Приглашения на Вуэльту Каталонии-2018

Sipe

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)

Сами пробовали?



Цитата: protur Затрудняет высвобождение из тучных клеток гистамина, лейкотриенов, PgD2 и других биологически активных веществ в течение длительного времени.

Отличная цитата! Чего же не перевели громкие термины на простой язык?

Тучные клетки (также известные как мастоциты или лаброциты) — это один из типов белых клеток крови. Содержат большое количество гранул, наполненных гистамином и гепарином. Лучше всего изучена их роль в аллергических реакциях. Мастоциты играют ключевую роль в воспалительных процессах. При активации мастоциты могут постепенно выделять (частичная дегрануляция) или мгновенно выделять (анафилактическая дегрануляция) «медиаторы воспаления», или соединения, приводящие к воспалению, хранящиеся в гранулах, в микросреду.

Гистамин — органическое соединение, биогенный амин, медиатор аллергических реакций немедленного типа. Свободный гистамин обладает высокой активностью: он вызывает спазм гладких мышц (включая мышцы бронхов).

Медиатор (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой.

Высвобождаемые при дегрануляции тучных клеток медиаторы воспаления - гистамин, ... и простагландин D2 (он же PGD2) - вызывают острую воспалительную реакцию: спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой.



Итак. В переводе на "русский язык" эта страшная фраза означает, что сальбутамол не даёт бронхам под воздействием аллергенов сжаться, т.е. сохраняет их НОРМАЛЬНОЕ состояние. Быстро действует? Это если привыкания нет.Сами пробовали?Отличная цитата! Чего же не перевели громкие термины на простой язык?Тучные клетки (также известные как мастоциты или лаброциты) — это один из типов белых клеток крови. Содержат большое количество гранул, наполненных гистамином и гепарином. Лучше всего изучена их роль в аллергических реакциях. Мастоциты играют ключевую роль в воспалительных процессах. При активации мастоциты могут постепенно выделять (частичная дегрануляция) или мгновенно выделять (анафилактическая дегрануляция) «медиаторы воспаления», или соединения, приводящие к воспалению, хранящиеся в гранулах, в микросреду.Гистамин — органическое соединение, биогенный амин, медиатор аллергических реакций немедленного типа. Свободный гистамин обладает высокой активностью: он вызывает спазм гладких мышц (включая мышцы бронхов).Медиатор (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой.Высвобождаемые при дегрануляции тучных клеток медиаторы воспаления - гистамин, ... и простагландин D2 (он же PGD2) - вызывают острую воспалительную реакцию: спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой.Итак. В переводе на "русский язык" эта страшная фраза означает, что сальбутамол не даёт бронхам под воздействием аллергенов сжаться, т.е. сохраняет их НОРМАЛЬНОЕ состояние.

motte

С Новым 2018 годом! (21) Цитата: Cristal



Теперь по предложениям.







2) Велоформа. Почему бы и нет. Мы подумаем об этом.

О как! Это было бы круто! Даже фирменное лого...просто лого - нашивка или наклейка на маечку там или еще куда и не только лого, а вообще "маленькие штучки с лого" ...это было бы вообще интересно и стояще, почему бы нет? Я взял из примера вольво клуба России, там это норма ибо ты вольвовод и просто обязан иметь атрибут клуба, но иметь не по обязаловке, а по душе, твк почему бы и здесь такую коммерцию не открыть? Суть то в том, что мы, десять, пять ет или сколько кто здесь, но как единая цепь и , имея атрибут, просто гордость что ли какая то...честное слово , это надо рассмотреть и , обсудив совсестно, внедрить в производство. Пишу, будучи в здравии, алкоголь, табак и стимуляторы не употребляю Всем всех благ!

motte

Приглашения на Вуэльту Каталон ... (1) А ирландскую скай блю нет? Или я что то не догоняю?

motte

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89) Тут где то статистика мне попалась от Улиси до Индурайна с этой ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** иной, вот не могу найти, но что ингересно, нахлобучивали выборочно что ли...по крайней мере, Индурайну погрозили пальчиком, а других, того же Улиси прижали к ноготочку-:)

Sipe

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89) Я постоянно ношу с собой венталин (сальбутомол).

Да, в морозную и/или холодную и влажную погоду дышать тяжело. И лучше не делать резких движений.

НО!

Можно идти очень быстрым шагом (на 2 шага вдох / на 4 - выдох). Для этого нужно тренироваться. Можно поддерживать ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ темп. Без рывков. Быстрее, чем короткие пробежки, чередуемые ходьбой для восстановления дыхания.

Поэтому я понимаю, КАК ЕДЕТ Гран-Тур Фрум.



В части действия сальбутомола Вы ошибаетесь.

Он НЕ увеличивает объём лёгких. Он снимает удавку, которую набрасывают неблагоприятные (для каждого индивидуально!) погодные условия. Только удавка эта не на горле, как в кино, а внутри - в верхней части груди, в бронхах.

Астма это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Проявляется приступами одышки, сопровождающейся кашлем. Может перерастать в приступы удушья. Причина в том, что дыхательные пути чрезмерно реагируют раздражители разного рода. В ответ на раздражение бронхи сужаются и вырабатывают большое количество слизи, что нарушает нормальный ток воздуха при дыхании.

Сальбутамол НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ объем лёгких, а НЕ ПОЗВОЛЯЕТ бронхам сжаться до возникновения удушья.



Наверняка все сжимали садовый поливочный шланг вплоть до остановки воды. Это и есть приступ астмы. Сальтутамол "расширяет садовый шланг", позволяя воде, т.е воздуху, течь.



P/S/ лет 9-10 назад я снова сел в седло велосипеда, бегаю в тёплое время года, 2-3 раза в неделю хожу в тренажёрный зал круглогодично, где по 30-40 минут аэробные упражнения. Один из детей ежедневно занимается спортом 8 из 11 лет своей жизни.

Достал сейчас Peak Flow Meter и продул всю семью. Лучшая максимальная скорость выдоха, как ни странно, у меня. Затем - у ребёнка, регулярно занимающегося спортом. Показатели пик-флоу у жены и второго ребёнка - в норме для их возрастно-ростовых показателей.

Показатели ребёнка-спортсмена и мои превышают возрастно-ростовую норму на 10%. Однако, когда мы летом бегаем вместе 6-7 км, мне приходится несладко, несмотря на лучший пик-флоу. Выносливость у ребёнка выше.

Berdok

Том Дюмулин будет защищать тит ... (6) бу-гога!!!!1!11

Sipe

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89) Можете "схему" озвучить: что чем закрепляют?

Вы - астматик? Пользовались сальбутамолом хоть раз в жизни?

Александра

Дизайн веломайки чемпиона Итал ... (4) А теперь узнала, как оно правильно пишется.)

Sipe

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89) Этот препарат не запрещён.

Как я понимаю, там "игра" со степенью присутствия в организме. Но никто не может ДОСТОВЕРНО определить эту степень с учётом массы спортсмена, уровня физических нагрузок, погодных условий и метаболизма.

По аналогии с алкоголем: кому-то пробку от шампанского рядом класть нельзя, кто-то водку стаканами пьёт.



Вопрос: Вы астматик? Принимали сальбутомол? Знакомы с его ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ действием?

Sipe

Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89) Мельдоний - это политика.

У наших (РФ) и "не наших" спортсменов в применяемых препаратах одно и то же действующее вещество, только называется по разному.

Наше название запретили.



Вы лично - астматик? Сальбутомол хоть раз использовали?