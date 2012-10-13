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Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о целях на Тур Польши-2017

 

 

  29 июля стартует 74-й выпуск гонки Тур Польши. Гонщики команды Bora-Hansgrohe, двукратный чемпион мира, победитель Тура Польши 2011 года, Петер Саган и победитель Тура Польши 2014 года Рафал Майка, а также капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали возвращаются к соревнованиям после перерыва. Петер Саган и Рафал Майка были вынуждены покинуть Тур де Франс-2017, чемпион мира – из-за дисквалификации, а Рафал Майка из-за травмы. Для 32-летнего итальянского гонщика Винченцо Нибали Тур Польши станет первой гонкой после Джиро д’Италия и чемпионата Италии и единственной многодневной гонкой перед второй главной целью сезона – Вуэльтой Испании-2017.

 

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

 

Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Петер Саган: «Я рад вернуться на Тур Польши, мы на польских дорогах, рядом с моей Словакией. И особенно по этой причине я ожидаю увидеть и услышать многих болельщиков. С Туром Польши у меня связаны великолепные воспоминания, моя победа в 2011 принесла огромную радость, но также стала для меня и большим сюрпризом. Тогда упорная борьба шла на протяжении всей гонки до самого финального дня. Тогда я впервые выиграл генеральную классификацию важной многодневной гонки, она стала лучшим моментом начала моей карьеры. Тур Польши помог мне вырасти как гонщику. В тот год после победы на Туре Польши я выиграл три этапа на Вуэльте Испании. С тем сезоном у меня связаны прекрасные воспоминания. Сейчас я возвращаюсь в гонки после трёхнедельного перерыва, настроен ехать гонку день за днём, этап за этапом. У нас здесь сильный состав. Думаю, мы хорошо проедем гонку, наверное, я буду нацеливаться на этапы, а мой товарищ по команде Рафал Майка будет больше сосредоточен на генеральной классификации. Посмотрим, как пойдёт, как мы будем чувствовать».

 

 

  Рафал Майка: «Победа на Туре Польши в 2014 году принесла огромное удовлетворение. Побеждать в гонке на дорогах родной страны всегда волнительно. Я счастлив вновь вернуться сюда. Травма, которую я получил на Тур де Франс, уже позади. На прошлой неделе я интенсивно тренировался и чувствовал себя отлично. Возможно, я ещё не готов на 100%, но думаю, я в достаточной форме, чтобы постараться хорошо выступить на Туре Польши. После травмы я прошёл физиотерапию и благодарен команде за поддержку, за то, что помогли мне так быстро восстановиться, благодаря чему я могу стартовать здесь. Эта гонка много для меня значит, мы приехали сюда с сильным составом команды. Я не единственный лидер, Петер также капитан, все знают, каким типом гонщика он является, что он способен хорошо выступить этапах с любым типом финиша».

 

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

 Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Винченцо Нибали: «После чемпионата Италии я вернулся к тренировкам и провёл большую работу. Мы с командой были в горах, чтобы лучше подготовиться ко второй части сезона. На Туре Польше состоится моё возвращение в соревнования. На старте будут великолепные гонщики. Я никогда делаю ставки на свои цели перед гонкой. Посмотрим, как пойдёт. Я чувствую себя хорошо, мы много тренировались. Посмотрим, как ответят ноги после интенсивной работы, которую мы провели. Маршрут интересный. Определённо в гонке могут быть сюрпризы, которые я не могу предвидеть, но мы должны быть готовы к ним, какими бы они ни были».

 

Петер Саган, Рафал Майка и Винченцо Нибали о Туре Польши-2017

 Photo ©ATCommunication/TDP

 

 Чеслав Ланг, генеральный директор Тура Польши-2017: «Мы надеемся, что этот выпуск Тура Польши получится великолепным. На старт выйдут фантастические гонщики, Рафал Майка и Петер Саган уже побеждали здесь, но в гонке примет участие и Винченцо Нибали, и другие чемпионы. Мы старались создать маршрут, который сделает гонку зрелищной. Этапы не слишком протяжённые, кроме того, в составе команд будет по 7 гонщиков. Финальной разделки не предусмотрено, но вместо неё финальный этап будет полностью горным. Участников ждут два сложнейших горных этапа в Закопане и Буковине-Татшаньской. В первой части гонки будут этапы и для спринтеров, но уже на 3-м этапе будет  подъём с градиентами до 20%, который может стать трамплином для тех, кто захочет воспользоваться этим шансом, чтобы зажечь гонку».

 

 

Тур Польши-2017. Маршрут

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Теги к статье: Петер Саган Рафал Майка Тур Польши Винченцо Нибали Tour de Pologne гонка Мирового тура

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  1. DIM

    Сегодня, 02:18 | Регистрация: 13.10.2012

    Судя по новой причёске у Сагана начинается новый этап спортивной карьеры)))

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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