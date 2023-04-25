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Итан Вернон — победитель 1 этапа Тура Романдии-2023

Итан Вернон и Тибо Нис о 1-м этапе Тура Романдии-2023

 

 

  22-летний британский велогонщик команды Soudal Quick-Step Итан Вернон (Ethan Vernon) одержал победу на 1-м этапе Тура Романдии-2023, завершившимся спринтом. На этапе с тремя категорийными подъёмами команда Soudal Quick-Step помогла Итану Вернону остаться в группе, в то время как многие спринтеры выпали. Дрис Девенинс, Реми Каванья и Йосеф Черны, который был в майке лидера, работали на своего товарища по команде на заключительных километрах. Каспер Педерсен вывез Итана Вернона на идеальную позицию за 300 м до финиша. Вернон обошёл с большим запасом 20-летнего бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Тибо Ниса и 26-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Dstny Милана Ментена.

 

Победа принесла Итану Вернону и майку лидера, которая перешла к нему от товарища по команде Йосефа Черны.

 

 

Итан Вернон — победитель 1 этапа Тура Романдии-2023

 

Итан Вернон — победитель 1 этапа Тура Романдии-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Итан Вернон: «Второй раз в карьере побеждаю на гонке Мирового тура после этапа Вуэльты Каталонии в прошлом году. И как тогда, ощущения от победы на таком уровне просто великолепные.

 

  На подъёмах было тяжело, потому что некоторые команды взвинтили темп, мощно повезли, но я выжил благодаря товарищам по команде. Я благодарю их не только за их помощь во время подъёмов, но также за огромную работу в течение всего этапа. В этом сезоне у меня уже было три победы, но в последний раз выигрывал два месяца назад, поэтому так приятно снова выиграть. А майка лидера гонки - это бонус, буду наслаждаться ею завтра».

 

  Тибо Нис: «Я немного расстроен, потому что чувствовал, что нога идёт на победу. Но при таком сильном попутном ветре и небольшом спуске в спринте сложно закрыть просвет. Досадно, потому что отлично себя чувствовал. Финал был довольно коварным, было сложно найти позицию, но команда помогла мне выйти вперёд, а затем оставалось выбрать правильное колесо. Думаю, для победы надо было быть ближе на одну - две позиции, когда начался спринт. Но всё равно результат хороший. Посмотрим, что будет завтра. Сегодня я хорошо чувствовал себя на подъёмах, наверное, в группе я остался единственным из спринтеров».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Романдии-2023

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Теги к статье: Итан Вернон Ethan Vernon Soudal Quick-Step Тур Романдии-2023 Tour de Romandie-2023 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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