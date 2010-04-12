E3 Saxo Classic-2026. Результаты

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

 

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

 

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

 

 

 

Harelbeke - Harelbeke, 208,5 км

 

 

1

 

Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

4:45:15

 

 

2

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:03

 

 

3

 

Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

4

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

5

 

Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

6

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team

 

0:00:24

 

 

7

 

Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

8

 

Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

10

 

Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

11

 

Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

12

 

Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

13

 

Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

14

 

António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

15

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

16

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

17

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

18

 

Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

19

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

20

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

21

 

Anthony Turgis (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

22

 

Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

23

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

 

 

 

24

 

Tim Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

25

 

Aime De Gendt (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

26

 

Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

27

 

Brent Van Moer (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

28

 

Lander Loockx (Bel) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

29

 

Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

30

 

Michiel Lambrecht (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

31

 

Axel Huens (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

32

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

33

 

Roger Adria Oliveras (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

34

 

Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

35

 

Marco Haller (Aut) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

36

 

Dylan Van Baarle (Ned) Soudal Quick-Step

 

0:00:32

 

 

37

 

Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

38

 

Timo Kielich (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

39

 

Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek

 

 

 

 

40

 

Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

0:02:25

 

 

41

 

Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

42

 

Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

0:02:53

 

 

43

 

Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

44

 

Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

45

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

46

 

Sven Erik Bystrøm (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

47

 

Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

48

 

Jan Tratnik (Slo) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

49

 

Xandro Meurisse (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

50

 

Arjen Livyns (Bel) Xds Astana Team

 

 

 

 

51

 

Alfred Brockwell Wright (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

52

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

53

 

Matys Grisel (Fra) Lotto Intermarché

 

 

 

 

54

 

Frits Biesterbos (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

55

 

Rayan Boulahoite (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

56

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

57

 

Biniam Girmay (Eri) Nsn Cycling Team

 

0:02:57

 

 

58

 

Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

0:03:00

 

 

59

 

Bastien Tronchon (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

60

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

0:05:42

 

 

61

 

Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

62

 

Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

63

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

64

 

Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

65

 

Matis Louvel (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

66

 

Nickolas Zukowsky (Can) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

67

 

Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek

 

0:06:51

 

 

68

 

Dries De Bondt (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

69

 

Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

70

 

Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

71

 

Tom Van Asbroeck (Bel) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

72

 

Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

73

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

74

 

Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

75

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

76

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

77

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

78

 

Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

79

 

Arne Marit (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

80

 

Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

81

 

Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

82

 

Frederik Frison (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

83

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

84

 

Jelle Johannink (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

85

 

Sergio Meris (Ita) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

86

 

Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

87

 

Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

88

 

Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

89

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

90

 

Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

91

 

Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

92

 

Jonas Rutsch (Ger) Lotto Intermarché

 

 

 

 

93

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

94

 

Filip Maciejuk (Pol) Movistar Team

 

 

 

 

95

 

Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

96

 

Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

97

 

Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

98

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

99

 

Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

100

 

Owain Doull (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

101

 

Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

102

 

Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

103

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

104

 

Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

105

 

Attila Valter (Hun) Bahrain Victorious

 

 

 

 

106

 

Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

107

 

Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

108

 

Joshua Michael Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

109

 

Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

110

 

Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

111

 

Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

0:06:59

 

 

112

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

0:07:01

 

 

113

 

Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

114

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

0:07:03

 

 

115

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Rose Rockets

 

0:09:49

 

 

116

 

Sébastien Grignard (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

117

 

Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

118

 

Mathias Norsgaard (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Floris Van Tricht (Bel) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Guillaume Boivin (Can) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché

 

 

 

 

DNF

 

Alexandre Mayer (Mri) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Owen Geleijn (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Ronan Auge (Fra) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Rune Herregodts (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Kamil Małecki (Pol) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Matthias Schwarzbacher (Svk) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Cees Bol (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

DNF

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

DNF

 

Alexys Brunel (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

DSQ

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNS

 

Luca Van Boven (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

 

E3 Saxo Classic-2026 классика гонка Мирового тура однодневная гонка Матье ван дер Пул

  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 12.04.2010

    Мда, Матье никакущий. Какая там Фландрия или Рубэ?

