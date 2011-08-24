VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Париж-Рубэ-2017. Превью

Париж-Рубэ-2017. Маршрут и претенденты

 

Париж-Рубэ-2017. Превью

 

  9 апреля Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) стартует в 115-й раз, участников ждут 257 км дистанции и 29 секторов брусчатки. Эта классика -  Монумент велоспорт – не просто гонка, она призвана создавать героев и вписывать новые строки в эпической, разменявшей вторую сотню лет, спортивной поэме о битве человека с камнем, о стойкости и преодолении.

 

Париж-Рубэ-2017. Превью

 

  

  В этом году дистанция составит традиционные 257 км, но по сравнению с прошлым выпуском, организаторы прибавили два сектора брусчатки. В общей сложности участники проедут по брусчатке (павэ) 55 км – 29 секторов, каждый из которых в зависимости от расположения на дистанции, протяжённости, ровности и гладкости павэ, получает от одной до пяти звёзд. Помимо звёзд в этом году организаторы присвоили секторам и разные цвета - самые сложные, с 5 звёздами, - чёрный, 4 звезды - красный, 3 звезды - оранжевый, 2 - синий, 1 - жёлтый. 

Сектора брусчатки Париж-Рубэ-2017

с комментариями директора Париж-Рубэ Тьери Гувену (Thierry Gouvenou):

 

Сектор 29: Труавиль-а-Инши (Troisvilles à Inchy) (2.2км протяжённостью) ***

 Париж-Рубэ-2017. Превью

  

Тьери Гувену, технический директор Париж-Рубэ: «Первый из секторов брусчатки сразу даст каждому гонщику знать, что начинается настоящая гонка, он может прибавить уверенности …или отнять её». 

Сектор 28: Вьели-а-Кьеви (Viesly à Quiévy) (1.8км) ***

 

«Второй сектор, сложность которого в том, что он расположен близко к предыдущему и последующему».

Сектор 27: Кьеви-а-Сен-Питон (Quiévy à Saint Python) (3.7км) ****

 

 

«Одна из самых протяжённых секций павэ, первая возможность провести настоящую проверку соперников».

Сектор 26: Вьели-а-Бьястре (Viesly à Biastre)(3км) ***

«Этот сектор не входил в маршрут гонки с 1989 года. Его особенность - участок с даунхиллом. Вернуть в гонку этот сектор помогли студенты Высшей школы садоводства и работники муниципалитета. Они провели огромную работу».

Сектор 25: Бьястре-а-Солем (Biastre à Solesmes) (0.8км) ** 

«Хотя это короткий сектор, он идёт в тягун, что ударит по ногам гонщиков пелотона».

 

Сектор 24: Вертен-а-Сен-Мартен-сюр-Экайон (Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon) (2.3км) ***

 «Секция вытянет из гонщиков ещё часть сил» 

 

Сектор 23: Вершен-Могре-а-Керенен (Verchain-Maugré à Quérénaing) (1.6км) ***

 

"С этого сектора начинается группа секторов павэ, которые стратегически важны на подходе к Аренбергскому лесу".

 

Сектор 22:  Керенен-а-Мен (Quérénaing à Maing) (2.5км) ***

 

"Очень протяжённый, но проходимый сектор".

Сектор 21: Мен-а-Моншо-сюр-Экайон (Maing à Monchaux-sur-Ecaillon)  (1.6км) ***

 

"Может стать ключевым сектором в гонке, в 2016 именно на нём Том Боонен начал ускоряться".

Сектор 20: Авелюи-а-Валлер (Haveluy à Wallers) (2.5км) ****

 

«Решающий сектор перед въездом в Аренбергский лес с неровной брусчаткой, может стать поворотным пунктом гонки».

Сектор 19: Труэ-д’Аренберг (Trouée d'Arenberg) (2.4км) *****

 

«Один из легендарных секторов Париж-Рубэ. Выиграть Северный Ад на нём нельзя, но проиграть можно».

 

 

Сектор 18: Валлер-а-Элем (Wallers à Hélesmes) (1.6км) ***

 

«Более известный, как Пон-Гибюс, этот сектор покажет, кто является потенциальным победителем гонки».

