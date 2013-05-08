Алессандро Де Марки – победитель Джиро делл’Эмилия-2018

Алессандро Де Марки выигрывает классику Джиро делл’Эмилия-2018 из одиночного отрыва

32-летний итальянский гонщик команды BMC Алессандро Де Марки одержал победу на классике Джиро делл’Эмилия-2018, выиграв из одиночного отрыва. Он атаковал из группы на втором из пяти прохождений подъёма Сан-Лука (2,1 км протяжённостью со средним градиентом 9,4%, максимальным 18%) примерно за 30 км до финиша.

Его товарищ по команде Дилан Тёнс, ставший призёром классики, остался в основной группе, прикрывая атаки. Сильный дождь сделал прохождение кругов трассы ещё сложнее. За 1,3 км преимущество Де Марки составляло полминуты. И хотя после финального прохождения подъёма Сан-Лука преимущество Алессандро Де Марки сократилось, он успел пересечь финишную черту первым, взяв пятую в карьере победу и первую - на классической однодневной гонке.

Алессандро Де Марки: «Сегодня для меня великолепный день. Думаю, это, возможно, лучшая победа в моей карьере, потому что побеждать на многодневных гонках – совсем другое, чем в однодневной. Я никогда ещё не ездил классику на победу. В прошлом месяце у меня появилась маленькая мечта, что я смогу здесь уехать в одиночку, и не из отрыва, а атаковав из группы в финале. Я рискнул, и риск себя оправдал.

Безумные ощущения, потому что когда едешь в одиночку впереди, всё важно. Надо сделать просвет, найти верный момент для атаки, а когда получается уехать, то надо не терять концентрацию, держать хорошую скорость и внимательно проезжать каждый сантиметр дороги. Всё имеет значение, потому что этого момента приходится ждать очень долго, возможно, весь день, а затем ты должен быстро выдать всё, что осталось.

Думаю, что после сегодняшней победы заключительные гонки сезона я должен использовать, чтобы поблагодарить Дилана, потому что он очень мне помог. Он потрясающе работал на меня. Я знаю, что он хочет бороться за победу, а я хочу ему в этом помогать. Я доказал, что у меня хорошая форма, никогда не знаешь, как повернётся гонка. Но теперь я хочу поработать на Дилана и на Дамиано, потому что сегодня он пожертвовал своими шансами ради меня. Хочу на следующих гонках работать на них».

Дилан Тёнс: «Я знал, что подхожу к этой гонке в хорошей форме. После групповой гонки чемпионата мира было трудно восстановиться, и я приехал сюда, не будучи уверен в том, что у меня получится. Однако, весь день чувствовал себя хорошо, что мотивировало. Мы сделали всё, как планировали. Де Марки поехал в отрыв, для меня это был идеальный вариант. Но в итоге мне не надо было выкладываться на сто процентов в борьбе за победу, вместо этого я защищал его позицию. Он одержал великолепную победу, я был рад помогать ему, прикрывать опасные атаки. Приятно, что я тоже финишировал на подиуме и показал свой результат».