E3 Saxo Classic-2026. Результаты

Harelbeke - Harelbeke, 208,5 км
|
|
|
1
|
|
Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
4:45:15
|
|
|
2
|
|
Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:00:03
|
|
|
3
|
|
Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
4
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
5
|
|
Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
6
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
0:00:24
|
|
|
7
|
|
Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
8
|
|
Gianni Vermeersch (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
9
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
10
|
|
Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
11
|
|
Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
12
|
|
Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
13
|
|
Jenno Berckmoes (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
14
|
|
António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
15
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
16
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
17
|
|
Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
18
|
|
Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
19
|
|
Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
20
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
21
|
|
Anthony Turgis (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
22
|
|
Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
23
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
24
|
|
Tim Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
25
|
|
Aime De Gendt (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
26
|
|
Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
27
|
|
Brent Van Moer (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
28
|
|
Lander Loockx (Bel) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
29
|
|
Romain Gregoire (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
30
|
|
Michiel Lambrecht (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
31
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
32
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
33
|
|
Roger Adria Oliveras (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
34
|
|
Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
35
|
|
Marco Haller (Aut) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
36
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
0:00:32
|
|
|
37
|
|
Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
38
|
|
Timo Kielich (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
39
|
|
Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
40
|
|
Daan Hoole (Ned) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
0:02:25
|
|
|
41
|
|
Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
42
|
|
Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:02:53
|
|
|
43
|
|
Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
44
|
|
Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
45
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
46
|
|
Sven Erik Bystrøm (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
47
|
|
Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
48
|
|
Jan Tratnik (Slo) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
49
|
|
Xandro Meurisse (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
50
|
|
Arjen Livyns (Bel) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
51
|
|
Alfred Brockwell Wright (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
52
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
53
|
|
Matys Grisel (Fra) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
54
|
|
Frits Biesterbos (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
55
|
|
Rayan Boulahoite (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
56
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
57
|
|
Biniam Girmay (Eri) Nsn Cycling Team
|
|
0:02:57
|
|
|
58
|
|
Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:03:00
|
|
|
59
|
|
Bastien Tronchon (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
60
|
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
0:05:42
|
|
|
61
|
|
Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
62
|
|
Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
63
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
64
|
|
Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
65
|
|
Matis Louvel (Fra) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
66
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek
|
|
0:06:51
|
|
|
68
|
|
Dries De Bondt (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
69
|
|
Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
70
|
|
Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
71
|
|
Tom Van Asbroeck (Bel) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
72
|
|
Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
73
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
74
|
|
Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
75
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
76
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
77
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
78
|
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
79
|
|
Arne Marit (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
80
|
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
81
|
|
Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
82
|
|
Frederik Frison (Bel) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
83
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
84
|
|
Jelle Johannink (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
85
|
|
Sergio Meris (Ita) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
86
|
|
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
87
|
|
Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
89
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
90
|
|
Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
91
|
|
Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
92
|
|
Jonas Rutsch (Ger) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
93
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
94
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Movistar Team
|
|
|
|
|
95
|
|
Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
96
|
|
Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
97
|
|
Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
98
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
99
|
|
Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
100
|
|
Owain Doull (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
101
|
|
Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
102
|
|
Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
103
|
|
Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
104
|
|
Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
105
|
|
Attila Valter (Hun) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
106
|
|
Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
107
|
|
Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
108
|
|
Joshua Michael Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
109
|
|
Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
110
|
|
Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
111
|
|
Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
0:06:59
|
|
|
112
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
0:07:01
|
|
|
113
|
|
Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
114
|
|
Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech
|
|
0:07:03
|
|
|
115
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
0:09:49
|
|
|
116
|
|
Sébastien Grignard (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
117
|
|
Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
118
|
|
Mathias Norsgaard (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Floris Van Tricht (Bel) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Guillaume Boivin (Can) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alexandre Mayer (Mri) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Owen Geleijn (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ronan Auge (Fra) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rune Herregodts (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kamil Małecki (Pol) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matthias Schwarzbacher (Svk) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Cees Bol (Ned) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
William Levy (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alexys Brunel (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
DSQ
|
|
Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Luca Van Boven (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
