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Гент-Вевельгем-2017. Маршрут
26 марта в 79-й раз пройдёт классика Гент-Вевельгем (Gent-Wevelgem). В 2015 году организаторы добавили к названию гонки Гент-Вевельгем второе – «На полях Фландрии», в память о трагических событиях Первой мировой войны. «На полях Фландрии» - это название стихотворения, написанного канадским военным врачом, участником Первой мировой войны Джоном Маккреем (John McCrae), после гибели его друга.
Как и на всех фламандских классиках, кульминация гонки – это вымощенные брусчаткой подъёмы, которые начнутся за 113,6 км до финиша, когда будут пройдены 135 км из 249км дистанции. Из 8 подъёмов три будут проходиться дважды, таким образом гонщикам предстоит преодолеть подъёмы 11 раз.
Визитная карточка Гент-Вевельгема – Кеммельберг, 3-км подъём, на котором есть сектор, где градиент превышает 22%. Его преодолеют дважды, в последний раз – за 34,3 км до финиша. Кеммельберг опасен не только своей брусчаткой и градиентами, но и коварным спуском.
В этом году организаторы добавили к подъёмам три равнинных сектора брусчатки на последних 60 км дистанции.
В последний раз Гент-Вевельгем решался в спринте из большой группы в 2014 году, когда победу праздновал Джон Дегенкольб, опередивший Арно Демара. В этом году немецкий гонщик команды Trek-Segafredo вновь будет одним из главных претендентов на победу.
Под номером 1 на старт выйдет действующий чемпион мира и Европы, словацкий гонщик Петер Саган, являющийся двукратным победителем этой классики (2013, 2016) и дважды становившийся призёром, финишировав 2-м в 2012 и 3-м в 2013.
Подъемы Гент-Вевельгем-2017
|№.
|Название
|км +/км -
|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|Catsberg
Kokereelberg
Vert Mont
Zwarte Berg (1)
Zwarte Berg (2)
Le Ravensberg
Baneberg (1)
Kemmelberg (1)
Monteberg
Baneberg (2)
Kemmelberg (2)
|135.6/113.6
139.1/110.1
141.4/107.8
143.7/105.5
148.9/100.3
155.4/ 93.8
166.5/ 82.7
174.5/ 74.7
178.5/ 70.7
210.3/ 38.9
214.9/ 34.3
Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Гент-Вевельгем-2017
Победитель получает 500 очков в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85
11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35
16-20 место: по 30 очков
21-30 место: по 20 очков
31-50 место: по 10 очков
51-55 место: по 5 очков
56-60 место: по 3 очка
Предварительный стартовый состав на Гент-Вевельгем-2017
BORA – HANSGROHE
1 SAGAN Peter (Svk)
2 BENNETT Sam (Irl)
3 BODNAR Maciej (Pol)
4 BURGHARDT Marcus (Ger)
5 KOLAR Michal (Svk)
6 SAGAN Juraj (Svk)
7 SARAMOTINS Aleksejs (Lat)
8 SCHILLINGER Andreas (Ger)
AG2R LA MONDIALE
11 BAGDONAS Gediminas (Ltu)
12 BARBIER Rudy (Fra)
13 DENZ Nico (Ger)
14 HOLST ENGER Sondre (Nor)
15 GOUGEARD Alexis (Fra)
16 HOULE Hugo (Can)
17 NAESEN Oliver (Bel)
