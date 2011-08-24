 Париж-Рубэ-2017. Превью

Париж-Рубэ-2017. Маршрут и претенденты

9 апреля Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) стартует в 115-й раз, участников ждут 257 км дистанции и 29 секторов брусчатки. Эта классика - Монумент велоспорт – не просто гонка, она призвана создавать героев и вписывать новые строки в эпической, разменявшей вторую сотню лет, спортивной поэме о битве человека с камнем, о стойкости и преодолении.

В этом году дистанция составит традиционные 257 км, но по сравнению с прошлым выпуском, организаторы прибавили два сектора брусчатки. В общей сложности участники проедут по брусчатке (павэ) 55 км – 29 секторов, каждый из которых в зависимости от расположения на дистанции, протяжённости, ровности и гладкости павэ, получает от одной до пяти звёзд. Помимо звёзд в этом году организаторы присвоили секторам и разные цвета - самые сложные, с 5 звёздами, - чёрный, 4 звезды - красный, 3 звезды - оранжевый, 2 - синий, 1 - жёлтый.

Сектора брусчатки Париж-Рубэ-2017

с комментариями директора Париж-Рубэ Тьери Гувену (Thierry Gouvenou):

Сектор 29: Труавиль-а-Инши (Troisvilles à Inchy) (2.2км протяжённостью) ***

Тьери Гувену, технический директор Париж-Рубэ: «Первый из секторов брусчатки сразу даст каждому гонщику знать, что начинается настоящая гонка, он может прибавить уверенности …или отнять её».

Сектор 28: Вьели-а-Кьеви (Viesly à Quiévy) (1.8км) ***

«Второй сектор, сложность которого в том, что он расположен близко к предыдущему и последующему».

Сектор 27: Кьеви-а-Сен-Питон (Quiévy à Saint Python) (3.7км) ****

«Одна из самых протяжённых секций павэ, первая возможность провести настоящую проверку соперников».

Сектор 26: Вьели-а-Бьястре (Viesly à Biastre)(3км) ***

«Этот сектор не входил в маршрут гонки с 1989 года. Его особенность - участок с даунхиллом. Вернуть в гонку этот сектор помогли студенты Высшей школы садоводства и работники муниципалитета. Они провели огромную работу».

Сектор 25: Бьястре-а-Солем (Biastre à Solesmes) (0.8км) **

«Хотя это короткий сектор, он идёт в тягун, что ударит по ногам гонщиков пелотона».

Сектор 24: Вертен-а-Сен-Мартен-сюр-Экайон (Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon) (2.3км) ***

«Секция вытянет из гонщиков ещё часть сил»

Сектор 23: Вершен-Могре-а-Керенен (Verchain-Maugré à Quérénaing) (1.6км) ***

"С этого сектора начинается группа секторов павэ, которые стратегически важны на подходе к Аренбергскому лесу".

Сектор 22: Керенен-а-Мен (Quérénaing à Maing) (2.5км) ***

"Очень протяжённый, но проходимый сектор".

Сектор 21: Мен-а-Моншо-сюр-Экайон (Maing à Monchaux-sur-Ecaillon) (1.6км) ***

"Может стать ключевым сектором в гонке, в 2016 именно на нём Том Боонен начал ускоряться".

Сектор 20: Авелюи-а-Валлер (Haveluy à Wallers) (2.5км) ****

«Решающий сектор перед въездом в Аренбергский лес с неровной брусчаткой, может стать поворотным пунктом гонки».

Сектор 19: Труэ-д’Аренберг (Trouée d'Arenberg) (2.4км) *****

«Один из легендарных секторов Париж-Рубэ. Выиграть Северный Ад на нём нельзя, но проиграть можно».

Сектор 18: Валлер-а-Элем (Wallers à Hélesmes) (1.6км) ***

«Более известный, как Пон-Гибюс, этот сектор покажет, кто является потенциальным победителем гонки».

Сектор 17: Орнен-а-Вандиньи (Hornaing à Wandignies) (3.7км) ****

"Протяжённый сектор, но вполне проходимый, проведёт очередное просеивание пелотона"

Сектор 16: Варлен-а-Брийон (Warlaing à Brillion) (2.4км) ***

«Особой сложности нет, но и на этом секторе из пелотона продолжат выпадать гонщики».

Сектор 15: Тиллуа-а-Сар-э-Розьер (Tilloy à Sars-et-Rosières) (2.4км) ****

«Сектор представляет собой зигзаги по полям, но у гонщиков не будет времени полюбоваться пейзажами».