 

Сектор 17: Орнен-а-Вандиньи (Hornaing à Wandignies) (3.7км) ****

 "Протяжённый сектор, но вполне проходимый, проведёт очередное просеивание пелотона"

Сектор 16: Варлен-а-Брийон (Warlaing à Brillion) (2.4км) ***

 

«Особой сложности нет, но и на этом секторе из пелотона продолжат выпадать гонщики».

  

Сектор 15: Тиллуа-а-Сар-э-Розьер (Tilloy à Sars-et-Rosières) (2.4км) ****

 

«Сектор представляет собой зигзаги по полям, но у гонщиков не будет времени полюбоваться пейзажами».

 

Сектор 14: Бёври-ла-Форе-а-Орши (Beuvry-la-Forêt à Orchies) (1.4км) ***

 

«На этом секторе очень неровная брусчатка. Поэтому проходить его надо очень осторожно и предельно внимательно».

 

Сектор 13: Орши (Orchies) (1.7км) ***

 

 "Момент, когда можно помолиться в последний раз"

 

Сектор 12: Оши-лез-Орши-а-Берсе (Auchy-lez-Orchies à Bersée) (2.7км) ****

 

«Здесь фавориты начнут выдвигаться вперёд и постараются уехать от пелотона»

 

Сектор 11: Мон-ан-Певель (Mons-en-Pévèle) (3км) *****

 

«Один из ключевых секторов Париж-Рубэ. Тягун на второй части сектора обяжет сильных гонщиков раскрыть себя. Порядок прохождения этого сектора часто является отражением порядка пересечения финишной черты».

 

Сектор 10: Меринье-а-Авелен (Mérignies à Avelin) (0.7км) **

 

«Короткий сектор, переходный между двумя большими «порциями» брусчатки»

 

Сектор 9: Пон-Тибо-а-Энневелен (Pont-Thibault à Ennevelin) (1.4км) ***

 

«Короткий и проходимый».

 

Сектор 8: Тамплёв (Templeuve) (0.5км) **

 

 "Самое время для команд нарастить численное преимущество"

 

Сектор 7: Сизуэн-а-Бургель (Cysoing à Bourghelles) (1.3км) ***

 

 "Начало решающей части гонки"

 

Сектор 6: Бургель-а-Ваннен (Bourghelles à Wannehain) (1.1км) ***

 

 "Сектор в небольшой тягун, что повлияет на участников"

 

Сектор 5: Камфен-ан-Певель (Camphin-en-Pévèle) (1.8км) ****

 "ИМЕННО ЭТОТ сектор Париж-Рубэ - РЕШАЮЩИЙ, фавориты выдадут всё, что у них осталось".

 

Сектор 4: Каррефур-де-л’Арбр (Carrefour de l'Arbre) (2.1км) *****

 

"Момент истины".

 

Париж-Рубэ-2017. Превью

 

 Photo © Presse Sports

 

  Карефур-де-л’Арбр 800 лет назад стал местом сражения войск французского короля Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором Священной Римской империи Оттоном IV. Битва при Бувине, как её называют, завершилась победой французов и усилением королевской Франции.

 

  На Париж-Рубэ этот сектор имеет такое же решающее значение. Двукратный победитель Париж-Рубэ 1985 и 1991 года Марк Мадьо говорил, что это последний сектор, где тот, у кого лучше идёт нога, может атаковать и ехать за победой.

 

  Том Боонен всегда использовал эту секцию как трамплин для победной атаки. Однако, падение или прокол на этой секции могут вычеркнуть из борьбы того, кто едет впереди. Когда позади 240 км, легко совершить ошибку, а малейшая неточность может стать роковой.

 

Сектор 3: Грюссон (Grusson) (1.1км) **

 

 "Шанс увеличить преимущество"

 

Сектор 2: Виллем-а-Ам (Willems à Hem) (1.4км) ***

 

"Сектор может стать финальной ловушкой Париж-Рубэ, в этом году гонщики ОБЯЗАНЫ ехать по брусчатке"

 

Сектор 1: Рубэ (Roubaix) (0.3 км) *

 

 «Сектор, названный в честь французского гощика Шарля Крюпеландта (Charles Crupelandt), двукратного победителя Париж-Рубэ 1912 и 1914 годов».

 

 

Претенденты

 

  Под номером 1 на старт 115-го выпуска Париж-Рубэ выйдет победитель классики прошлого года, 38-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Мэттью Хейман (Mathew Hayman). В последний раз два года подряд выиграть гонку удалось Тому Боонену (в 2008 и 2009). Именно Хейман не дал Тому Боонену возможность стать единственным в истории пятикратным победителем Париж-Рубэ, обойдя бельгийского гонщика в спринте.

