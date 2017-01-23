- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Приглашения на Гент - Вевельгем-2017
Бельгийская классика Гент-Вевельгем (Gent - Wevelgem in Flanders Fields), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 26 марта 2017 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Гент-Вевельгем получили 4 команды:
Roompot NL Loterij
Wanty - Groupe Gobert
WB Veranclassic - Aqua Protect
Sport Vlaanderen - Baloise
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