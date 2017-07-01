Приглашения на Тур Польши-2017

Екимов:Здесь обязательно, кровь из носу, нужен заезд с участием 5-7 тысяч велосипедистов. Провести его, думаю, нужно в субботу, в промежутке между гонками чемпионата. Большинство велоэнтузиастов наверняка останутся здесь, чтобы посмотреть, поболеть, пообщаться с лучшими гонщиками страны.

По идее мы должны думать о том, что подобные соревнования в таких городах, как Воронеж и Саранск, не должны стоить федерации ни копейки. Люди должны брать всё на себя, эксплуатировать имидж элитного чемпионата и тем самым не только популяризировать велоспорт, но и строить вокруг этих состязаний бизнес. На мой взгляд, это правильный подход. Потому что другие европейские федерации собирают деньги с тех городов, где они проводят свои чемпионаты.

Чтобы велоэнтузиасты стали общаться с со спортсменами и хотеть смотреть гонку - надо чтобы и ФВСР и сами велосипедисты профи перестали стоять в позиции - я элита, а вы ничего не понимаете. ДЛя этого нужно, чтобы финансирование сопртсменов шло не от государства, а от спонсоров. А россискому велосопрту до этого как до луны ползком.Я считаю, что момент когда проф спорт и любители могли слиться в любовном экстазе, упущен и довольно давно. Идет спад массовых мероприятий и простым велозаездом собрать 5-7 тыс человек уже не выйдет.Любимая позиция россиского профессиональго велосопрта. Дайте и ничего с нас не требуйте. Смотрим в соцсети ФВСР и на их сайт. Где посты о спонсорах? Где хоть какая то реклама партнеров? Дайте и отойдите!!!