Тренер Вингегора о его развитии и характере: «Йонас был идеальным экспериментом»

«Сначала думать, потом делать»: философия Йонаса Вингегора и его тренера

Йонас Вингегор с 2021 года соперничает с Тадеем Погачаром на Тур де Франс, где дважды праздновал победу, четырежды финишировал вторым. Как и Погачар, датский гонщик добавил в список достижений победу на втором Гранд-туре – только Тадей Погачар выиграл Джиро д’Италия, а Йонас Вингегор – Вуэльту Испании.

Но прежде, чем стать известным и успешным велогонщиком, Вингегор учился в бизнес-колледже в Тистеде, и собирался связать свою жизнь с цифрами и экономикой. Тогда будущее в финансовом секторе казалось самым естественным выбором. Остальная часть его истории теперь широко известна. Будучи молодым гонщиком, он совмещал тренировки с утренними сменами на рыбном заводе в Ханстхольме, выходя на работу ещё до рассвета, в то время как всё ещё пытался пробиться в пелотон.

Его профессиональная карьера началась в 2019 году с контракта с командой Jumbo Visma, где он продолжает выступать до сих пор.

И все семь лет карьеры велогонщика с ним работает тренер Тим Хемскерк (Tim Heemskerk), который хорошо знает все этапы превращения Йонаса Вингегора в звезду велоспорта. О том, как развивалась карьера Йонаса Вингегора, о характере датского гонщика Тим Хемскерк рассказал в интервью RIDE Magazine и Wielerflits.

Тренер о начале работы с Йонасом Вингегором: «Стресс мешал ему показывать результат»

«Первая встреча хорошо отложилась в памяти. Мы с Йонасом оба были новичками в команде и познакомились на командной встрече в головном офисе Jumbo в Вейхеле. Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) назначил мне восемь гонщиков. Йонас был одним из них.

Я понятия не имел, кто он. Он держался немного в стороне. Я сразу заметил, что он интроверт. Тот, кто предпочитает оставаться на заднем плане, а не быть в центре внимания группы. Я сам такой же, поэтому, наверное, мы сразу хорошо сошлись.

Персонал команды рассказал мне о нём не так уж много. Мне буквально сказали: «Посмотрим, что из этого выйдет». Его качества горняка были известны. И было очевидно, что у него есть значительный потенциал роста. Но тогда у нас тогда не было ни малейшего понятия, каким типом гонщика он станет. Что он выиграет Тур де Франс дважды? Нет, мы такого в тот момент никак не ожидали.

До той зимы Йонас ещё подрабатывал на рыбном аукционе в порту Ханстхольма. В то время уже было необычно, чтобы у кого-то в годы перед тем, как стать профессионалом, была работа помимо велоспорта. Я довольно быстро понял, что Йонасу ещё многому нужно учиться. Например, на тренировках он просто наливал воду в свой бачок.

Также нам пришлось очень осторожно наращивать его тренировочную нагрузку. До этого он накатывал мало часов. Пришлось увеличивать шаг за шагом — с 20 до 30 часов в неделю.

Физически он сразу же сделал большой шаг вперёд. Хотя уже на его первой гонке, Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль, мы увидели, что в соревновательной обстановке он ещё очень нервничает. Этот стресс мешал ему показывать результат. Но и здесь он быстро развивался. Несколько месяцев спустя на Туре Польши я видел, как он убедительно выиграл этап. Правда, лидерская майка затем вызвала нервозность, которая его блокировала.

Внезапно он стал лидером команды. Эта ответственность не давала ему уснуть всю ночь, из-за чего он плохо восстановился после своего выступления днём ранее. Мы уже тогда были убеждены, что у него есть способности стать хорошим велогонщиком и что у него ещё огромный потенциал роста, но ему также предстояло развиваться и в ментальном плане».

Тренер об особенностях работы с Йонасом Вингегором

«Мы интроверты, и наши характеры подходят друг другу. Очень быстро возникло определённое взаимное доверие. Йонас знает, что я продумываю всё до мельчайших деталей и люблю чёткий план. Я не всезнающий тренер и приглашаю его тоже обо всём думать вместе. У нас есть договорённость, что я не хочу быть официантом с подносом.

Он подчёркивает, что я должен давать ему пинка под зад, когда замечаю, что он где-то что-то упускает. Но если что-то можно сделать лучше, я не из тех, кто сразу хватается за телефон и давит. Я даю немного времени и хорошо обдумываю. Тогда Йонас тоже знает, что мои советы имеют смысл. Сначала думать, потом делать, чтобы потом не пришлось думать: "Эх, надо было сделать по-другому".

