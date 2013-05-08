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Алессандро Де Марки – победитель Джиро делл’Эмилия-2018

Алессандро Де Марки выигрывает классику Джиро делл’Эмилия-2018 из одиночного отрыва

 

 

  32-летний итальянский гонщик команды BMC Алессандро Де Марки одержал победу на классике Джиро делл’Эмилия-2018, выиграв из одиночного отрыва. Он атаковал из группы на втором из пяти прохождений подъёма Сан-Лука (2,1 км протяжённостью со средним градиентом 9,4%, максимальным 18%) примерно за 30 км до финиша. 

 

  Его товарищ по команде Дилан Тёнс, ставший призёром классики, остался в основной группе, прикрывая атаки. Сильный дождь сделал прохождение кругов трассы ещё сложнее. За 1,3 км преимущество Де Марки составляло полминуты. И хотя после финального прохождения подъёма Сан-Лука преимущество Алессандро Де Марки сократилось, он успел пересечь финишную черту первым, взяв пятую в карьере победу и первую -  на классической однодневной гонке.

 

Алессандро Де Марки – победитель Джиро делл’Эмилия-2018

 

 

  Алессандро Де Марки: «Сегодня для меня великолепный день. Думаю, это, возможно, лучшая победа в моей карьере, потому что побеждать на многодневных гонках – совсем другое, чем в однодневной. Я никогда ещё не ездил классику на победу. В прошлом месяце у меня появилась маленькая мечта, что я смогу здесь уехать в одиночку, и не из отрыва, а атаковав из группы в финале. Я рискнул, и риск себя оправдал.

 

  Безумные ощущения, потому что когда едешь в одиночку впереди, всё важно. Надо сделать просвет, найти верный момент для атаки, а когда получается уехать, то надо не терять концентрацию, держать хорошую скорость и внимательно проезжать каждый сантиметр дороги. Всё имеет значение, потому что этого момента приходится ждать очень долго, возможно, весь день, а затем ты должен быстро выдать всё, что осталось.  

 

  Думаю, что после сегодняшней победы  заключительные гонки сезона я должен использовать, чтобы поблагодарить Дилана, потому что он очень мне помог. Он  потрясающе работал на меня. Я знаю, что он хочет бороться за победу, а я хочу ему в этом помогать. Я доказал, что у меня хорошая форма, никогда не знаешь, как повернётся гонка. Но теперь я хочу поработать на Дилана и на Дамиано, потому что сегодня он пожертвовал своими шансами ради меня. Хочу на следующих гонках работать на них».

 

  Дилан Тёнс: «Я знал, что подхожу к этой гонке в хорошей форме. После групповой гонки чемпионата мира было трудно восстановиться, и я приехал сюда, не будучи уверен   в том, что у меня получится. Однако, весь день чувствовал себя хорошо, что мотивировало. Мы сделали всё, как планировали. Де Марки поехал в отрыв, для меня это был идеальный вариант. Но в итоге мне не надо было выкладываться на сто процентов в борьбе за победу, вместо этого я защищал его позицию. Он одержал великолепную победу, я был рад помогать ему, прикрывать опасные атаки. Приятно, что я тоже финишировал на подиуме и показал свой результат».

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Теги к статье: Алессандро Де Марки Alessandro De Marchi Giro dell’Emilia-2018

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 8.05.2013

    Тот парень, победы которого всегда приятны. Который, если уж идёт то на все деньги, или его вообще не видно biggrin Вообщем в 32, но ещё всё тот же пацан. biggrinКстати он по-моему сам родом из этого региона Фриули-Эмилия. Вообщем горняк божьей милостью clapping

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:35 | Регистрация: 4.07.2013

      Джиро делле Эмилия проходит в регионе Эмилия-Романья.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:37 | Регистрация: 4.07.2013

    Де Марки родился в Сан-Даниеле-дель-Фриули, регион Фриули — Венеция-Джулия.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, точно, спасибо.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=lNGyjvv0eV0
    https://www.youtube.com/watch?v=BnoFZsrwbyg
    https://www.youtube.com/watch?v=RSU9XcCf4h4

    Пока так.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Де Марки родился в Сан-Даниеле-дель-Фриули, регион Фриули — Венеция-Джулия.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Джиро делле Эмилия проходит в регионе Эмилия-Романья.

  • M-07
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    M-07-Фото

    А запись этой гонки можно найти где?

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    Элитные, как всегда, в последние годы готовятся на Эмилии к Ломбардии.
    Но, это, конечно, не умаляет успеха Де Марки. Он Красавец! Браво!

    ЗЫ: Эмилия фантастическая гонка, я с вами согласен.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    VeloVelo-Фото

    Русвело снова в опе. Зато генменеджер прекрасно себя чувствует в роли комментатора.

  • marketbk
    Бой ван Поппель и Мауритс Ламм ... (1)
    marketbk-Фото
    Ух, Катя минус один балласт)))
  • Cyrill
    Алессандро Де Марки – победите ... (3)
    Cyrill-Фото

    Тот парень, победы которого всегда приятны. Который, если уж идёт то на все деньги, или его вообще не видно biggrin Вообщем в 32, но ещё всё тот же пацан. biggrinКстати он по-моему сам родом из этого региона Фриули-Эмилия. Вообщем горняк божьей милостью clapping

  • tim147
    Giro dell’Emilia-2018 (9)
    tim147-Фото

    Так получилось, что Giro dell’Emilia смотрел вживую в первый раз. Профиль и сама гонка очень понравились, да и  рання атака Де Марки впечатлила. Однако создалось впечатление, что многие элитные гонщики-участники чемпионата не смогли проехать гонку на своем максимуме. Видимо, ЧМ оказался весьма выматывающим и поэтому резонно задаться вопросом - а смогут ли они восстановиться к Ломбардии? Не могу не заметить с горечью, что Ланда уже третью гонку не может доехать до финиша, ну а то что ему компанию составил Бетанкур, вхолостую проехавший весь сезон, это "однако, тенденция" (как говорил чукча в известном анекдоте). 

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