VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда нацелен на Джиро, чтобы бросить вызов Вингегору

 Жуан Алмейда готов к борьбе за победу на Джиро д’Италия-2026

 

 

На Джиро д’Италия-2026 Жуан Алмейда возглавит команду UAE Team Emirates XRG, и снова, как и на Вуэльте Испании-2025, бросит вызов Йонасу Вингегору, которому проиграл в прошлом году в общем зачёте испанского Гранд-тура 1 минуту 16 секунд.

 

Алмейда уверен, что теперь достиг зрелости и обладает способностями бороться за победу на Гранд-туре, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

В 2020 году Джиро д’Италия был первым в карьере Алмейды Гранд-туром, и он занял тогда 4-е место, а в 2023 поднялся на третью ступень подиума. Йонас Вингегор уже подтвердил, что впервые в карьере примет участие в Джиро д’Италия.  

 

Photo credits: Ulysse Daessle/UAE Team Emirates XRG

 

Жуан Алмейда: «Если я возвращаюсь на Джиро, то только потому, что думаю, что могу выиграть. 2020 год был для меня особенным. Тогда на Джиро получил важнейший опыт. Я был молод, и те три недели стали для меня великолепной школой.

 

Теперь цель на Джиро д’Итали — победить. Я сделаю для этого всё возможное. Несколько месяцев назад на Вуэльте разница между мной и Вингегором была не такой уж огромной. Он ехал Тур и, возможно, был не в оптимальной форме, но и я тоже. Я прогрессирую каждый год и чувствую, что то же самое произойдет и в 2026».

 

На Джиро д'Италия-2026 Жуан Алмейда получит поддержку Адама Йейтса и Джея Вайна. Ранее португальский гонщик, который стартовал на Тур де Франс в прошлом году как один из ключевых помощников Тадея Погачара, но сошёл после падения, сказал:

 

«Я не думаю, что Тадею действительно нужна моя помощь для победы на Гранд-туре. Лучше максимизировать наши результаты и победы, если мы разделимся. Это более разумное решение».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 07:04 | Регистрация: 12.04.2010

    Эмираты заранее сливают Джиру? Не этого мы все от них ожидали. Хотелось бы вновь увидеть непобедимого Дель Торо, повергающего соперников одной левой, но, видно, не судьба, не в этот раз.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

20 - 25 января 2026

Tour Down Under

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

27 - 31 января 2026

AlUla Tour

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

1 февраля 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race

4 - 8 февраля 2026

Volta Comunitat Valenciana

7 - 11 февраля 2026

Tour of Oman

6 февраля 2026

Muscat Classic

16- 22 февраля 2026

UAE Tour

28 февраля 2026

Omloop Nieuwsblad

7 марта 2026

Strade Bianche

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Геродот
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (1)
    Геродот-Фото
    Эмираты заранее сливают Джиру? Не этого мы все от них ожидали. Хотелось бы вновь увидеть непобедимого Дель Торо, повергающего соперников одной левой, но, видно, не судьба, не в этот раз.
  • VeloVelo
    От Страде Бьянке до Тур де Фра ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень интересное интервью. Спасибо.
    Йоргенсону Удачи!

  • kabachok
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    kabachok-Фото
    Каттанео - способен и так и эдак)
  • error
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    error-Фото

    Не думаю что Винни ждет легкая прогулка на Джиро даже без Погги. И дель Торо и Ремко вполне способны вымотать его на таком рельефе... и разделка на 40 км вовсе не конек Винигора..

    А вот убить все шансы на Туре можно.

    Но конечно... если хочешь стать великим... надо пробывать.

  • Ernat78
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    Ernat78-Фото

    правильно, все три ГТ нужны ему, что стать в ряды поистине великих гонщиков 

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул, вероятно, доба ... (7)
    Джамайка-Фото
    Почему- то есть впечатление, что Ремко в новой команде чужеродное… « тело» не напишешь, но в общем, не слился. А вот Роглич кажется вполне родным
  • Джамайка
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    Джамайка-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Большой ошибкой его был тот уход из Астаны из за Ару, который и перекрыл ему чемпионство на той Джиро 2015 года. Вино тогда сильно ошибся с капитанами, поставив все козыри на итальянца. А зря. Тогда Ланда мог сломить Контадора в лёгкую и взять Джиро. Вот из этих обид он и променял будущее капитана в Астане на лейтенанта в Скай. Увы, жаль.
    соглашусь
  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Считаю что это правильное решения Вингегора участовать на Джиро - как раз нехватает ему этой победы для большего трипла/триплета по гранд турах в карьере.

    Ну а там (потом) на ТдФ посмотрим...всё зависит от этой самой Джиры, как она начнётся, пойдёт и закончится для Йонаса. Сил должно хватить, но главное чтобы и везение + удача были при нём)

  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удачи Эль-Ландиссимо drinks Наверное он последний из бигов старой школы который остался в пелотоне (Фруми пока только заочно там) и вангую что пожалуй это будет последний сезон для Микэля в ПРОФИках

  • Astanaforever
    Микель Ланда начинает 16-й сез ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Большой ошибкой его был тот уход из Астаны из за Ару, который и перекрыл ему чемпионство на той Джиро 2015 года. Вино тогда сильно ошибся с капитанами, поставив все козыри на итальянца. А зря. Тогда Ланда мог сломить Контадора в лёгкую и взять Джиро. Вот из этих обид он и променял будущее капитана в Астане на лейтенанта в Скай. Увы, жаль.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

15 января

Asbjorn Hellemose (Jayco AlUla)

Oscar Chamberlain (Decathlon - CMA CMG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (46)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)