Париж - Тур-2018

Сегодня, 17:41 Chartres - Tours, 214,5 км 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 4:37:55 2 Niki Terpstra (Ned) Quick - Step Floors 0:00:25 3 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R La Mondiale 4 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 0:01:14 5 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 6 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 7 Sep Vanmarcke (Bel) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 8 Philippe Gilbert (Bel) Quick - Step Floors 9 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:24 10 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 11 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:01:28 13 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 14 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:01:55 15 Damien Touze (Fra) St Michel - Auber 93 16 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:01:57 17 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:02:12 18 Jhonnatan Narvaez (Ecu) Quick - Step Floors 0:02:14 19 Silvan Dillier (Swi) Ag2R La Mondiale 0:02:25 20 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 21 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 22 Tom Van Asbroeck (Bel) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 23 Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 24 Clement Venturini (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:26 25 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 26 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 27 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:04:02 28 Fabio Jakobsen (Ned) Quick - Step Floors 29 Gijs Van Hoecke (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 30 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 31 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 32 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 33 Timo Roosen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 34 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 35 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 36 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 37 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Cycling Club 38 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 39 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 40 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence Ktm 41 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 42 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 43 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 44 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Samsic 45 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 46 Alo Jakin (Est) St Michel - Auber 93 47 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 48 Lars Bak Ytting (Den) Lotto Soudal 0:07:19 49 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 50 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 51 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club 52 Sebastian Langeveld (Ned) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 0:07:21 53 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:08:52 54 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 55 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:10:16 56 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 0:10:45 57 Jan Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:10:56 58 Jérémy Roy (Fra) Groupama - Fdj 0:12:13 59 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 60 Mickael Delage (Fra) Groupama - Fdj 61 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 62 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 63 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 65 Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam 66 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 67 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 68 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 69 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 70 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan 71 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 72 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 73 Yves Lampaert (Bel) Quick - Step Floors 74 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 75 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 76 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 77 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 78 Julius Van Den Berg (Ned) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 79 Daniel Mclay (Gbr) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 80 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 81 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 82 Florian Senechal (Fra) Quick - Step Floors 83 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Cycling Club 84 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 85 Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale 86 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 87 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 88 Matti Breschel (Den) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale 89 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:20:32 90 Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin 91 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 92 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha Alpecin 93 Omer Goldsteiin (Isr) Israel Cycling Academy 94 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 95 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 96 Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data 97 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 98 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 99 Thibault Guernalec (Fra) Team Fortuneo - Samsic 100 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 101 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 102 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 103 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 104 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy DNF Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Romain Feillu (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy DNF Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Simon Geschke (Ger) Team Sunweb DNF Max Kanter (Ger) Development Team Sunweb DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits DNF Clement Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence Ktm DNF Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Yohann Gene (Fra) Direct Energie DNF Dries Devenyns (Bel) Quick - Step Floors DNF Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale DNF Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data DNF Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin DNF Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha Alpecin DNF Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence Ktm DNF Jerome Cousin (Fra) Direct Energie DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Amael Moinard (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Logan Owen (Usa) Team Ef Education First - Drapac P/B Cannondale DNF Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence Ktm DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence Ktm DNF Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix - Hemus 1896 DNF Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNS Tom Wirtgen (Lux) Ago - Aqua Service DNS Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNS Ludwig De Winter (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNS Kenny Dehaes (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNS Kevyn Ista (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNS Ludovic Robeet (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNS Lukas Spengler (Swi) Wb Aqua Protect Veranclassic Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Париж-Тур Paris - Tours Elite гонка Европейского тура Europe Tour Сорен Краг Андерсен



