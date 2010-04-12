Жуан Алмейда нацелен на Джиро, чтобы бросить вызов Вингегору

Жуан Алмейда готов к борьбе за победу на Джиро д’Италия-2026

На Джиро д’Италия-2026 Жуан Алмейда возглавит команду UAE Team Emirates XRG, и снова, как и на Вуэльте Испании-2025, бросит вызов Йонасу Вингегору, которому проиграл в прошлом году в общем зачёте испанского Гранд-тура 1 минуту 16 секунд.

Алмейда уверен, что теперь достиг зрелости и обладает способностями бороться за победу на Гранд-туре, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 2020 году Джиро д’Италия был первым в карьере Алмейды Гранд-туром, и он занял тогда 4-е место, а в 2023 поднялся на третью ступень подиума. Йонас Вингегор уже подтвердил, что впервые в карьере примет участие в Джиро д’Италия.

Photo credits: Ulysse Daessle/UAE Team Emirates XRG

Жуан Алмейда: «Если я возвращаюсь на Джиро, то только потому, что думаю, что могу выиграть. 2020 год был для меня особенным. Тогда на Джиро получил важнейший опыт. Я был молод, и те три недели стали для меня великолепной школой.

Теперь цель на Джиро д’Итали — победить. Я сделаю для этого всё возможное. Несколько месяцев назад на Вуэльте разница между мной и Вингегором была не такой уж огромной. Он ехал Тур и, возможно, был не в оптимальной форме, но и я тоже. Я прогрессирую каждый год и чувствую, что то же самое произойдет и в 2026».

На Джиро д'Италия-2026 Жуан Алмейда получит поддержку Адама Йейтса и Джея Вайна. Ранее португальский гонщик, который стартовал на Тур де Франс в прошлом году как один из ключевых помощников Тадея Погачара, но сошёл после падения, сказал:

«Я не думаю, что Тадею действительно нужна моя помощь для победы на Гранд-туре. Лучше максимизировать наши результаты и победы, если мы разделимся. Это более разумное решение».