Том Пидкок сошёл с Вуэльты Каталонии-2026 после падения на 5-м этапе

Результаты сканирования выявили многочисленные травмы у Тома Пидкока после падения в овраг

 

 

Том Пидкок не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2026. Сканирование выявило последствия падения на спуске 5 этапа – у британского гонщика команды Pinarello Q36.5 обширное повреждение колена. Напомним, что Том Пидкок улетел в овраг на спуске с Коллада-Собирана, не вписавшись в поворот. Он смог связаться со своей командой по радио, выбрался из оврага и даже продолжил гонку, правда, потерял относительно победителя 5 этапа Йонаса Вингегора 29 минут.   

 

Если первоначальная оценка указывала на общее повреждение костей и связок, то дальнейшее сканирование уточнило характер травм.

 

У Пидкока диагностированы ушибы большеберцовой и малоберцовой костей, включая мелкие стрессовые переломы, а также подозрение на травму переднелатеральной связки с отрывом небольшого костного фрагмента в месте прикрепления.

 

Также у него диагностирована умеренная травма медиальной коллатеральной связки 2-й степени, растяжение латеральной коллатеральной связки и значительный отек коленного сустава. Он также повредил правое запястье.  

 

Врач команды Лоренц Эммерт (Lorenz Emmert) до того, как было проведено дополнительное сканирование, сказал: «Из-за падения он получил травмы, скорее всего, повреждение костей и связок, особенно правого колена, а также правого запястья. К сожалению, мы были  снять его с гонки. В ближайшие дни, помимо уже начатого процесса лечения, последуют дополнительные клинические обследования».

 

Пока неясно, повлияют ли травмы на его участие в арденнских классических гонках в следующем месяце, хотя Пидкок сохраняет оптимистичный настрой.

 

Том Пидкок: «Мы сделали всё, чтобы попытаться выйти на старт, но это невозможно, — сказал Пидкок. — Я боролся, чтобы закончить вчерашний этап, чтобы у меня была возможность продолжить. Теперь сосредоточусь на восстановлении, и я вернусь».

Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Вуэльта Каталонии-2026 Volta Ciclista a Catalunya-2026 гонка Мирового тура многодневная велогонка

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул третий год п ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Предполагаю что это 3-я и последняя победа МВДП на Е3. Возможно через год он поставит цель для себя "срепетировать" Фландрию на классике Гент-Вевельгем(е). Ну а в пятницу Пул знатно потратился сначала сам догоняя, потом сам уходя от отрыва преследователей.

    Но его догоняльщики те ещё кренделя. Понятно что один друг Пула, а другой был в отрыве дня и напахался, но парни, лидер гонки перед вами за 75м. и вы его накатываете, а до финиша всего 1км. - так НЕТ, тактика "сам не гам и другому на дам" опять в деле dash Я думаю если бы Матьё накатили, то он так много колеся в одиночку на Е3 не смог бы взять победу на финише, пускай даже из малой группы, но "всё хорошо, что хорошо заканчивается" и очередной триумф для голландца в кармане.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    RVL-Фото
    Кусок у Ремко есть однозначно, а главное ровный кусок...вывозить генерала на атаку и сбрасывать балласт самое то.
  • AndrewWalker163
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    AndrewWalker163-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.
    Им надо было сбросить Галла на спуске чтобы гарантировать себе подиум, а иначе они не только не смогли бы взять этап (не думаю что Винегора можно было раздергать) но и упустили бы шансы на топ3. Завтра к слову будет хороший шанс забрать победу на этапе, профиль идеально подходит Эвенпулу
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Геродот-Фото
    Где ж неубедительно? Встал на педали, три крутка и всех сдуло. Сел и покатил на финиш. Другая лига просто.
  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Ser Gio-Фото

    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    kwwk-Фото

    Пусть не столь убедительно, но Йонас Хансен взял второй этап подряд, правда должен занести упаковку светлого в автобус Ред булла.

    За Бору можно порадоваться - в межсезонье они приобрели неплохого лейтенанта Ремко под генерала.

  • Lucky
    «Никто не знал, что я там»: То ... (5)
    Lucky-Фото

    Сошел с гонки

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (18)
    DIM-Фото

    Вчера на Евроспорте велогонки комментировал Саприн, которого никогда там не было и вообще он с ОККО - его там "назначили" на велоспорт, но поняли что тот не тянет и переманили Отара с Евроспорта. 

    Учитывая, что русскоязычная редакция Евроспорта официально ориентирована на Среднюю Азию, то в комментаторы там скоро будут брать с улицы)

     

  • veltus85
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (43)
    veltus85-Фото
    А где Курдюков?
  • qwinter
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (31)
    qwinter-Фото
    Цитата: Стриж
    Да , уж что то Матвей совсем не тот как прошлогодний. Чуть не раздели, а через неделю Фландрия а ещё через неделю ПР, сейчас тот кто ее больше всех теперь жаждет - прыгать начнет. Ну а эти трое , как в басне - «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». Вермерш прям по рулю ударил , со злобы За 1км доставали , вот он и тю-тю.
    Так понял какой он идиот со своим колесничеством в конце))

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