Может, звучит странно, но Йонас, по сути, был идеальным экспериментом. Что касается соблюдения планов, он, образно говоря, делает всё с точностью до нескольких знаков после запятой. Если указать, что он должен тренироваться пять часов в определённой зоне, то он проедет эти пять часов в той зоне. Он очень хорошо понимает, что на основе идеальных тренировочных планов можно точно выяснить, что для него работает хорошо, а что не очень.

Многие гонщики постоянно немного отклоняются от своего плана. Едут на 10 ватт сильнее и вместо пяти часов делают пять с половиной. Йонас — нет. Четыре часа с VO2-интервалами — это и есть 4 часа с VO2-интервалами. В составлении этих планов он полностью доверяет нам, тренерскому штабу. Это, кстати, не слепые тренировки, как у робота, как это иногда преподносят, а понимание, почему лучше следовать плану».

Тренер о влиянии побед на Тур де Франс на Йонаса Вингегора

«Единственное, что его изменило - отцовство. Ведь теперь у него двое детей. В остальном мы работаем по той же рутине, что и до его успехов. Думаю, это тоже свойственно интровертной личности. Когда определённый способ сотрудничества хорошо функционирует, они не горят желанием что-то менять. Сила интровертов в том, что они очень хорошо готовятся. Если договорились о встрече, то он подготовился до мелочей.

Кое-что, конечно, изменилось. У него теперь дом побольше. Ему стало проще куда-то лететь или что-то организовать самому. Однако в своём поведении он по-прежнему тот же человек. Он по-прежнему очень ориентирован на семью. И, насколько я понимаю, это тоже характерная черта людей из его окружения, из Ютландии».

О спортивных дуэлях с Тадеем Погачаром и отличиях от звёзд пелотона

«Думаю, что Йонас черпал силы из проигранного Тура 2024 года. Тогда он две недели сумел оказывать достойное сопротивление. На заключительной неделю стало видно, что его подготовка после тяжёлого падения всё же была недостаточной. Или Париж — Ницца, на которой в этом году ему пришлось сойти, будучи лидером, сделала его ещё более мотивированным перед новой гонкой. Об этих дуэлях мы, собственно, никогда не говорим. Так же, как никогда не говорим о победе. Мы всегда очень ориентированы на задачу, чтобы оптимизировать подготовку. А что произойдёт на гонке — посмотрим.

Он и вправду остаётся сдержанным человеком, и это тоже не изменится. Такой уж он. И, конечно, он рад, когда выигрывает, и ликует на финише. Но эта внешняя эйфория у него обычно быстро проходит. Свою радость он предпочитает разделять сначала с семьёй, а затем с командой. Вы его вряд ли поймаете на странных поступках. Может, публика и любит более ярких спортсменов, но определённо есть достаточно людей, которым ближе более спокойные».

Тренер о силе воли Йонаса Вингегора

«В прошлом году мы с Мерейном Земаном навестили его в больнице, когда он только через десять дней выписался из реанимации. Мы пришли посмотреть, как он, а он уже тогда выразил желание успеть на Тур. Он уже заказал себе велотренажёр. Такой, без сопротивления, чтобы ставить под стол. Это определённо произвело на нас впечатление.

Все упражнения и тренировки, которые мы затем наметили по плану подготовки к Туру, он выполнил очень скрупулёзно. Как он, впрочем, делает каждый год. Как только мы по-настоящему начинаем подготовку к Туру, перед нами совсем другой Йонас, нежели весной. Тогда это, по сути, Вингегор версии 2.0. У него есть цель, миссия, и он сделает всё возможное, чтобы преуспеть».

В отличие от многих коллег по пелотону, Йонас Вингегор не мечтает остаться в велоспорте после завершения карьеры велогонщика.

В интервью телеканалу TV MIDTVEST датский гонщик рассказал, что уже начал представлять себе жизнь, которая не будет концентрироваться на велоспорте.

Йонас Вингегор: «На самом деле, я не думаю, что останусь в мире велоспорта, когда закончу. Думаю, просто буду наслаждаться жизнью дома с семьёй. Помимо этого, я пока не очень понимаю, чего хочу, но, вероятно, это прояснится. Время покажет. Я очень очарован столярным делом. Повзрослев и занимаясь ремонтом собственного дома, я понял, что ручной труд мне нравится больше, чем казалось раньше».