Сектор 14: Бёври-ла-Форе-а-Орши (Beuvry-la-Forêt à Orchies) (1.4км) ***

«На этом секторе очень неровная брусчатка. Поэтому проходить его надо очень осторожно и предельно внимательно».

Сектор 13: Орши (Orchies) (1.7км) ***

"Момент, когда можно помолиться в последний раз"

Сектор 12: Оши-лез-Орши-а-Берсе (Auchy-lez-Orchies à Bersée) (2.7км) ****

«Здесь фавориты начнут выдвигаться вперёд и постараются уехать от пелотона»

Сектор 11: Мон-ан-Певель (Mons-en-Pévèle) (3км) *****

«Один из ключевых секторов Париж-Рубэ. Тягун на второй части сектора обяжет сильных гонщиков раскрыть себя. Порядок прохождения этого сектора часто является отражением порядка пересечения финишной черты».

Сектор 10: Меринье-а-Авелен (Mérignies à Avelin) (0.7км) **

«Короткий сектор, переходный между двумя большими «порциями» брусчатки»

Сектор 9: Пон-Тибо-а-Энневелен (Pont-Thibault à Ennevelin) (1.4км) ***

«Короткий и проходимый».

Сектор 8: Тамплёв (Templeuve) (0.5км) **

"Самое время для команд нарастить численное преимущество"

Сектор 7: Сизуэн-а-Бургель (Cysoing à Bourghelles) (1.3км) ***

"Начало решающей части гонки"



Сектор 6: Бургель-а-Ваннен (Bourghelles à Wannehain) (1.1км) ***

"Сектор в небольшой тягун, что повлияет на участников"

Сектор 5: Камфен-ан-Певель (Camphin-en-Pévèle) (1.8км) ****

"ИМЕННО ЭТОТ сектор Париж-Рубэ - РЕШАЮЩИЙ, фавориты выдадут всё, что у них осталось".

Сектор 4: Каррефур-де-л’Арбр (Carrefour de l'Arbre) (2.1км) *****

"Момент истины".

Photo © Presse Sports

Карефур-де-л’Арбр 800 лет назад стал местом сражения войск французского короля Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором Священной Римской империи Оттоном IV. Битва при Бувине, как её называют, завершилась победой французов и усилением королевской Франции.

На Париж-Рубэ этот сектор имеет такое же решающее значение. Двукратный победитель Париж-Рубэ 1985 и 1991 года Марк Мадьо говорил, что это последний сектор, где тот, у кого лучше идёт нога, может атаковать и ехать за победой.

Том Боонен всегда использовал эту секцию как трамплин для победной атаки. Однако, падение или прокол на этой секции могут вычеркнуть из борьбы того, кто едет впереди. Когда позади 240 км, легко совершить ошибку, а малейшая неточность может стать роковой.

Сектор 3: Грюссон (Grusson) (1.1км) **

"Шанс увеличить преимущество"

Сектор 2: Виллем-а-Ам (Willems à Hem) (1.4км) ***

"Сектор может стать финальной ловушкой Париж-Рубэ, в этом году гонщики ОБЯЗАНЫ ехать по брусчатке"

Сектор 1: Рубэ (Roubaix) (0.3 км) *

«Сектор, названный в честь французского гощика Шарля Крюпеландта (Charles Crupelandt), двукратного победителя Париж-Рубэ 1912 и 1914 годов».

Претенденты

Под номером 1 на старт 115-го выпуска Париж-Рубэ выйдет победитель классики прошлого года, 38-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Мэттью Хейман (Mathew Hayman). В последний раз два года подряд выиграть гонку удалось Тому Боонену (в 2008 и 2009). Именно Хейман не дал Тому Боонену возможность стать единственным в истории пятикратным победителем Париж-Рубэ, обойдя бельгийского гонщика в спринте.

Если у Тома Боонена к моменту, когда он выиграл Париж-Рубэ второй год подряд, был внушительный список побед в классиках и не только, то у Мэттью Хеймана победа на Париж-Рубэ стала всего лишь второй за всю профессиональную карьеру после победы на классике Париж-Бурж. Шансы на то, что австралийский гонщик повторит свой успех, невелики, но он заслуживает идти первым в списке претендентов.