   Если у Тома Боонена к моменту, когда он выиграл Париж-Рубэ второй год подряд, был внушительный список побед в классиках и не только, то у Мэттью Хеймана победа на Париж-Рубэ стала всего лишь второй за всю профессиональную карьеру после победы на классике Париж-Бурж. Шансы на то, что австралийский гонщик повторит свой успех, невелики, но он заслуживает идти первым в списке претендентов.

  У команды Orica-Scott есть и запасной вариант в лице 28-летнего Йенса Кёкелера, финишировавшего 2-м на Гент-Вевельгем, и 25-летнего австралийского гонщика Люка Дабриджа, который на Дварс дор Фландерен и Е3 Харельбеке финишировал 4-м, а на Туре Фландрии занял 12-е место.

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC  находится на пике формы. Он начал с победы на Омлоп Хет Ниусблад в конце февраля, продолжил, заняв 2-е место на Страде Бьянке, затем выиграл Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем, и ещё раз поднялся на 2-ю ступень Тура Фландрии. На Париж-Рубэ Грег Ван Авермат стартовал 7 раз, ни разу не сошёл с гонки, его лучшим результатом было 3-е место в 2015 году.

  

  36-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Том Боонен может стать единственным в истории пятикратным победителем Париж-Рубэ. Как и Фабиан Канчеллара в прошлом году, Боонен решил закончить 15-летниюю карьеру велогонщика на велодроме в Рубэ, и является одним из главных претендентов на победу. В прошлом году он финишировал на Париж-Рубэ 2-м, с ним сильная команда, в которой есть ещё один победитель классики – 32-летний голландский гонщик Ники Терпстра (Niki Terpstra), а также призёр Париж-Рубэ, 31-летний чешский гонщик Зденек Штыбар.

 

  Боонен знает маршрут Париж-Рубэ как свои пять пальцев, он 14 раз стартовал в классике, из них лишь один раз не доехал до финиша, и никогда не финишировал ниже 10-ки сильнейших. Единственный из гонщиков современного пелотона, кому удалось повторить достижение Роже де Вламинка, став четырёхкратным победителм Париж-Рубэ, ради этой классики решил выступать в этом году и дать себе ещё одну попытку побороться за пятую в карьере победу в Северном Аду.

  В этом году он одержал одну победу в начале сезона на этапе Тура Сан-Хуана, а на фламандских классиках работал на команду и дважды финишировал в топ-10, показав, что находится в форме.

 

  Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды Bora–Hansgrohe Петер Саган (Peter Sagan) главной целью называл Тур Фландрии-2017, но падение в решающий момент гонки не позволило ему бороться за победу. на Париж-Рубэ словацкий гонщик стартовал пять раз, его лучшим результатом стало 6-е место в 2014 году. В прошлом году он финишировал на Париж-Рубэ 11-м. Один из помощников Петера Сагана  - латвийский гонщик Алексей Сарамотин, который в прошлом году занял на Париж-Рубэ 8-е место, в 2015 – финишировал 13-м.

 

  Джон Дегенкольб (John Degenkolb), 28-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo, не смог защитить титул победителя Париж-Рубэ-2015 в прошлом году. Тем сильнее настрой повторить успех в этом году, тем более, что весенняя кампания Джона Дегенкольба пока не принесла ни одного подиума на классиках, хотя немецкий гонщик показал, что форма есть. Он финишировал в топ-10 на Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгеме и Туре Фландрии. На Париж-Рубэ Джон Дегенкольб стартовал 5 раз в своей карьере, в 2014 поднялся на 2-ю ступень подиума, а на следующий год стоял уже на первой ступени.

 

  29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) в этом году дважды оставался на классиках в шаге от подиума, заняв 4-е место на Милан-Сан-Ремо и 5-е на Туре Фландрии. На Париж-Рубэ Кристофф стартовал 7 раз в карьере, а финишировал 4 раза. Его лучшим результатом стало 9-е место в 2013 году.

 

На старт Париж-Рубэ-2017 не выйдет призёр гонки 2013 года Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac), его заменит 24-летний голландский гонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle), который в этом сезоне показывает высокие результаты на классиках – на Дварс дор Фландерен, Е3 Харельбеке и Туре Фландрии он финишировал в десятке сильнейших.

