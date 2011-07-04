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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2018

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2018

 

 

Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 19 по 25 марта 2018 года, определились с приглашениями для проконтинентальных команд, которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 98-м выпуске гонки. В каждой команде будет по 7 велогонщиков 

 

Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:

Caja Rural-Seguros RGA (Испания),

Burgos - BH (Испания),

Euskadi Basque Country - Murias Taldea (Испания),

Cofidis, Solutions Credits (Франция),

Fortuneo - Samsic (Франция),

Manzana Postobon Team (Колумбия), 

Israel Cycling Academy (Израиль). 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya приглашения команд гонка Мирового тура многодневная гонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 4.07.2011

    А ирландскую скай блю нет? Или я что то не догоняю?

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Комментарии

  • Sipe
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    Sipe-Фото
    Быстро действует? Это если привыкания нет.
    Сами пробовали?

    Цитата: protur
    Затрудняет высвобождение из тучных клеток гистамина, лейкотриенов, PgD2 и других биологически активных веществ в течение длительного времени.

    Отличная цитата! Чего же не перевели громкие термины на простой язык?
    Тучные клетки (также известные как мастоциты или лаброциты) — это один из типов белых клеток крови. Содержат большое количество гранул, наполненных гистамином и гепарином. Лучше всего изучена их роль в аллергических реакциях. Мастоциты играют ключевую роль в воспалительных процессах. При активации мастоциты могут постепенно выделять (частичная дегрануляция) или мгновенно выделять (анафилактическая дегрануляция) «медиаторы воспаления», или соединения, приводящие к воспалению, хранящиеся в гранулах, в микросреду.
    Гистамин — органическое соединение, биогенный амин, медиатор аллергических реакций немедленного типа. Свободный гистамин обладает высокой активностью: он вызывает спазм гладких мышц (включая мышцы бронхов).
    Медиатор (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой.
    Высвобождаемые при дегрануляции тучных клеток медиаторы воспаления - гистамин, ... и простагландин D2 (он же PGD2) - вызывают острую воспалительную реакцию: спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой.

    Итак. В переводе на "русский язык" эта страшная фраза означает, что сальбутамол не даёт бронхам под воздействием аллергенов сжаться, т.е. сохраняет их НОРМАЛЬНОЕ состояние.
  • motte
    С Новым 2018 годом! (21)
    motte-Фото

    Цитата: Cristal

     
    Теперь по предложениям.
     

     
    2) Велоформа. Почему бы и нет. Мы подумаем об этом.

    О как! Это было бы круто!

    Даже фирменное лого...просто лого - нашивка или наклейка на маечку там или еще куда и не только лого, а вообще "маленькие штучки с лого" ...это было бы вообще интересно и стояще, почему бы нет?

    Я взял из примера вольво клуба России, там это норма ибо ты вольвовод и просто обязан иметь атрибут клуба, но иметь не по обязаловке, а по душе, твк почему бы и здесь такую коммерцию не открыть? Суть то в том, что мы, десять, пять ет или сколько кто здесь, но как единая цепь и , имея атрибут, просто гордость что ли какая то...честное слово , это надо рассмотреть и , обсудив совсестно, внедрить в производство.

    Пишу, будучи в здравии, алкоголь, табак и стимуляторы не употребляю

    Всем всех благ!

  • motte
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (1)
    motte-Фото

    А ирландскую скай блю нет? Или я что то не догоняю?

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    motte-Фото

    Тут где то статистика мне попалась от Улиси до Индурайна с этой ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***иной, вот не могу найти, но что ингересно, нахлобучивали выборочно что ли...по крайней мере, Индурайну погрозили пальчиком, а других, того же Улиси прижали к ноготочку-:)

  • Sipe
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    Sipe-Фото
    Я постоянно ношу с собой венталин (сальбутомол).
    Да, в морозную и/или холодную и влажную погоду дышать тяжело. И лучше не делать резких движений.
    НО!
    Можно идти очень быстрым шагом (на 2 шага вдох / на 4 - выдох). Для этого нужно тренироваться. Можно поддерживать ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ темп. Без рывков. Быстрее, чем короткие пробежки, чередуемые ходьбой для восстановления дыхания.
    Поэтому я понимаю, КАК ЕДЕТ Гран-Тур Фрум.

    В части действия сальбутомола Вы ошибаетесь.
    Он НЕ увеличивает объём лёгких. Он снимает удавку, которую набрасывают неблагоприятные (для каждого индивидуально!) погодные условия. Только удавка эта не на горле, как в кино, а внутри - в верхней части груди, в бронхах.
    Астма это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Проявляется приступами одышки, сопровождающейся кашлем. Может перерастать в приступы удушья. Причина в том, что дыхательные пути чрезмерно реагируют раздражители разного рода. В ответ на раздражение бронхи сужаются и вырабатывают большое количество слизи, что нарушает нормальный ток воздуха при дыхании.
    Сальбутамол НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ объем лёгких, а НЕ ПОЗВОЛЯЕТ бронхам сжаться до возникновения удушья.

    Наверняка все сжимали садовый поливочный шланг вплоть до остановки воды. Это и есть приступ астмы. Сальтутамол "расширяет садовый шланг", позволяя воде, т.е воздуху, течь.

    P/S/ лет 9-10 назад я снова сел в седло велосипеда, бегаю в тёплое время года, 2-3 раза в неделю хожу в тренажёрный зал круглогодично, где по 30-40 минут аэробные упражнения. Один из детей ежедневно занимается спортом 8 из 11 лет своей жизни.
    Достал сейчас Peak Flow Meter и продул всю семью. Лучшая максимальная скорость выдоха, как ни странно, у меня. Затем - у ребёнка, регулярно занимающегося спортом. Показатели пик-флоу у жены и второго ребёнка - в норме для их возрастно-ростовых показателей.
    Показатели ребёнка-спортсмена и мои превышают возрастно-ростовую норму на 10%. Однако, когда мы летом бегаем вместе 6-7 км, мне приходится несладко, несмотря на лучший пик-флоу. Выносливость у ребёнка выше.
  • Berdok
    Том Дюмулин будет защищать тит ... (6)
    Berdok-Фото
    бу-гога!!!!1!11
  • Sipe
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    Sipe-Фото
    Можете "схему" озвучить: что чем закрепляют?
    Вы - астматик? Пользовались сальбутамолом хоть раз в жизни?
  • Александра
    Дизайн веломайки чемпиона Итал ... (4)
    Александра-Фото
    А теперь узнала, как оно правильно пишется.)
  • Sipe
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    Sipe-Фото
    Этот препарат не запрещён.
    Как я понимаю, там "игра" со степенью присутствия в организме. Но никто не может ДОСТОВЕРНО определить эту степень с учётом массы спортсмена, уровня физических нагрузок, погодных условий и метаболизма.
    По аналогии с алкоголем: кому-то пробку от шампанского рядом класть нельзя, кто-то водку стаканами пьёт.

    Вопрос: Вы астматик? Принимали сальбутомол? Знакомы с его ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ действием?
  • Sipe
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (89)
    Sipe-Фото
    Мельдоний - это политика.
    У наших (РФ) и "не наших" спортсменов в применяемых препаратах одно и то же действующее вещество, только называется по разному.
    Наше название запретили.

    Вы лично - астматик? Сальбутомол хоть раз использовали?

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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