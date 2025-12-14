Эвенепул и Липовиц в Red Bull Bora-hansgrohe: против Погачара по образцу Вингегора и Роглича

Ремко Эвенепул: «Разделение лидерства на Тур де Франс – лучший способ хорошо выступить»

В календаре Ремко Эвенепула на 2026 год не будет Милан — Сан-Ремо, Тура Фландрии и Джиро д’Италия – из классик он ограничится Амстел Голд Рэйс и Льеж — Бастонь — Льеж. Олимпийский чемпион начнёт сезон в цветах Red Bull Bora-hansgrohe 28 января с серии гонок “Challenge Mallorca”.

На пресс-конференции Red Bull Bora-hansgrohe было объявлено, что Тур де Франс – главная цель 25-летнего бельгийского гонщика, а капитанские полномочия на нём он разделит со своим ровесником, немецким гонщиком Флорианом Липовицем. И Эвенепул, и Липовиц – призёры Тур де Франс.

Ремко Эвенепул отметил, что не чувствует давления в связи с переходом в новую команду, в которой ему предстоит по-новому готовится к сезону и работать с новым тренером – Даном Лорангом (Dan Lorang). Зак Демпстер, спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe, в интервью Cyclingnews объяснил, что команда готовит новую тактику – двухглавую атаку Эвенепула и Липовица на Тур де Франс. А до старта французского Гранд-тура основное внимание на отработку слаженности двух лидеров команды.

Cyclingnews цитирует слова Ремко Эвенепула и Зака Демпстера.

Зак Демпстер о календаре Ремко Эвенепула

«Тур — большая цель, и важная часть плана - прибыть на него в лучшей форме. Если честно, Джиро, в конечном счёте, просто слишком бы усложняла ситуацию. Я думаю, у Ремко ещё большой запас, и мы еще не знаем его полного потенциала. Он один из лучших раздельщиков в истории. Он выиграл Гранд-тур. Дважды выигрывал Льеж. Он столько выиграл, и при этом ему пришлось столкнуться с множеством неудач.

Если провести параллели с Липовицем, который пришел в спорт поздно и прошел по чрезвычайно крутой кривой улучшения до своего нынешнего уровня... Теперь нам, как команде, нужно усердно работать, чтобы выяснить — как мы можем сделать этих ребят ещё сильнее?

Составлять планы или смиряться с тем, что Погачар лучший, не в нашей природе. Наше дело — пытаться добиваться ежедневного прогресса шаг за шагом.

Как мы можем улучшить тактику? Как мы можем улучшить подготовку этих ребят? Есть ли более эффективные процессы, к которым надо стремиться? Если мы сможем ежедневно фокусироваться на этих задачах, то, думаю, станем продвигаться к раскрытию их полного потенциала.

Им очень важно наладить прочную связь, это критическая часть плана. План построен с контрольными точками, но заставлять выступать в одних гонках весь сезон тоже глупо, потому что они не могут побеждать всегда, и, надеюсь, они будут побеждать в одно время. Мы хотим, чтобы они оба шли по своей траектории.

У них будут совместные тренировочные сборы, чтобы налаживать взаимосвязь, и это будет очень, очень важно. Я уверен, что они хорошие ребята и понимают, что есть много других гонщиков в майках других команд, с которыми нам придётся бороться — им не нужно соперничать между собой».

Ремко Эвенепул о новой тактике, новому подходу к тренировкам и перспективе работы с Флорианом Липовицем

«Флориан и я — разные типы гонщиков с точки зрения тактики и подхода к гонке, и я думаю, два совершенно разных стиля, объединившись, могут стать очень хорошей комбинацией. Мы также попробуем это в других гонках. Думаю, Тадей с тех пор (с 2022 года) тоже улучшился, но для нас то, что сделали тогда Примож и Йонас - лучший пример. Это не значит, что мы должны атаковать на каждом подъёме по очереди, есть множество тактик, которые мы можем использовать.

Это серьёзная команда, всё очень профессионально, так что, никакого давления не чувствую. Давление будет после Нового года, когда начнутся действительно важные гонки. В этой команде все тоже понимают, что мы люди и не можем быть идеальными каждый день. Мы стараемся изо всех сил, и все идём к своим целям без лишнего давления.