 

  Также в числе претендентов Иэн Стэннард и Люк Роу(Sky), Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), Ларс Боом (LottoNL-Jumbo), Борут Божич (Bahrain Merida) и другие.

  

  Одним из важных факторов классики всегда является погода. Проводя разведку дистанции, Кристиан Прюдомм, директор гонки, сказал: «За 12 лет проведения разведки маршрута я никогда не видел брусчатку такой чистой. Гонка будет быстрой, прогноз погоды на воскресенье благоприятный. Мы ждём большой битвы между Саганом и Ван Аверматом, также эта гонка будет последней для Тома Боонена – завершить карьеру после Париж-Рубэ – это самый красивый знак уважения гонки».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix классика Монумент велоспорта брусчатка Северный Ад Мировой Тур UCI

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 08:56 | Регистрация: 4.01.2015

    Не буду оригинальным, но кто-то точно из них (ТОП 10, чёрным - мой виртуальынй подиум):

    - Э.Боссон Хаген (команда Dimension Data)
    - П.Саган (Bora-Hansgrohe команда)
    - Т.Боонен (команда Quick Step Floors)
    - Т. Галлопин (команда Lotto-Soudal)
    - Г.Ван Авермаэт (команда BMC)
    - Дж.Дегенкольб (команда Trek-Segafredo)
    - С.Шаванель (команда Direct Energie)
    - Л.Боом (команда Lotto NL-Jumbo)
    - А.Кристофф (команда Katusha-Alpecin)
    - А.Демар (команда FDJ)

    Но может кто-то из нежданчиков заехать в призы, как на пример в прошлом году Хэйман или в 2011 ван Зуммерен

     

    P.S.

    Погода обещает быть без дождя sun

    P.P.S.

    Евроспорт 1 показывет всё LIVE music 6 часов трансляции с Серёжкой Курдюковым

  2. Имя: Володя

    ezhachok

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 24.08.2011

    Самая лучшая гонка в сезоне, после нее все уже не то и не так:)

     

    Люк Роу, Йен Стэннард и команда Скай на этой гонке будут не слабже Квикстепов и всех вышеперечисленных фаворитов, можно сказать что два капитана Скай заточены именно под эту гонку. Посмотрим что будет по форме.

     

    Не хотелось бы каких-то очередных завалов, которые испортят разборку между фаворитами гонки.

     

     

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 11:23 | Регистрация: 11.07.2015

    можете меня заплевать,но не вижу ни одного шанса для великого Боонена выиграть эту гонку.

    объективно и Саган и ГВА и еще десяток человек просто сильнее Тома.

    и я очень надесюсь на то,что Пето будет ехать как раньше,солировать в гонке,а не обмацивать чужие хвосты,титьки и куртки.

     

    пы сы.

    надо Петя,надо уже жопу рвать,а не рассказывать чо было бы,если бы он вез патроны.

    тем более брусчатка получается отлично с твоей массой и техникой.

     

     

    пы сы 2.

    про прогноз без дождя.

    я старый шаман-дождь будет(

    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 11:49 | Регистрация: 8.07.2013

      Объективности ради я с Вами согласен,конечно у Тома шансов меньше чем у Сагана и Грега, и не только. Но буду рад если гонку выиграет именно Том.

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 11:50 | Регистрация: 8.07.2013

    ...прекрасное завершение карьеры , что еще нужно для выдающегося гонщика.

  5. Имя: Лена

    Annalen

    Сегодня, 12:00 | Регистрация: 6.02.2017

    [
    Погода обещает быть без дождя sun
    P.P.S.
    Евроспорт 1 показывет всё LIVE music 6 часов трансляции с Серёжкой Курдюковым
    [/quote]

     

    Это радует)) 

    Я за Дегенкольба

    Но пусть выиграет Боен конечно! 



    И я всегда рада когда выигрывает Питер!

