Приглашения на Гент-Вевельгем-2018

Зарисовка на тему, насколько хорошо гонщики знают друг друга и от кого чего можно ожидать. Маллен стартовал довольно рано и потом два часа провел в ожидании. Аргентинцы хорошо позаботились о комфорте промежуточных лидеров. Мягкие диванчики для каждого из трех гонщиков, журнальный столик с фруктами и прохладительными напитками.

Так вот, француз Реми Гаванья все время шел по дистанции с лучшим временем. Приближается к финишу, уже идет последний километр. Комментаторы надрываются: Гаванья, Гаванья, Гаванья!!! Показывают Маллена - ноль внимания, полнейшее безразличие. Лениво развалился на диванчике, ноги на журнальном столике, все внимание поглощено чем-то в телефоне, то ли сообщение пишет, то ли играет. И к изумлению комментаторов и зрителей Гаванья не смог опередить Маллена, сдал буквально на последних 500 метрах. А впоследствии его еще больше отодвинули стартовавшие позже гонщики.

Филиппо Ганна опережал Маллена только на первой отсечке, потом шел с некоторым отставанием. Но вот его финиша Маллен ожидал с напряженным вниманием, было заметно, как он волнуется и обеспокоен. И когда Ганна финишировал вторым, облеченно выдохнул и радостно заулыбался. Ярослав Попович тут же кинулся обнимать и поздравлять Маллена с победой. И все, кто был в палатке, тоже стали поздравлять. При том, что на дистанции еще было пять или шесть гонщиков.

Этот маленький эпизод наглядно демонструет, что гонщики знают друг друга как облупленных, кто на что способен, от кого можно ждать сюрприза и от кого не стоит. Они слишком много часов проводят вместе в пелотоне, а потом еще живут в одних и тех же гостиницах. А многие еще и тренируются вместе в промежутках между гонками. Так что их мнением друг о друге пренебрегать точно не стоит.