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Флеш Валлонь-2018. Маршрут и претенденты

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и претенденты

 

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и претенденты

 




18 апреля стартует вторая из Арденнских классик - Флеш Валлонь. Символ гонки - подъём Мюр де Уи  (Mur De Huy) в этом году, как и в прошлых выпусках, скорее всего, определит победителя.

В этом году “Стрела Валлони”, как дословно переводится название классики, стартует не в Бенше (Binche), а в Серене (Seraing). Поэтому в начале дистанции  появятся три новых подъёма, но за 73 км до финиша маршрут вернётся в привычное русло, один в один повторяя прошлогодний с обязательным трёхкратным прохождением “Стены Уи” (на 1300 м подъёма перепад высот составит 128 м, средний градиент 9,8%).

 

 

 

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и претенденты

 

Подъёмы Флеш Валлонь-2018:

 

       Подъём            км после старта/ до финиша     протяжённость подъёма/градиент

 1  Côte de La Vecquée    65,0/133,5                                          6,7 км с 4,9%
 2  Côte de La Redoute    82,0/116,5                                          2,0 км с 8,9%
  3  Côte de Mont         100,0/ 98,5                                              2,4 км с 4,8%
4  Côte d’Amay          126,5/ 72,0                                            1,4 км с 6,7%
5  Mur de Huy (1)       140,5/ 58,0                                            1,3 км с 9,6%
 6  Côte d’Ereffe (1)    153,0/ 45,5                                              2,1 км с 5,0%
7  Côte de Cherave (1)  164,0/ 34,5                                           1,3 км с 8,1%
8  Mur de Huy (2)       169,5/ 29,0                                             1,3 км с 9,6%
 9  Côte d’Ereffe (2)    182,0/ 16,5                                               2,1 км с 5,0%
10  Côte de Cherave (2)  193,0/  5,5                                           1,3 км с 8,1%
11  Mur de Huy (3)       198,5/  0,0                                              1,3 км с 9,6%

 

 

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и претенденты

 

 

 


Маловероятно, что атаки в заключительной части дистанции увенчаются успехом, потому что 200 километров, пройденные перед финальным восхождением на Мюр Де Уи, и резкий градиент, хоть протяжённость подъёма чуть более километра, не оставят шансов никому из атакующих. Такой маршрут подойдет гонщикам, способным после 200 км дистанции резко взвинтить скорость на подъеме и удерживать ее на протяжении нескольких минут, или же тем, кто умеет усидеть на колесе и в финале выдать максимальный спринт.
 

 

 


   Алехандро Вальверде (Movistar) - безусловный король этой гонки (5 побед). Он показывает, что можно быть сильнейшим и в 37 лет. Победы в общем зачете и на этапах Вуэльты Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), Тура Абу Даби (Abu Dhabi Tour) и Вуэльты Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), а также места в топ-5 предыдущих классик делают его безоговорочным фаворитом №1 этого выпуска Флеш Валлонь. Испанский гонщик может контролировать происходящее весь финишный подъем и выиграть с огромным преимуществом, ускоряясь с первой позиции, а его звездные помощники (Ланда, Солер, Амадор, Бетанкур) не дадут потерять позиции и не оставят Вальверде в одиночку. Помешать его шестой победе может лишь неудачное стечение обстоятельств.
 

 

 


  Дуэт в лице Жулиана Алафилиппа и Филиппа Жильбера (оба гонщики команды Quick Step Floors) может нарушить планы испанца. Да, из-за технических проблем и проколов Жильбер выглядел не лучшим образом на Амстел Голд Рэйс-2018, однако он уже побеждал на Флеш Валлонь, поэтому не стоит сомневаться в его силах, тем более после его успехов на Е3 и Туре Фландрии (2е и 3е место соответственно) этого года.
  Конечно, главная ставка Quick Step делается на Жулиана Алафилиппа. Молодой и взрывной француз является обладателем двух призовых мест этой гонки в 2015 и 2016 годах. Жулиан отлично чувствует себя на подобных подъемах, а его феноменальная резкость и умение отлично финишировать ставит его в ряд главных соперников Алехандро Вальверде.
 