Я впервые поеду на Гранд-тур, разделяя лидерство, но для нас это лучший способ выступить хорошо. Надеюсь, мы сможем финишировать вместе как можно выше — будь то я или Флориан, мы хотим быть на верхней ступеньке, но это очень сложно.

Мы будем вместе участвовать в гонках и тренировочных сборах, больше узнавать друг о друге и о том, как выступать в гонке вместе. Всегда лучше ехать туда с несколькими лидерами, и раз команда решила стартовать на Тур де Франс с двумя капитанами, мы адаптируемся друг к другу и к тактике, это не конец света.

Все знают, что Тадей последние несколько лет выдающийся гонщик, так что наша цель и командная, и личная, подобраться как можно ближе и, надеюсь, однажды выиграть. Нам очень важно в следующем году приехать на Тур сильной командой, чтобы доказать самим себе, что в этой гонке у нас большое будущее, что мы с этой командой можем когда-нибудь выиграть её.

Что касается меня, я просто прогрессировать как можно больше. Я узнал в этой команде много нового, что поможет мне стать сильнее, и я надеюсь, этого будет достаточно».

Ремко Эвенепул также отметил, что в Red Bull Bora-hansgrohe применяется новый для него подход к работе в тренировочном лагере:

«Думаю, пока все идет хорошо. Самая большая разница в том, что мы начинаем с нагрузок уже на второй неделе тренировок, и особенно на третьей, в то время как раньше я привык месяц просто кататься. А сейчас мы стараемся сразу открывать объём, так что это самое большое изменение.

Мы много общаемся. Когда проходят тяжелые тренировки, обсуждаем каждый день, и это действительно хорошо, и иногда полезно что-то менять. У меня были очень плодотворные годы работы с Куном (Пелгримом), много прекрасных моментов и побед, которые случились в основном благодаря ему и его тренировкам, но теперь пришло время для новой главы и нового тренера и, надеюсь, для того, чтобы стать лучшим гонщиком».

Спортивный аналитик Жозе Де Каувер: «Эвенепул и Липовиц могут работать вместе, как когда-то Вингегор и Роглич»

Жозе Де Каувер (José De Cauwer), спортивный аналитик и бывший профессиональный велогонщик, в интервью Sporza заявил, что динамика между Ремко Эвенепулом и Флорианом Липовицем может развиться аналогично бывшему тандему Jumbo-Visma (Приможа Роглича и Йонаса Вингегора) во времена их доминирования на Тур де Франс. Однажды их дуэт создал тактическое давление, с которым Тадей Погачар не смог справиться. Эвенепул и Липовиц, по мнению Де Каувера, могут теперь предложить Red Bull Bora – hansgrohe столь же мощную формулу.

Жозе Де Каувер: «Я бы сказал, соотношение 65 на 35. Я думаю, что Эвенепул и Липовиц могут работать так же, как в свое время тандем Вингегора и Роглича. Вместе они заставили Погачара перегореть».

Жозе Де Каувер о календаре Ремко Эвенепула:

«Главная цель для Эвенепула и его команды — выиграть Тур де Франс. Или хотя бы попытаться. Они хотят избежать ситуации, когда в июле они будут бить себя по голове из-за того, что Ремко слишком много гонялся или слишком рисковал. Эвенепул теперь стал таким гонщиком, что он не может приехать на Тур Фландрии просто для участия. Если он приезжает, он должен бороться. В противном случае глупо идти на такие риски.

Мы вышли из периода, когда гонщики Гранд-туров участвовали в очень небольшом количестве классик. Но теперь есть Погачар, который делает всё. Мы все думаем, что это здорово. Но если бы Погачар так не делал, мы бы даже не говорили о таком варианте календаря. Вингегор этого тоже не делает, и именно его Эвенепул должен попытаться обойти в первую очередь, если хочет подняться в иерархии.

Если Липовиц станет ещё сильнее, это может стать проблемой. Тогда могут возникнуть ситуации, когда Эвенепулу придётся перестать атаковать, если атакует Липовиц.

Теперь у Ремко в принципе зима должна пройти гладко. Мы, возможно, впервые сможем сказать что постепенно начинаем видеть настоящего Ремко Эвенепула».