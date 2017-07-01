Kolss вновь доминирует на Чемпионате Украины









В Буковеле групповой гонкой у мужчин завершился чемпионат Украины по велоспорту. И завершился он именно так, как и должен был – победой сильнейших. Победой команды Kolss.





Все знали, что команда Kolss на голову сильнее всех остальных. И они решили не откладывать дело в долгий ящик, а уже на первом круге порвали всю группу в щепки. Уехали действующий чемпион Александр Поливода, а также Андрей Братащук и Александр Превар. На втором круге к ним переложился и Виталий Буц, а в середине гонки немного отстал Превар. Уже тогда стало очевидно, что именно тройка Буц-Братащук-Поливода и разыграет медали. Вопрос был лишь в том, кто именно?



Сенсации не случилось – тройка финишировала вместе, а Виталий Буц без борьбы взял свое второе чемпионское звание (впервые он выиграл чемпионат Украины в 2014 году). Четвертым стал также гонщик киевской команды Андрей Василюк. А вот пятым довольно неожиданно финишировал андер Анатолий Будяк. В своей возрастной категории несколько дней назад он стал вторым, но сейчас он был однозначно сильнейшим из всех андеров. Отличное достижение для молодого гонщика.



Чемпион Украины Виталий Буц рассказал о ходе гонки: «Трасса очень сложная. В этом году ехали на один круг меньше, и я считаю, что это правильно. 9 кругов по 18 километров - этого более, чем достаточно, чтобы определить сильнейшего. Ребята вначале уехали, но я быстро к ним переложился, а дальше уже работали вместе. Изначально не было какой-то договоренности, кто должен выиграть. Определяли уже в конце, по ходу дистанции. Кто был лучше готов на данный момент, тому и решили отдать победу».





Прокомментировал результат и президент Kolss Николай Скоренко: «В этот раз мы решили ничего не ждать, и сразу поехали на максимум чтобы посмотреть, на что способы соперники. Соперники ответить не сумели. Говорят, что я заранее определяю чемпиона. Но это не совсем так. Ребята сами по ходу гонки понимают, кто в данный момент себя чувствует лучше. Единственное мое пожелание – чтобы майка чемпиона Украины была на плечах, действительно, сильнейшего гонщика страны. Ведь чемпиону предстоит возить ее в течении года и демонстрировать на различных международных соревнованиях. Это большая ответственность и хотелось бы, чтобы чемпион представлял Украину достойно».



Результаты групповой гонки у мужчин:



1. Виталий Буц (Киев, Kolss) – 5:37:49

2. Андрей Братащук (Киев, Kolss) +0:00

3. Александр Поливода (МIX-I, Kolss) +0:00

4. Андрей Василюк (Киев, Kolss) +3:52

5. Анатолий Будяк (Донецкая обл. ISD) +3:52

6. Александр Превар (Киев, Kolss) +6:27





Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины