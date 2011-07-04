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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2018
Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 19 по 25 марта 2018 года, определились с приглашениями для проконтинентальных команд, которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 98-м выпуске гонки. В каждой команде будет по 7 велогонщиков
Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:
Caja Rural-Seguros RGA (Испания),
Burgos - BH (Испания),
Euskadi Basque Country - Murias Taldea (Испания),
Cofidis, Solutions Credits (Франция),
Fortuneo - Samsic (Франция),
Manzana Postobon Team (Колумбия),
Israel Cycling Academy (Израиль).
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Sipe
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
Быстро действует? Это если привыкания нет.
Сами пробовали?
Цитата: protur
Затрудняет высвобождение из тучных клеток гистамина, лейкотриенов, PgD2 и других биологически активных веществ в течение длительного времени.
Отличная цитата! Чего же не перевели громкие термины на простой язык?
Тучные клетки (также известные как мастоциты или лаброциты) — это один из типов белых клеток крови. Содержат большое количество гранул, наполненных гистамином и гепарином. Лучше всего изучена их роль в аллергических реакциях. Мастоциты играют ключевую роль в воспалительных процессах. При активации мастоциты могут постепенно выделять (частичная дегрануляция) или мгновенно выделять (анафилактическая дегрануляция) «медиаторы воспаления», или соединения, приводящие к воспалению, хранящиеся в гранулах, в микросреду.
Гистамин — органическое соединение, биогенный амин, медиатор аллергических реакций немедленного типа. Свободный гистамин обладает высокой активностью: он вызывает спазм гладких мышц (включая мышцы бронхов).
Медиатор (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой.
Высвобождаемые при дегрануляции тучных клеток медиаторы воспаления - гистамин, ... и простагландин D2 (он же PGD2) - вызывают острую воспалительную реакцию: спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой.
Итак. В переводе на "русский язык" эта страшная фраза означает, что сальбутамол не даёт бронхам под воздействием аллергенов сжаться, т.е. сохраняет их НОРМАЛЬНОЕ состояние.
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motte
С Новым 2018 годом! (21)
Цитата: Cristal
Теперь по предложениям.
2) Велоформа. Почему бы и нет. Мы подумаем об этом.
О как! Это было бы круто!
Даже фирменное лого...просто лого - нашивка или наклейка на маечку там или еще куда и не только лого, а вообще "маленькие штучки с лого" ...это было бы вообще интересно и стояще, почему бы нет?
Я взял из примера вольво клуба России, там это норма ибо ты вольвовод и просто обязан иметь атрибут клуба, но иметь не по обязаловке, а по душе, твк почему бы и здесь такую коммерцию не открыть? Суть то в том, что мы, десять, пять ет или сколько кто здесь, но как единая цепь и , имея атрибут, просто гордость что ли какая то...честное слово , это надо рассмотреть и , обсудив совсестно, внедрить в производство.
Пишу, будучи в здравии, алкоголь, табак и стимуляторы не употребляю
Всем всех благ!
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motte
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
Тут где то статистика мне попалась от Улиси до Индурайна с этой ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***иной, вот не могу найти, но что ингересно, нахлобучивали выборочно что ли...по крайней мере, Индурайну погрозили пальчиком, а других, того же Улиси прижали к ноготочку-:)
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Sipe
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
Я постоянно ношу с собой венталин (сальбутомол).
Да, в морозную и/или холодную и влажную погоду дышать тяжело. И лучше не делать резких движений.
НО!
Можно идти очень быстрым шагом (на 2 шага вдох / на 4 - выдох). Для этого нужно тренироваться. Можно поддерживать ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ темп. Без рывков. Быстрее, чем короткие пробежки, чередуемые ходьбой для восстановления дыхания.
Поэтому я понимаю, КАК ЕДЕТ Гран-Тур Фрум.
В части действия сальбутомола Вы ошибаетесь.
Он НЕ увеличивает объём лёгких. Он снимает удавку, которую набрасывают неблагоприятные (для каждого индивидуально!) погодные условия. Только удавка эта не на горле, как в кино, а внутри - в верхней части груди, в бронхах.
Астма это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Проявляется приступами одышки, сопровождающейся кашлем. Может перерастать в приступы удушья. Причина в том, что дыхательные пути чрезмерно реагируют раздражители разного рода. В ответ на раздражение бронхи сужаются и вырабатывают большое количество слизи, что нарушает нормальный ток воздуха при дыхании.
Сальбутамол НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ объем лёгких, а НЕ ПОЗВОЛЯЕТ бронхам сжаться до возникновения удушья.
Наверняка все сжимали садовый поливочный шланг вплоть до остановки воды. Это и есть приступ астмы. Сальтутамол "расширяет садовый шланг", позволяя воде, т.е воздуху, течь.
P/S/ лет 9-10 назад я снова сел в седло велосипеда, бегаю в тёплое время года, 2-3 раза в неделю хожу в тренажёрный зал круглогодично, где по 30-40 минут аэробные упражнения. Один из детей ежедневно занимается спортом 8 из 11 лет своей жизни.
Достал сейчас Peak Flow Meter и продул всю семью. Лучшая максимальная скорость выдоха, как ни странно, у меня. Затем - у ребёнка, регулярно занимающегося спортом. Показатели пик-флоу у жены и второго ребёнка - в норме для их возрастно-ростовых показателей.
Показатели ребёнка-спортсмена и мои превышают возрастно-ростовую норму на 10%. Однако, когда мы летом бегаем вместе 6-7 км, мне приходится несладко, несмотря на лучший пик-флоу. Выносливость у ребёнка выше.
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Sipe
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
Этот препарат не запрещён.
Как я понимаю, там "игра" со степенью присутствия в организме. Но никто не может ДОСТОВЕРНО определить эту степень с учётом массы спортсмена, уровня физических нагрузок, погодных условий и метаболизма.
По аналогии с алкоголем: кому-то пробку от шампанского рядом класть нельзя, кто-то водку стаканами пьёт.
Вопрос: Вы астматик? Принимали сальбутомол? Знакомы с его ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ действием?
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Sipe
Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
Мельдоний - это политика.
У наших (РФ) и "не наших" спортсменов в применяемых препаратах одно и то же действующее вещество, только называется по разному.
Наше название запретили.
Вы лично - астматик? Сальбутомол хоть раз использовали?
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