  Далее среди фаворитов выделяется Тим Велленс (Lotto Soudal). Бельгиец продемонстрировал свою готовность, выиграв De Brabantse Pijl - La Flèche Brabanconne. Все знают, что он способен атаковать незадолго до финиша и удержать свое преимущество, однако в этом сезоне Тим Велленс также показал, что умеет неплохо финишировать. Lotto Soudal сможет разыграть несколько карт, имея в составе Тьеша Бенота, а также опытного Йелле Ванендерта.
 
  На первой Арденнской классике гонщики Bahrain-Merida показали настоящий командный класс. Такой же сильный состав команда выставит и на следующую гонку. Гаспаротто, Нибали и братья Исагирре составляют отличную конкуренцию гонщикам команды Movistar. В прошлом году у Энрико Гаспаротто было затишье в результатах, но 36-летний ветеран, начавший второй сезон в команде Bahrain-Merida, получил от нее поддержку и на Амстел Голд Рэйс-32018 доказал всем, что теперь на двух оставшихся Арденнских классиках может быть одним из главных действующих лиц.
 
  Надо отметить, что многие команды выставили на эту гонку своих сильнейших гонщиков. UAE Team Emirates, например, имеет в своем составе Диего Улисси, Дэна Мартина, Руя Кошту, а также открытие этого года – Александра Рябушенко. Улисси, имея отличный финишный кусок на подобных гонках, стабильно выступает на Арденнах из года в год. Однако есть повод задуматься о форме Дэна Мартина. В этом сезоне он ни разу не блеснул, хотя в прошлых сезонах на первых же гонках он демонстрировал первоклассную готовность и не вызывал сомнений, что он будет фаворитом на весенних классиках. Но в этом году он упал на финальном этапе Вуэльты Каталонии, хотя в недавнем интервью сказал, что после падения возобновил тренировки и чувствует себя нормально. Сам Мартин считает, что результаты не смог показать лишь из-за неудачного стечения обстоятельств. Непонятно, что являлось причиной его схода с Амстел Голд Рэйс-2018, но в прошлом году Дэн Мартин тоже не доехал первую Арденнскую классику до конца, что, однако, не помешало ему занять потом 2-е место на Флеш Валлонь-2017.  Да и послужной список ирландского гонщика на Арденнах ставит его в один ряд с фаворитами гонки.
 
Роман Кройцигер вместе с Майклом Альбазини поведут за собой Mitchelton-Scott. Если первый показал, что он по-настоящему готов, то форма швейцарца под вопросом. Хотя Альбазини бывал в подобной ситуации в прошлые годы, к весенним классикам он был на пике формы, но тут аналогичный с Мартином случай.
 
Судя по всему, Sky решила ослабить хватку, ведь на Амстел Голд Рэйс-2018 гонщики этой команды выглядели, мягко говоря, «не очень». Две минуты проигрыша для Квято и Серхио Энао подтверждают этот факт. Ваут Пулс, по-видимому, ещё не раскатился после травмы. Он провел месяц без гонок, возвратившись к соревнованиям на Амстел Голд Рэйс, которую не доехал до конца. Возможно, не стоит делать поспешные выводы: всё-таки Михал Квятковский и Серхио Энао были призёрами Флеш Валлонь, а Ваут Пулс в 2016 году финишировал на этой классике 4-м.
 
 
Гонщики команды Astana Вальгрен и Фульсанг в феноменальной готовности. Михаэль Вальгрен способен атаковать, обладает отличным индивидуальным ходом, но как и Якобу, ему не хватает той резкости, которая позволит соперничать с гонщиками типа Алафилиппа и Вальверде на финишах, подобных Флеш Валлонь.
 
Если говорить о резкости, то при определенных обстоятельствах Майкл Мэттьюс (Sunweb) способен показать высокий результат. Из всех претендентов он обладает лучшим финишным ускорением и относится к гонщикам, которые терпят и под самый конец выходят с колеса.

Как и все весенние классики, Флеш Валлонь остается открытой до самых последних километров. Опасными соперниками остаются Дилан Тёнс (BMC), Давид Годю (Groupama-FDJ), Ригоберто Уран (EF Education First), Роман Барде (AG2R), Варран Баргий (Fortuneo - Samsic), Джей Маккарти (BORA - hansgrohe) и многие другие.

