Том Пидкок сошёл с Вуэльты Каталонии-2026 после падения на 5-м этапе

Результаты сканирования выявили многочисленные травмы у Тома Пидкока после падения в овраг

Том Пидкок не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2026. Сканирование выявило последствия падения на спуске 5 этапа – у британского гонщика команды Pinarello Q36.5 обширное повреждение колена. Напомним, что Том Пидкок улетел в овраг на спуске с Коллада-Собирана, не вписавшись в поворот. Он смог связаться со своей командой по радио, выбрался из оврага и даже продолжил гонку, правда, потерял относительно победителя 5 этапа Йонаса Вингегора 29 минут.

Если первоначальная оценка указывала на общее повреждение костей и связок, то дальнейшее сканирование уточнило характер травм.

У Пидкока диагностированы ушибы большеберцовой и малоберцовой костей, включая мелкие стрессовые переломы, а также подозрение на травму переднелатеральной связки с отрывом небольшого костного фрагмента в месте прикрепления.

Также у него диагностирована умеренная травма медиальной коллатеральной связки 2-й степени, растяжение латеральной коллатеральной связки и значительный отек коленного сустава. Он также повредил правое запястье.

Врач команды Лоренц Эммерт (Lorenz Emmert) до того, как было проведено дополнительное сканирование, сказал: «Из-за падения он получил травмы, скорее всего, повреждение костей и связок, особенно правого колена, а также правого запястья. К сожалению, мы были снять его с гонки. В ближайшие дни, помимо уже начатого процесса лечения, последуют дополнительные клинические обследования».

Пока неясно, повлияют ли травмы на его участие в арденнских классических гонках в следующем месяце, хотя Пидкок сохраняет оптимистичный настрой.

Том Пидкок: «Мы сделали всё, чтобы попытаться выйти на старт, но это невозможно, — сказал Пидкок. — Я боролся, чтобы закончить вчерашний этап, чтобы у меня была возможность продолжить. Теперь сосредоточусь на восстановлении, и я вернусь».