- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:41
Приглашения на Гент - Вевельгем-2018
Бельгийская классика Гент-Вевельгем (Gent - Wevelgem in Flanders Fields), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 25 марта 2018 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Гент-Вевельгем получили 7 команд:
Cofidis, Solutions Credits
Roompot - Nederlandse Loterij
Sport Vlaanderen - Baloise
Veranda's Willems - Crelan
Vital Concept Cycling Club
Wanty - Groupe Gobert
WB Aqua Protect Veranclassic
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