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Вчера, 19:44 | Регистрация: 20.10.2020

      устал. это видно, теперь все знают

    2. MVDP

      Вчера, 19:57 | Регистрация: 3.10.2020

      После горок преимущественно встречный ветер был. Никакущий не отпахал бы 60 км почти в одно рыло.

      1. MVDP

        Вчера, 23:45 | Регистрация: 3.10.2020

        Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».
        И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».

  2. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 19:41 | Регистрация: 10.06.2017

    С ходу не вспомню, когда отъехал - и добрали, но в итоге - картина «Матье и лопухи» Как же они все боятся привезти другого, что даже попробовать не хотят

  3. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 19:43 | Регистрация: 27.08.2018

    Четверка слаженно работала, что редкость, и если бы не бросили недобрав 50 м, то расклад был бы иной. Вот интересно, за МВДП вкладывались, а за Погачаром не едут и мне кажется, что дело тут не в индивидуальном ходе.

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Вчера, 19:57 | Регистрация: 20.10.2020

      "дело тут не в индивидуальном ходе." .. - а в чём? Погачара знают что не доберут, все преследователи начинают копить силы на 2 место, на то, что достижимо.
      а с ВДП, конкретно на бельгийских дорогах, в данной гонке, с ветрами, за 30 км - все может случиться.

      1. Имя: Александр

        Freejazz

        Вчера, 20:06 | Регистрация: 27.08.2018

        Я просто давно не видел, что так впахивают. Обычно бросают намного раньше или кто-то откровенно филонит. Тут Вермеерш немного подхалтуривал, но совсем чуть-чуть (кроме последнего километра, разумеется).

        1. RVL

          Вчера, 21:46 | Регистрация: 30.08.2012

          За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..
          Может этих двух смен и не хватило.
          Но Матье молоток...боролся и поборол 

  4. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 19:43 | Регистрация: 14.07.2021

    Да , уж что то Матвей совсем не тот как прошлогодний. Чуть не раздели, а через неделю Фландрия а ещё через неделю ПР, сейчас тот кто ее больше всех теперь жаждет - прыгать начнет. Ну а эти трое , как в басне - «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». Вермерш прям по рулю ударил , со злобы За 1км доставали , вот он и тю-тю.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Вчера, 19:49 | Регистрация: 27.08.2018

      По разному бывает. Я помню в какой-то год Саган перед Рубе ехал что-то помельче. Отъехал, а его потом добрали и он даже дергаться не стал, голову к рулю склонил и так - докатил просто. А через неделю выиграл Рубе. Куча факторов может повлиять.

      1. Имя: Виталий

        Геродот

        Вчера, 19:53 | Регистрация: 12.04.2010

        Здесь не одна гонка а уже две подряд. Это тенденция.

  5. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 21.05.2023

    Всё таки иногда поражаюсь с тупости велогонщиков. Ну доберите вы этого беглеца, там осталось всего ничего, нет, начали строить из себя самого умного и тупо отдали победу

    1. Имя: Виталий

      Геродот

      Вчера, 19:59 | Регистрация: 12.04.2010

      Значит они Матье считают уровнем выше себя. И для них отдать ему победу - менее позорно, чем проиграть конкуренту. Стремная конечно позиция, непрофессиональная.

  6. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 20:00 | Регистрация: 20.10.2020

    зачем три места на пъедестале, гже призеры? или это как в сумо награды от конкретных спонсоров? 

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Вчера, 20:03 | Регистрация: 27.08.2018

      В сумо есть победитель басё и призеры отдельных номинаций. Подарки от спонсоров - это отдельная тема.

