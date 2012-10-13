Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о целях на Тур Польши-2017

29 июля стартует 74-й выпуск гонки Тур Польши. Гонщики команды Bora-Hansgrohe, двукратный чемпион мира, победитель Тура Польши 2011 года, Петер Саган и победитель Тура Польши 2014 года Рафал Майка, а также капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали возвращаются к соревнованиям после перерыва. Петер Саган и Рафал Майка были вынуждены покинуть Тур де Франс-2017, чемпион мира – из-за дисквалификации, а Рафал Майка из-за травмы. Для 32-летнего итальянского гонщика Винченцо Нибали Тур Польши станет первой гонкой после Джиро д’Италия и чемпионата Италии и единственной многодневной гонкой перед второй главной целью сезона – Вуэльтой Испании-2017.

Photo ©ATCommunication/TDP

Петер Саган: «Я рад вернуться на Тур Польши, мы на польских дорогах, рядом с моей Словакией. И особенно по этой причине я ожидаю увидеть и услышать многих болельщиков. С Туром Польши у меня связаны великолепные воспоминания, моя победа в 2011 принесла огромную радость, но также стала для меня и большим сюрпризом. Тогда упорная борьба шла на протяжении всей гонки до самого финального дня. Тогда я впервые выиграл генеральную классификацию важной многодневной гонки, она стала лучшим моментом начала моей карьеры. Тур Польши помог мне вырасти как гонщику. В тот год после победы на Туре Польши я выиграл три этапа на Вуэльте Испании. С тем сезоном у меня связаны прекрасные воспоминания. Сейчас я возвращаюсь в гонки после трёхнедельного перерыва, настроен ехать гонку день за днём, этап за этапом. У нас здесь сильный состав. Думаю, мы хорошо проедем гонку, наверное, я буду нацеливаться на этапы, а мой товарищ по команде Рафал Майка будет больше сосредоточен на генеральной классификации. Посмотрим, как пойдёт, как мы будем чувствовать».

Рафал Майка: «Победа на Туре Польши в 2014 году принесла огромное удовлетворение. Побеждать в гонке на дорогах родной страны всегда волнительно. Я счастлив вновь вернуться сюда. Травма, которую я получил на Тур де Франс, уже позади. На прошлой неделе я интенсивно тренировался и чувствовал себя отлично. Возможно, я ещё не готов на 100%, но думаю, я в достаточной форме, чтобы постараться хорошо выступить на Туре Польши. После травмы я прошёл физиотерапию и благодарен команде за поддержку, за то, что помогли мне так быстро восстановиться, благодаря чему я могу стартовать здесь. Эта гонка много для меня значит, мы приехали сюда с сильным составом команды. Я не единственный лидер, Петер также капитан, все знают, каким типом гонщика он является, что он способен хорошо выступить этапах с любым типом финиша».

Photo ©ATCommunication/TDP

Винченцо Нибали: «После чемпионата Италии я вернулся к тренировкам и провёл большую работу. Мы с командой были в горах, чтобы лучше подготовиться ко второй части сезона. На Туре Польше состоится моё возвращение в соревнования. На старте будут великолепные гонщики. Я никогда делаю ставки на свои цели перед гонкой. Посмотрим, как пойдёт. Я чувствую себя хорошо, мы много тренировались. Посмотрим, как ответят ноги после интенсивной работы, которую мы провели. Маршрут интересный. Определённо в гонке могут быть сюрпризы, которые я не могу предвидеть, но мы должны быть готовы к ним, какими бы они ни были».

Photo ©ATCommunication/TDP

Чеслав Ланг, генеральный директор Тура Польши-2017: «Мы надеемся, что этот выпуск Тура Польши получится великолепным. На старт выйдут фантастические гонщики, Рафал Майка и Петер Саган уже побеждали здесь, но в гонке примет участие и Винченцо Нибали, и другие чемпионы. Мы старались создать маршрут, который сделает гонку зрелищной. Этапы не слишком протяжённые, кроме того, в составе команд будет по 7 гонщиков. Финальной разделки не предусмотрено, но вместо неё финальный этап будет полностью горным. Участников ждут два сложнейших горных этапа в Закопане и Буковине-Татшаньской. В первой части гонки будут этапы и для спринтеров, но уже на 3-м этапе будет подъём с градиентами до 20%, который может стать трамплином для тех, кто захочет воспользоваться этим шансом, чтобы зажечь гонку».