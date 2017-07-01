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Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины

Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины



В Буковеле групповой гонкой у мужчин завершился чемпионат Украины по велоспорту. И завершился он именно так, как и должен был – победой сильнейших. Победой команды Kolss.
 

Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины

 


Все знали, что команда Kolss на голову сильнее всех остальных. И они решили не откладывать дело в долгий ящик, а уже на первом круге порвали всю группу в щепки. Уехали действующий чемпион Александр Поливода, а также Андрей Братащук и Александр Превар. На втором круге к ним переложился и Виталий Буц, а в середине гонки немного отстал Превар. Уже тогда стало очевидно, что именно тройка Буц-Братащук-Поливода и разыграет медали. Вопрос был лишь в том, кто именно?

 Сенсации не случилось – тройка финишировала вместе, а Виталий Буц без борьбы взял свое второе чемпионское звание (впервые он выиграл чемпионат Украины в 2014 году). Четвертым стал также гонщик киевской команды Андрей Василюк. А вот пятым довольно неожиданно финишировал андер Анатолий Будяк. В своей возрастной категории несколько дней назад он стал вторым, но сейчас он был однозначно сильнейшим из всех андеров. Отличное достижение для молодого гонщика.

 

Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины

 

Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины

 


 Чемпион Украины Виталий Буц рассказал о ходе гонки: «Трасса очень сложная. В этом году ехали на один круг меньше, и я считаю, что это правильно. 9 кругов по 18 километров - этого более, чем достаточно, чтобы определить сильнейшего. Ребята вначале уехали, но я быстро к ним переложился, а дальше уже работали вместе. Изначально не было какой-то договоренности, кто должен выиграть. Определяли уже в конце, по ходу дистанции. Кто был лучше готов на данный момент, тому и решили отдать победу».

 
Прокомментировал результат и президент Kolss Николай Скоренко: «В этот раз мы решили ничего не ждать, и сразу поехали на максимум чтобы посмотреть, на что способы соперники. Соперники ответить не сумели. Говорят, что я заранее определяю чемпиона. Но это не совсем так. Ребята сами по ходу гонки понимают, кто в данный момент себя чувствует лучше. Единственное мое пожелание – чтобы майка чемпиона Украины была на плечах, действительно, сильнейшего гонщика страны. Ведь чемпиону предстоит возить ее в течении года и демонстрировать на различных международных соревнованиях. Это большая ответственность и хотелось бы, чтобы чемпион представлял Украину достойно».
 
Результаты групповой гонки у мужчин:

1.         Виталий Буц (Киев, Kolss) – 5:37:49
2.         Андрей Братащук (Киев, Kolss) +0:00
3.         Александр Поливода (МIX-I, Kolss) +0:00
4.         Андрей Василюк (Киев, Kolss) +3:52
5.         Анатолий Будяк (Донецкая обл. ISD)  +3:52
6.         Александр Превар (Киев, Kolss) +6:27

 

 

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

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Теги к статье: Виталий Буц чемпионат Украины по велоспорту

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Комментарии

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    velodoctor-Фото

    Ну его чехи скорее всего так увезли от брата, у них же объединенные чемпионаты.

  • Андрон
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    Андрон-Фото

      А по гонке в Словакии правильные результаты? Может, какая-то ошибка? 

    А то получается, что опять первый Юрай Саган, и привез он второму (Пете) почти 10 минут. Да как это?

  • stalcker23
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    stalcker23-Фото

    Камингс абсолютный чемпион Великобритании, что творит, чертяга

  • Grinta
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    Grinta-Фото
    Цитата: YuraHist
    Интересный финиш на чемпионате Бельгии, зарубились ?
    Насен обошёл Ванмарке на обод колеса
  • tim147
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    tim147-Фото

    Много ли знаем мы примеров, когда гонщики, уже будучи в ранге великих, соглашались на роль грегари и кстати добросовестно ее исполняли. Навскидку вспоминаю Канчеллару, Мартина, но они никогда не имели претензий на генерал. Помнится чемпионат мира 1995 г., когда считавшийся фаворитом №1 Индурайн отвлек на себя внимание пелотона и дал возможность выиграть Олано, подстраховав его на 2 месте. Кстати по аналогичной схеме действовал Вальверде на завершившемся сегодня чемпионате Испании, будучи под прицелом гонщиков Бахрейн Мериды и Каха Рурал он дал возможность уйти Херраде в одиночку, подстраховав его на также на 2 месте. Ничего кроме огромного уважения такой профессиональный подход к гонкам у меня не вызывает!

  • YuraHist
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    YuraHist-Фото
    Интересный финиш на чемпионате Бельгии, зарубились ?
  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    velodoctor-Фото

    Лучшие результаты Катюши-Аьпецина в групповых гонках 2 место Бистрема и 4ое Гонсалвеша, 3 Рейна (чуть не забыл).

    У Трека, Боры, Астаны и Этикса по несколько побед, а у БМС весь подиум на чемпионате Швейцарии. 

     

      Ару был великолепен в Италии, с виду ни грамма лишнего веса, он настолько легко от всех уехал на последнем круге. Предположу, что на туре он будет в небывалой форме. 

     

     



    День национальных чемпионатов один из самых интересных,  куча гонок в один день. popcorm

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    velodoctor-Фото

    Как он грамотно дает интервью, все четко по полочкам. Прочитал и нет вопросов. 

  • Berdok
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    Berdok-Фото

    остается только пожелать удачи этому великолепному гонщику!

  • Адриен
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (4)
    Адриен-Фото

    В чем  прав Вальверде - не стоит сбрасывать со счетов Кинтану даже проехавшего Джиро. 

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