18 VANDENBERGH Stijn (Bel)
ASTANA PRO TEAM
21 BRESCHEL Matti (Den)
22 DE VREESE Laurens (Bel)
23 GATTO Oscar (Ita)
24 GRIVKO Andriy (Ukr)
25 GRUZDEV Dmitriy (Kaz)
26 LUTSENKO Alexey (Kaz)
27 TLEUBAYEV Ruslan (Kaz)
28 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
BAHRAIN – MERIDA
31 FENG Chun Kai (Tpe)
32 BONIFAZIO Niccolo (Ita)
33 BOZIC Borut (Slo)
34 COLBRELLI Sonny (Ita)
35 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
36 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)
37 PER David (Slo)
38 PIBERNIK Luka (Slo)
BMC RACING TEAM
41 DILLIER Silvan (Sui)
42 KÜNG Stefan (Sui)
43 OSS Daniel (Ita)
44 QUINZIATO Manuel (Ita)
45 SCOTSON Miles (Aus)
46 VAN AVERMAET Greg (Bel)
47 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp)
48 VLIEGEN Loïc (Bel)
CANNONDALE DRAPAC
51 KOREN Kristjan (Slo)
52 LANGEVELD Sebastian (Ned)
53 MULLEN Ryan (Irl)
54 SCULLY Thomas (NZl)
55 VAN ASBROECK Tom (Bel)
56 VAN BAARLE Dylan (Ned)
57 VANMARCKE Sep (Bel)
58 WIPPERT Wouter (Ned)
FDJ
61 DELAGE Mickael (Fra)
62 DEMARE Arnaud (Fra)
63 GUARNIERI Jacopo (Ita)
64 HOELGAARD Daniel (Nor)
65 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)
66 LADAGNOUS Matthieu (Fra)
67 LE GAC Olivier (Fra)
68 SARREAU Marc (Fra)
LOTTO SOUDAL
71 BAK Lars Ytting (Den)
72 MAES Nikolas (Bel)
73 DEBUSSCHERE Jens (Bel)
74 FRISON Frederik (Bel)
75 HOFLAND Moreno (Ned)
76 WALLAYS Jelle (Bel)
77 ROELANDTS Jürgen (Bel)
78 SIEBERG Marcel (Ger)
MOVISTAR TEAM
81 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)
82 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
83 BICO MATOS Nuno Miguel Alves (Por)
84 ?
85 CARRETERO Hector (Esp)
86 ?
87 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)
88 SÜTTERLIN Jasha (Ger)
ORICA – SCOTT
91 DOCKER Mitchell (Aus)
92 EWAN Caleb (Aus)
93 HAYMAN Mathew (Aus)
94 JUUL JENSEN Christopher (Den)
95 KEUKELEIRE Jens (Bel)
96 KLUGE Roger (Ger)
97 MEZGEC Luka (Slo)
98 CORT NIELSEN Magnus (Den)
QUICK-STEP FLOORS
101 BOONEN Tom (Bel)
102 DECLERCQ Tim (Bel)
103 DEVENYNS Dries (Bel)
104 GAVIRIA RENDON Fernando (Col)
105 KEISSE Iljo (Bel)
106 STYBAR Zdenek (Cze)
107 TERPSTRA Niki (Ned)
108 TRENTIN Matteo (Ita)
TEAM DIMENSION DATA
111 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)
112 REGUIGUI Youcef (Alg)
113 DOUGALL Nick (Aus)
114 EISEL Bernhard (Aut)
115 FARRAR Tyler (USA)
116 RENSHAW Mark (Aus)
117 THOMSON Jay Robert (RSA)
118 THWAITES Scott (GBr)
TEAM KATUSHA ALPECIN
121 BIERMANS Jenthe (Bel)
122 BYSTROM Sven Erik (Nor)
123 HALLER Marco (Aut)
124 KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)
125 MARTIN Tony (Ger)
126 MØRKØV Michael (Den)
127 PLANCKAERT Baptiste (Bel)
128 ZABEL Rick (Ger)
TEAM LOTTO NL – JUMBO
131 BOOM Lars (Ned)
132 CASTELIJNS Twan (Ned)
133 GROENEWEGEN Dylan (Ned)
134 ROOSEN Timo (Ned)
