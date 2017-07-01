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Приглашения на Тур Польши-2017

Приглашения на Тур Польши-2017

Тур Польши  Польская многодневная гонка Тур Польши (Tour de Pologne) пройдёт с 29 июля по 4 августа 2017 года. Организаторы объявили команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили проконтинентальные команды: Team Novo Nordisk (США), Gazprom-RusVelo (Россия), CCC Sprandi Polkowice (Польша), а также сборная Польши (Reprezentacja Polski).

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Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne многодневная гонка Мировой Тур UCI wild card

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • RS
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    RS-Фото
    Да без конкуренции с Саганом... Борьба за майку скучна будет... Как раз стабильность 2-х мест Пети... Убивает всю интригу

    ОТобрать у Сагана майку сможет только спринтер доминант.... А такого похоже не будет
  • pac1ent
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (4)
    pac1ent-Фото

    И ни слова о Тибо? Странно, после Джиро за генерал он бороться не будет, а вот за горох почему бы и нет, пассажиром ехать смысла нет...

  • Alya
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Alya-Фото

    Екимов:Здесь обязательно, кровь из носу, нужен заезд с участием 5-7 тысяч велосипедистов. Провести его, думаю, нужно в субботу, в промежутке между гонками чемпионата. Большинство велоэнтузиастов наверняка останутся здесь, чтобы посмотреть, поболеть, пообщаться с лучшими гонщиками страны.


    Чтобы велоэнтузиасты стали общаться с со спортсменами и хотеть смотреть гонку - надо чтобы и ФВСР и сами велосипедисты профи перестали стоять в позиции - я элита, а вы ничего не понимаете. ДЛя этого нужно, чтобы финансирование сопртсменов шло не от государства, а от спонсоров. А россискому велосопрту до этого как до луны ползком.
    Я считаю, что момент когда проф спорт и любители могли слиться в любовном экстазе, упущен и довольно давно. Идет спад массовых мероприятий и простым велозаездом собрать 5-7 тыс человек уже не выйдет.

    По идее мы должны думать о том, что подобные соревнования в таких городах, как Воронеж и Саранск, не должны стоить федерации ни копейки. Люди должны брать всё на себя, эксплуатировать имидж элитного чемпионата и тем самым не только популяризировать велоспорт, но и строить вокруг этих состязаний бизнес. На мой взгляд, это правильный подход. Потому что другие европейские федерации собирают деньги с тех городов, где они проводят свои чемпионаты.


    Любимая позиция россиского профессиональго велосопрта. Дайте и ничего с нас не требуйте. Смотрим в соцсети ФВСР и на их сайт. Где посты о спонсорах? Где хоть какая то реклама партнеров? Дайте и отойдите!!!

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Николай Парилин-Фото
    Аля, это хороший вопрос! Жаль, не могу на него ответить. Возможно, это сделает кто-нибудь из сотрудников федерации, тем более что обе части этого репортажа на официальном сайте ФВСР размещены. Лично я целиком и полностью согласен с прославленными Анатолием Яркиным и Иваном Мищенко - на национальных чемпионатах гонщики должны отстаивать честь своих регионов.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    Андрон-Фото

     У меня сомнения, что Мэтьюз сможет стабильно добывать очки на протяжении трех недель.  Надо ведь не только хорошо начать, что у него часто неплохо получается, но и всю длинную дистанцию держать нос по ветру, нигде не дать слабину, контролировать конкурентов. Если сможет - я буду рад, что конкуренция в этой номинации обострится.

  • Alya
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Alya-Фото

    Меня мучает несколько вопросов. Меня Зовут Халикова Аля, я из Татарстана.
    Согласно вот этому документу https://fvsr.ru/static/documents/protokoly-prezidiuma-fvsr/2343.pdf на сайте ФВСР гонщики команд должны носить майку от региональной формы и трусы от командной.
    Но в таком виде из гонщиков Татарстана замечен один Балыкин. 
    Кочетков и Закарин щеголяют формой Katusha–Alpecin.
    Интересно, почему ФВСР не исполняет свое собственное распоряжение?




  • Berdok
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    Berdok-Фото
    Вы прилагаете все усилия для того, что бы стать объектом для Grammar nazi?
  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Николай Парилин-Фото
    А кого я тогда буду "пытать" в следующий раз?! Кстати, там и другие звёзды велоспорта были. :))
  • Keeper
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Keeper-Фото

    Меньшов был обделён интервью. не порядок! :-) 

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Николай Парилин-Фото
    Мы с «Канчелларой» ездим парой
    На велогонки много лет,
    Ведь мы гордимся дружбой старой,
    Мы – очень скатанный дуэт.
    Я за поддержку благодарен.
    Спасибо всем, мои друзья!
    И Влад со мною солидарен –
    Нельзя без помощи, нельзя!
    Проснулся молодой задор
    (Я чуток к боевому кличу!).
    Пусть я неважный «Контадор»,
    Но наблюденья не заНычу,
    Вам передам через портал
    (А толк мы знаем в велосайтах!).
    Пишу не «Сагу о Форсайтах»,
    А вечный велосериал…

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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