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Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут

 Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут и претенденты

 

  Первая из Арденнских классик и единственная классика, проводящаяся в Нидерландах – Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) 16 апреля стартует в 52-й раз. Крутые подъёмы – «берги», уже ждут гонщиков и замерли в предвкушении острых атак. Брусчатки не будет, но градиенты, протяжённость дистанции (261 км), узкие дороги и количество подъёмов создают свою полосу препятствий.

 

   С 2003 по 2012 год гонка финишировала на вершине Кауберга, подъёма, ставшего символом Амстел Голд Рэйс. Затем организаторы отодвинули финишную черту от вершины Кауберга на 1,8 км. А в этом году Кауберг  протяженностью 800 м, со средним градиентом 5.8% и максимальным 12% будут проходить трижды, а не четыре раза, последнее прохождение Кауберга – за 18,8 км до финиша.   

 

  Однако, по сравнению с прошлым годом, количество подъёмов станет на один больше (35), а после Кауберга участников будет ждать ещё два подъёма. За 14,2 км до финиша будет третье прохождение Гёлеммерберга (Geulhemmerberg)  -  970 м, макс. градиент 9%, затем за 7,3 км до финиша последним препятствием станет Бемерлерберг (Bemerlerberg) - 900 м, макс. градиент 7%, после прохождения которого останется проехать по равнине до финиша.

 

Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут

  

 

 

Подъёмы Амстел Голд Рэйс-2017:

 

1. Slingerberg 9,1км после старта /251,9 км до финиша

2 . Adsteeg                13,8/247,2

3 . Lange Raarberg         22,0/239,0

4 . Bergseweg              37,7/223,3

5 . Sibbergrubbe (1)       49,4/211,6

6 . Cauberg (1)            53,8/207,2

7 . Geulhemmerberg (1)     58,3/202,7

8 . Mescherberg            77,6/183,4

9 . Kalleberg              81,4/179,6

10 . Wolfsberg              88,6/172,4

11 . Loorberg (1)           91,5/169,5

12. Schweibergerweg       103,0/158,0

13. Camerig               108,8/152,2

14. Drielandenomloop      121,6/139,4

15. Gemmenich             126,1/134,9

16. Vijlenerbos           129,9/131,1

17. Eperheide             138,1/122,9

18. Gulpenerberg (1)      147,2/113,8

19. Plettenberg           150,7/110,3

20. Eyserweg              152,8/108,2

21. St. Remigiusstraat    157,3/103,7

22. Vrakelberg            162,6/ 98,4

23. Sibbergrubbe (2)      170,3/ 90,7

24. Cauberg (2)           174,7/ 86,3

25. Geulhemmerberg (2)    179,3/ 81,7

26. Bemelerberg (1)       192,0/ 69,0

27. Loorberg (2)          207,1/ 53,9

28. Gulpenerberg (2)      216,6/ 44,4

29. Kruisberg             222,0/ 39,0

30. Eyserbosweg           223,9/ 37,1

31. Fromberg              227,7/ 33,3

32. Keutenberg            232,2/ 28,8

33. Cauberg (3)           242,2/ 18,8

34. Geulhemmerberg (3)    246,8/ 14,2

35. Bemelerberg (2)       253,7/  7,3

 

   Лео ван Влиет, директор Амстел Голд Рэйс: «С Романом Кройцигером, Филиппом Жильбером, Михалом Квятковски и Энрико Гаспаротто гонка обрела прекрасных победителей. Не смотря на это, после финиша всегда начинались дискуссии, что расположение Кауберга за 2 км до финиша решает всё. Во многих гонках стало привычным видеть, как гонщики выжидают до самого гонца. Убрав финальный подъём Кауберг мы надеемся сделать гонку более открытой, что поможет выявить больше потенциальных победителей».

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Амстел Голд Рэйс-2017

Победитель получает 500 очков в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85
11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35
16-20 место: по 30 очков
21-30 место: по 20 очков
31-50 место: по 10 очков
51-55 место: по 5 очков
56-60 место: по 3 очка 

 

Претенденты.

 

Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут

 

  На старт 52-го выпуска Амстел Голд Рэйс выйдут все победители последних 7 лет –двукратный победитель Энрико Гаспаротто (Bahrain – Merida), выигравший гонку в 2012 и 2016 году, трёхкратный победитель Филипп Жильбер (Quick Step Floors), побеждавший в 2010, 2011 и 2014, Роман Кройцигер (Orica-Scott), выигравший классику в 2013, победитель 2015 года Михал Квятковски (Sky). Все они являются претендентами на победу.

 

  Но в этом году в числе сильных претендентов входят также Грег Ван Авермат (BMC), одержавший серию побед на классиках, самая крупная из которых – на Париж-Рубэ, первой гонке-Монументе велоспорта в его карьере.

 

  Алехандро Вальверде (Movistar) также продолжает ковать победы, выиграв все многодневные гонки этого сезона, в которых стартовал. Амстел Голд Рэйс отсутствует в числе его огромного списка побед, хотя испанский гонщик уже стоял на третьей и второй ступенях подиума этой классики (в 2008 и 2015).

 

Среди других претендентов Тим Велленс и Тьеш Беноот (Lotto Soudal), Майкл Мэтьюс (Sunweb), Михаэль Вальгрен (Astana),  Сонни Кольбрелли (Bahrain Merida), Бриан Кокар (Direct Energie), Фабио Феллине (Trek-Segafredo), Руй Кошта (UAE Emirates), Ларс Боом (LottoNL-Jumbo) и другие.

 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс гонка Мирового тура классика превью Amstel Gold Race Арденнские классики

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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