марта.  «Гонка двух морей», как обычно называют Тиррено-Адриатико, начнётся и завершится гонками на время – на 1-м этапе участников ждёт 21,5-км командная гонка с раздельным стартом, на 7-м заключительном – индивидуальная протяжённостью 10 км. Организаторы предусмотрели два этапа для спринтеров (3-й и 6-й), три – для универсалов (2-й, 4-й и 5-й).

 

  Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

1-й этап – командная гонка на время протяжённостью 21,5 км с плоским рельефом и четырьмя поворотами, на одном из которых будет расположена отсечка 10,7 км. Единственная сложность на последних двух километрах – S-образный поворот за 1200 м до финиша на узкой дороге.

 

2-й этап – холмистый этап с финишем в подъем, начинающийся со стенки протяженностью 500 м с градиентами до 16%, далее стол и снова подъем протяженностью 2 км с градиентами от 4% до 10%, снова выполаживание и заключительные 1,5 км до финиша с градиентами 4-7%. 

 

3-й этап – самый протяжённый, 226-км, спринтерский этап с финишем в Фолиньо. На заключительных 2,5 км расположено 6 неприятных поворотов.

 

4-й этап – пересеченный этап с несколькими подъёмами средней протяжённости и значительными градиентами завершится двойным преодолением подъема Капуччини (I Cappuccini) протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 10,6% и максимальным градиентом 19%, спуск с которого не менее сложен.

 

5-й этап – частокол коротких крутых подъёмов и сложных спусков – этап круга в Реканати (Recanati), линию финиша в котором велогонщики пересекут 4 раза, преодолев подъем до Кастельнуово (Castenuovo) протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 13,9% и максимальным градиентом 19% и заключительные 1,8 км со средним градиентом 3,3%.

 

6-й этап – спринтерский этап, на котором велогонщики трижды пересекут линию финиша. Заключительный километр круга после левого поворота на 90 градусов проложен в тягун с градиентами до 3%.

 

7-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 10,5 км с плоским рельефом по маршруту, не меняющемуся с 2015 года, по традиции, завершает Тиррено-Адриатико.

 

 На старт Тиррено-Адриатико-2019 выйдут 161 участник из 23 команд. Михал Квятковски, ставший победителем «Гонки двух морей» в 2018 году, не будет защищать свой титул.

 

  За право стать королём «Гонки двух морей» будет бороться звёздный состав генеральщиков и универсалов: Герант Томас (Sky), Том Дюмулин (Sunweb), Примож Роглич (Jumbo-Visma), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-QuickStep), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Винченцо Нибали и Роан Деннис (Bahrain-Merida), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Петер Саган и Рафал Майка (BORA – hansgrohe), Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Грег Ван Авермат (CCC) и другие.

 

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2019:

 

 

Этап 1. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 21,5 км, TTT

 

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

Этап 2. Camaiore - Pomarance, 195 км

 Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

 

Этап 3. Pomarance - Foligno, 226 км

 Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

Этап 4. Foligno - Fossombrone, 221 км

 Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

  

Этап 5. Colli al Metauro - Recanati, 180 км

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

Этап 6. Matelica - Jesi, 195 км

 Тиррено-Адриатико-2019. МаршрутТиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

Этап 7. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10.05 км

 

Тиррено-Адриатико-2019. Маршрут

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная гонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    litxaa

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 27.05.2018

    Здравствуйте, Уважаемые. А вот раньше на эту гонку пару этапов с горами завозили, или мне кажется?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • litxaa
    Тиррено-Адриатико-2019. Маршру ... (1)
    litxaa-Фото

    Здравствуйте, Уважаемые. А вот раньше на эту гонку пару этапов с горами завозили, или мне кажется?

  • neso...
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    neso...-Фото
    Это верно.Пару лет назад я думаю у него не было проблем с предложениями.Сейчас же опять нужно сначала себя проявить чтоб получить достойное приглашение.
  • Freejazz
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    Freejazz-Фото
    Проблема в том, что Katusha год от года становится все печальнее и печальнее. Мы не знаем какие отношения и договоренности у Ильнура, Макарова и т.д., но мы, как болельщики, хотим, чтобы одна из наших надежд нас радовала. Мне лично недостаточно, чтобы под флагом Российской или Казахстанской команды побеждали не "свои" гонщики. Хочется большего.
    С другой стороны - вот мне сейчас трудно представить команду, куда может пойти Ильнур, и которая будет на него рпботать.
  • Zhanzhak
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    Zhanzhak-Фото
    На этом форуме из года в год звучит фраза «наверно надо ему искать другую команду», но, Ильнур явно велолайф не читает, иначе начитавшись наших советов давно бы уже задумался о переходе.
  • Zhanzhak
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    Zhanzhak-Фото
    Про ещё вот только недавно Отар говорил, что ДД «губит таланты», не так буквально, но смысл этот.
  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой занимательный первый этап получился (спаисбо погоде за это) и если остальные пройдут в таком же ключе это будет весьма интресная Париж-Ницца.
    Берналь и Квято прям метят на подиум...оба, но кто главнее/выше ??

    На финишном рывке спринтеры (Юэн и Грёневеген) голову "прятали" (запихнули) чуть ли не под руль, я думал что уже будет завал, слава Богу, обошлось на этот раз.

  • StVano
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    StVano-Фото
    Если следовать вашей логике, то и Dimension Data занимается тем же - Кевендиш 8-50...
  • Litvius
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (15)
    Litvius-Фото

    Сейчас, похоже, даже Газпром выглядит более адекватной командой, чем Катюша. Видимо Ильнуру придется искать себе новую команду, если он, конечно, хочет многодневки выигрывать.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Квики очень сильно напоминают Норвегию в лыжах. Можно подумать продукты питания, в отличии от других команд, им привозят с Марса. Слабо верится, что дело только в эксклюзивной подготовке этой команды. 
    Ну там есть Лефевр я не думаю что есть много таких, специалистов долгожителей. неуверен что есть святые в каком то из видов спорта, так что многие в равных условиях. Но отличие от других команд ,они не распыляются на высокобюджетных лидеров, многие из гонщиков являются очень хорошими середнячками, ( которым часто дают возможность раскрытся)очень часто подписывают молодыми,и ростят гонщиков,а так как в техничке сидят хорошие специалисты,то у них и получается так интерпретировать гонку. Я думаю если у них появится лидер ,зарплата которого будет превышать определённый лимит,то от него избавятся. И ещё , ( слух ходит)в команде есть таблица бонусов , которая мотивирует гонцов шевелится.Кстати часто гонщики уходившие от Лефевра ,за большими деньгами, продолжали жить только результатами которые смогли сделать в его командах( не все Канчелары )
  • sixpack
    GP Industria & Artigianato-201 ... (1)
    sixpack-Фото

    Шахман герой. После вчерашнего рывка сегодня победил в неплохой компании.

     

    Ужели Шалунов проявляет признаки жизни? Он хорошо ехал в 2015м за Локо, а потом три года в газпроме прошли как сон пустой

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 марта

Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

Manuel Senni (Bardiani - CSF)

Tanel Kangert (EF Education First p/b Cannondale)

Declan Irvine (Team Novo Nordisk)

12 марта

Manuele Boaro (Astana Pro Team)

Jesper Asselman (Roompot - Charles)

Nathan Haas (Team KATUSHA-Alpecin)

Nans Peters (AG2R)

Adrien Garel (Vital Concept - BB Hotels)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (34)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)