  7. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 1.05.2018

    МВДП упахался, неделю точно на восстановление, надо было ему это перед Фландрией и ПР?

  8. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 14.07.2021

    Тем более , гонка не абы что , не на первенство Жмеринки по водокачке, а Е3Saxo, у любого из них приз стоял бы на почетном месте в серванте

  9. Имя: Андрей

    AndrewWalker163

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 17.09.2023

    Вермеерша еще можно понять, он больше всех работал в группе, но почему Хагенес не закрыл этот просвет я не понимаю. Из всей этой компании у него самый лучший спринт, и даже потратив немного сил чтобы догнать Матье, он все равно смог бы выиграть спринт

  10. DIM

    Вчера, 20:07 | Регистрация: 13.10.2012

    Матьё подарил наградную рюмку пива болельщикам, видимо совсем не лезет.

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Вчера, 20:36 | Регистрация: 20.10.2020

      он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо

  11. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 20.10.2020

    мне кажется, слишком строго судим гонщиков. Впятером на финише - кто-то останется за подиумом, да еще и соперника привезет. обидно будет. и именно тот, кто откроет спринт - того и съедят, тот и будет 4-5. 

    также есть и интересы команды, рейтинги. 

    Впоминаем самый яркий момент на АГР и Алафилипа и Фульсанга. 

    1. Имя: Виталий

      Геродот

      Вчера, 20:15 | Регистрация: 12.04.2010

      Мне кажется это изначально ущербная логика. Тем кто так рассуждает надо надо на диване сидеть, а не спортом заниматься. Поэтому они всегда останутся на вторых ролях.

    2. M-07

      Сегодня, 02:55 | Регистрация: 27.05.2017

      И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко

  12. Имя: Maks

    medmax

    Вчера, 22:08 | Регистрация: 20.11.2025

    Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.

  13. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 00:43 | Регистрация: 20.10.2020

    ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил.

    ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. 

    нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил.

    но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. 

    эх. ничему не учится. 



    ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

  14. M-07

    Сегодня, 03:01 | Регистрация: 27.05.2017

    Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать.

    А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

Комментарии

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    M-07-Фото

    Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать.

    А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    M-07-Фото
    И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко
  • M-07
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    M-07-Фото

    Очередная скучная гонка, с этими двумя киборгами, которые вот уж сколько лет выносят остальных без шансов, смотреть гонки нет никакого желания, всё равно ничего интересного и никакой интриги. Сплошной коллапс.

    Армстронг ездил только одну гонку в год, а эти весь сезон выносят, особенно словенец, и всё типа чисто.

  • Джамайка
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    Джамайка-Фото

    ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил.

    ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. 

    нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил.

    но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. 

    эх. ничему не учится. 



    ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    MVDP-Фото
    Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».
    И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».
  • medmax
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    medmax-Фото
    Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.
  • RVL
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    RVL-Фото

    За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..
    Может этих двух смен и не хватило.
    Но Матье молоток...боролся и поборол 

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Стриж
    Йонас - молодец - боец!Тут то по серьезней были соперники чем на ПН. Теперь без падений до Джиро , Ну а по остальным- Эвенпул как всегда , Липовец у них намбер 1 на генерал. На а Альмейда - это шляпа , зря арабы его поставили на Джиро - у него будет психологическая травма тогда , мимо подиума так то.Мекса нужно было ставить , но его Тадеюшка забрал под себя. Короче до Джиро и на ней без травм и всё будет.
    Серьёзные соперники ? Липовец что-ли ? Посмешили . Прогрессируют разве что Торо и Аюсо , но их нет на этой гонке .



    Цитата: Геродот
    Неплохой комментатор на Еврике. Весьма достойно.
    На окко норм и без дурацкой рекламы .

  • Джамайка
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    Джамайка-Фото
    он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо
  • error
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    error-Фото

    Всетаки весна время классик... там главная заруба... недельки в аут тренировочный опустили...что жаль

1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