 

 


Глеб Терентьев.

 

 

 

 

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Теги к статье: Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика Арденнская классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 4.01.2015

    Евроспорт 1 начнёт трансляцию в 14:30 СЕТ (+1 час у нас)

     

    В превью Амстела многие говорили что это чуть ли не скучнейшая классика (признаюсь тоже так думал, но в этом году АМГ показала себя из лучшей стороны), а вот какая весення однодневка точно заставляет на себя смотреть ЖЕЛЕЗНО только последние 20 км., так это Флэш-Валонь. Так пускай в этом году она тоже опровергнет наши пред_угадания и покажет что не Муром единым славна ФВ...да будет так)))

     

    и Если не Вальверде №1 (и в пятый раз подряд) тогда кто? Велленс, Гаспаротто, пускай таким и будет ПОДИУМная тройка

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  2. Rokka

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 23.01.2016

    Вальверде/Алафилип, если снова не отпустят кого то

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16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

17 - 22 апреля 2018

Tour of Croatia

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2018?

Комментарии

  • M-07
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (4)
    M-07-Фото

    После хороший результатов на этой гонке и Джиро 2 года назад Русвело катится не пойми куда, результаты удручают всё больше и больше, Фолифоров после той Джиро так ничего и не показал, хотя горную разделку просто так не выигрывают. Считаю, что всем, кто хочет развиваться валить надо в зарубежные команды, ибо ни  Катюше (раньше, второй год - это уже не российская команда), ни в Русвело за много лет развития у наших гонщиков нет, хотя парни способные бывают,т хоть и нечасто. Кроме Закарина никто толком не смог реализовать свой потенциал и это печально.

  • Rokka
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    Rokka-Фото
    Вальверде/Алафилип, если снова не отпустят кого то
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Евроспорт 1 начнёт трансляцию в 14:30 СЕТ (+1 час у нас)

     

    В превью Амстела многие говорили что это чуть ли не скучнейшая классика (признаюсь тоже так думал, но в этом году АМГ показала себя из лучшей стороны), а вот какая весення однодневка точно заставляет на себя смотреть ЖЕЛЕЗНО только последние 20 км., так это Флэш-Валонь. Так пускай в этом году она тоже опровергнет наши пред_угадания и покажет что не Муром единым славна ФВ...да будет так)))

     

    и Если не Вальверде №1 (и в пятый раз подряд) тогда кто? Велленс, Гаспаротто, пускай таким и будет ПОДИУМная тройка

  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: ararat
    2й день это просто праздник какой-то)

    Можно сказать только одно Астанинский праздник вело-жизни продолжается!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада?Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
    в смысле всего шестеро?Главное не перейти черту и не на делать глупостей. Вилела аж поехал, сейчас и джиру выиграет. Ну ну.
  • Velolive-Team
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Velolive-Team-Фото
    Пересмотрите заключительный подъем этапа.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада? Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    как Ару мешал Вальгрену?
    Да никак.Хватит . Проехали, успокойтесь все. Один провокатор начал, другие повелись. Все красавчики..все пахари.Всем респект и уважуха. Самый тяжелый вид спорта. Просто есть лидеры и есть грегари. У одних персональная задача, у других командная. Одни пашут для себя, другие на лидера-капитана. Вспомните Джиро 2016? Скарпони летел в отрыве в горах на этап, мог взять его без проблем. Но его тормознули по связи , он в прямом смысле встал, слез с велика и ждал Нибали. Помните эти кадры? Вот это и есть командная тактика. Пожертвовали этапом ради общей победы капитана, что они и сделали, взяв грантур...Этот этап и стал переломным на Джиро. Вот про это и речь. Все ..харош.устал я спорить. У каждого своя судьба и разные возможности и задачи.
  • RVL
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    RVL-Фото
    да, парень высоко. Наша молодежь с зубами. что радует.
    кстати Рябушенко на Амстеле заехал в группе с Ураном, Гривко и еще кучей маститых!

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Anthony Roux (Groupama - FDJ)

Sebastian Haedo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team)

Patrick Muller (Vital Concept)

Edward Anderson (Hagens Berman - Axeon)

Jonathan Brown (Hagens Berman - Axeon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

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