135 TANKINK Bram (Ned)
136 VAN EMDEN Jos (Ned)
137 WAGNER Robert (Ger)
138 WYNANTS Maarten (Bel)
TEAM SKY
141 DIBBEN Jonathan (GBr)
142 DOULL Owain (GBr)
143 KNEES Christian (Ger)
144 MOSCON Gianni (Ita)
145 ROWE Luke (GBr)
146 STANNARD Ian (GBr)
147 VAN POPPEL Danny (Ned)
148 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)
TEAM SUNWEB
151 ANDERSEN Søren Kragh (Den)
152 ARNDT Nikias (Ger)
153 CURVERS Roy (Ned)
154 DE BACKER Bert (Bel)
155 MATTHEWS Michael (Aus)
156 SINKELDAM Ramon (Ned)
157 TEUNISSEN Mike (Ned)
158 WAEYTENS Zico (Bel)
TREK – SEGAFREDO
161 REIJNEN Kiel (USA)
162 DE KORT Koen (Ned)
163 DEGENKOLB John (Ger)
164 FELLINE Fabio (Ita)
165 VAN POPPEL Boy (Ned)
166 RAST Grégory (Sui)
167 STUYVEN Jasper (Bel)
168 THEUNS Edward (Bel)
UAE TEAM EMIRATES
171 CONSONNI Simone (Ita)
172 GANNA Filippo (Ita)
173 KUMP Marko (Slo)
174 LAENGEN Vegard Stake (Nor)
175 MARCATO Marco (Ita)
176 MODOLO Sacha (Ita)
177 TROIA Oliviero (Ita)
178 ZURLO Federico (Ita)
COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
181 CHETOUT Loïc (Esp)
182 CLAEYS Dimitri (Bel)
183 HOFSTETTER Hugo (Fra)
184 LAPORTE Christophe (Fra)
185 LEMOINE Cyril (Fra)
186 SENECHAL Florian (Fra)
187 VAN STAEYEN Michael (Bel)
188 VAN BILSEN Kenneth (Bel)
ISRAEL CYCLING ACADEMY
191 BOIVIN Guillaume (Can)
193 DEMPSTER Zakkari (Aus)
194 LOWNDES Jason (Aus)
195 PERRY Benjamin (Can)
196 RÄIM Mihkel (Est)
197 VAN WINDEN Dennis (Ned)
198 WILLIAMS Tyler (USA)
199 YECHZKEL Aviv (Isr)
ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ
201 ASSELMAN Jesper (Ned)
202 DE VRIES Berden (Ned)
203 KREDER Raymond (Ned)
204 LIGTHART Pim (Ned)
205 LOOIJ André (Ned)
206 MOURIS Jens (Ned)
207 REINDERS Elmar (Ned)
208 VAN DER HOORN Taco (Ned)
SPORT VLAANDEREN – BALOISE
211 CAPIOT Amaury (Bel)
212 FARAZIJN Maxime (Bel)
213 PLANCKAERT Edward (Bel)
214 SALOMEIN Jarl (Bel)
215 STEELS Stijn (Bel)
216 VAN LERBERGHE Bert (Bel)
217 VAN ROOY Kenneth (Bel)
218 WALLAYS Jens (Bel)
VÉRANDA’S WILLEMS – CRELAN
221 BILLE Gaetan (Bel)
222 CORDEEL Sander (Bel)
223 DE BONDT Dries (Bel)
224 DEVOLDER Stijn (Bel)
225 DUYN Huub (Ned)
226 DUPONT Timothy (Bel)
227 GOOLAERTS Michael (Bel)
228 KRUOPIS Aidis (Ltu)
WANTY – GROUPE GOBERT
231 DEHAES Kenny (Bel)
232 DEVRIENDT Tom (Bel)
233 KREDER Wesley (Ned)
234 MCNALLY Mark (GBr)
235 PASQUALON Andrea (Ita)
236 STENUIT Robin (Bel)
237 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
238 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)
WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
241 DE WINTER Ludwig (Bel)
242 ISTA Kevin (Bel)
243 JANS Roy (Bel)
244 KIRSCH Alex (Lux)
245 NAESEN Lawrence (Bel)
246 ROBEET Ludovic (Bel)
247 STASSEN Julien (Bel)
248 VANTOMME Maxime (Bel)
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