У команды Orica-Scott есть и запасной вариант в лице 28-летнего Йенса Кёкелера, финишировавшего 2-м на Гент-Вевельгем, и 25-летнего австралийского гонщика Люка Дабриджа, который на Дварс дор Фландерен и Е3 Харельбеке финишировал 4-м, а на Туре Фландрии занял 12-е место.

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC находится на пике формы. Он начал с победы на Омлоп Хет Ниусблад в конце февраля, продолжил, заняв 2-е место на Страде Бьянке, затем выиграл Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем, и ещё раз поднялся на 2-ю ступень Тура Фландрии. На Париж-Рубэ Грег Ван Авермат стартовал 7 раз, ни разу не сошёл с гонки, его лучшим результатом было 3-е место в 2015 году.

36-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Том Боонен может стать единственным в истории пятикратным победителем Париж-Рубэ. Как и Фабиан Канчеллара в прошлом году, Боонен решил закончить 15-летниюю карьеру велогонщика на велодроме в Рубэ, и является одним из главных претендентов на победу. В прошлом году он финишировал на Париж-Рубэ 2-м, с ним сильная команда, в которой есть ещё один победитель классики – 32-летний голландский гонщик Ники Терпстра (Niki Terpstra), а также призёр Париж-Рубэ, 31-летний чешский гонщик Зденек Штыбар.

Боонен знает маршрут Париж-Рубэ как свои пять пальцев, он 14 раз стартовал в классике, из них лишь один раз не доехал до финиша, и никогда не финишировал ниже 10-ки сильнейших. Единственный из гонщиков современного пелотона, кому удалось повторить достижение Роже де Вламинка, став четырёхкратным победителм Париж-Рубэ, ради этой классики решил выступать в этом году и дать себе ещё одну попытку побороться за пятую в карьере победу в Северном Аду.

В этом году он одержал одну победу в начале сезона на этапе Тура Сан-Хуана, а на фламандских классиках работал на команду и дважды финишировал в топ-10, показав, что находится в форме.

Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды Bora–Hansgrohe Петер Саган (Peter Sagan) главной целью называл Тур Фландрии-2017, но падение в решающий момент гонки не позволило ему бороться за победу. на Париж-Рубэ словацкий гонщик стартовал пять раз, его лучшим результатом стало 6-е место в 2014 году. В прошлом году он финишировал на Париж-Рубэ 11-м. Один из помощников Петера Сагана - латвийский гонщик Алексей Сарамотин, который в прошлом году занял на Париж-Рубэ 8-е место, в 2015 – финишировал 13-м.

Джон Дегенкольб (John Degenkolb), 28-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo, не смог защитить титул победителя Париж-Рубэ-2015 в прошлом году. Тем сильнее настрой повторить успех в этом году, тем более, что весенняя кампания Джона Дегенкольба пока не принесла ни одного подиума на классиках, хотя немецкий гонщик показал, что форма есть. Он финишировал в топ-10 на Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгеме и Туре Фландрии. На Париж-Рубэ Джон Дегенкольб стартовал 5 раз в своей карьере, в 2014 поднялся на 2-ю ступень подиума, а на следующий год стоял уже на первой ступени.

29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) в этом году дважды оставался на классиках в шаге от подиума, заняв 4-е место на Милан-Сан-Ремо и 5-е на Туре Фландрии. На Париж-Рубэ Кристофф стартовал 7 раз в карьере, а финишировал 4 раза. Его лучшим результатом стало 9-е место в 2013 году.

На старт Париж-Рубэ-2017 не выйдет призёр гонки 2013 года Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac), его заменит 24-летний голландский гонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle), который в этом сезоне показывает высокие результаты на классиках – на Дварс дор Фландерен, Е3 Харельбеке и Туре Фландрии он финишировал в десятке сильнейших.

Также в числе претендентов Иэн Стэннард и Люк Роу(Sky), Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), Ларс Боом (LottoNL-Jumbo), Борут Божич (Bahrain Merida) и другие.

Одним из важных факторов классики всегда является погода. Проводя разведку дистанции, Кристиан Прюдомм, директор гонки, сказал: «За 12 лет проведения разведки маршрута я никогда не видел брусчатку такой чистой. Гонка будет быстрой, прогноз погоды на воскресенье благоприятный. Мы ждём большой битвы между Саганом и Ван Аверматом, также эта гонка будет последней для Тома Боонена – завершить карьеру после Париж-Рубэ – это самый красивый знак уважения гонки».