    Но на этой гонке шансов у негоcray

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco

4 - 7 апреля 2017

Circuit Cycliste Sarthe

9 апреля 2017

Paris-Roubaix

9 апреля 2017

Giro dell'Appennino

12 апреля 2017

De Brabantse Pijl

16 апреля 2017

Amstel Gold Race

17 - 21 апреля 2017

Tour of the Alps

19 апреля 2017

La Fleche Wallonne

23 апреля 2017

Liege-Bastogne-Liege


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Annalen
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    Annalen-Фото

    [
    Погода обещает быть без дождя sun
    P.P.S.
    Евроспорт 1 показывет всё LIVE music 6 часов трансляции с Серёжкой Курдюковым
    [/quote]

     

    Это радует)) 

    Я за Дегенкольба

    Но пусть выиграет Боен конечно! 



    И я всегда рада когда выигрывает Питер!

    Но на этой гонке шансов у негоcray

  • старт-шоссе 82
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    ...прекрасное завершение карьеры , что еще нужно для выдающегося гонщика.

  • старт-шоссе 82
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Объективности ради я с Вами согласен,конечно у Тома шансов меньше чем у Сагана и Грега, и не только. Но буду рад если гонку выиграет именно Том.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    можете меня заплевать,но не вижу ни одного шанса для великого Боонена выиграть эту гонку.

    объективно и Саган и ГВА и еще десяток человек просто сильнее Тома.

    и я очень надесюсь на то,что Пето будет ехать как раньше,солировать в гонке,а не обмацивать чужие хвосты,титьки и куртки.

     

    пы сы.

    надо Петя,надо уже жопу рвать,а не рассказывать чо было бы,если бы он вез патроны.

    тем более брусчатка получается отлично с твоей массой и техникой.

     

     

    пы сы 2.

    про прогноз без дождя.

    я старый шаман-дождь будет(

  • ezhachok
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    ezhachok-Фото

    Самая лучшая гонка в сезоне, после нее все уже не то и не так:)

     

    Люк Роу, Йен Стэннард и команда Скай на этой гонке будут не слабже Квикстепов и всех вышеперечисленных фаворитов, можно сказать что два капитана Скай заточены именно под эту гонку. Посмотрим что будет по форме.

     

    Не хотелось бы каких-то очередных завалов, которые испортят разборку между фаворитами гонки.

     

     

  • netnazgul
    Полоса препятствий для Альберт ... (4)
    netnazgul-Фото

    Будем надеяться, что в этом году Контадор исчерпает объём невезения на год еще до гран-туров :)

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2017. Превью (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не буду оригинальным, но кто-то точно из них (ТОП 10, чёрным - мой виртуальынй подиум):

    - Э.Боссон Хаген (команда Dimension Data)
    - П.Саган (Bora-Hansgrohe команда)
    - Т.Боонен (команда Quick Step Floors)
    - Т. Галлопин (команда Lotto-Soudal)
    - Г.Ван Авермаэт (команда BMC)
    - Дж.Дегенкольб (команда Trek-Segafredo)
    - С.Шаванель (команда Direct Energie)
    - Л.Боом (команда Lotto NL-Jumbo)
    - А.Кристофф (команда Katusha-Alpecin)
    - А.Демар (команда FDJ)

    Но может кто-то из нежданчиков заехать в призы, как на пример в прошлом году Хэйман или в 2011 ван Зуммерен

     

    P.S.

    Погода обещает быть без дождя sun

    P.P.S.

    Евроспорт 1 показывет всё LIVE music 6 часов трансляции с Серёжкой Курдюковым

  • Андрон
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (7)
    Андрон-Фото

      Специально сегодня посмотрел повтор 4 этапа с секундомером. На финише 3 с половиной секунды от второго. Но дают 2 секунды Рогличу. Потом меняют. 

      А сразу нельзя поточнее мерять? Не по бабушкиным ходикам?

     

      А вообще Роглич продолжает зажигать. Красавэц, чего уж там. Не удивлюсь, если возьмет генерал, поскольку - разделка. 

  • rude_rider
    Полоса препятствий для Альберт ... (4)
    rude_rider-Фото

    ну и где команда которая возит Конту,?

     

    трек как был бардачной командой так и осталась.

     

    но были времена когда они были великой правда под другим названием.вот бы вернуть все обратно.жаль что не возможно)

  • Silikaat
    Полоса препятствий для Альберт ... (4)
    Silikaat-Фото

    чёт невероятная полоса неудач.... то секунды до победы не хватает, то  ещё чё-нить....

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 апреля

Jack Bauer (Quick-Step Floors)

George Bennett (Team Lotto NL - Jumbo)

Marco Mathis (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2017 (41)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)