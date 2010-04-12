Чемпионат Австралии-2026, ITT

maxxxx

Спортивный директор Visma Leas ... (5) Откуда инфа, что Ван Арт пропускает весну? Вчера было такое:

https://www.cyclingnews.com/pro-cycling/teams-riders/wout-van-aert-reportedly-s

till-on-course-for-march-road-racing-debut-despite-ankle-fracture/#viafoura-com

ments



Пока не исключают, что даже январский сбор команды зацепит.

MVDP

Саймон Йейтс объявил о заверше ... (14) Изербит тоже завершил карьеру. «В последние недели я получил сообщения от нескольких врачей о том, что мне больше небезопасно заниматься велоспортом ни в качестве хобби, ни на высоком уровне», — говорит взволнованный Изербит. «Я всегда делился с вами хорошими моментами, но теперь я также хочу сообщить, что, к сожалению, больше не могу продолжать свою карьеру».

shoooster

Спортивный директор Visma Leas ... (5) Может анализы не очень были. Решил не рисковать

Джамайка

Валентан Паре-Пантр продлил ко ... (1) Подолжаю тему. Квики давно уже не "Волчья Стая". вообще, система супер-звезд в вело ведет к гибели, как можно проследить. Алафилиппу Патрик Лефевр не доплачивал, как считал сам Жулиан, он оценвал себя выше. Ремко сожрал весь их бюджет, при этом основные его победы - на национальном уровне - ЧМ, ОИ, разделка где еще имеет цену, кроме многодневок? а на гран-туры Ремко не очень-то годится, там еще и нужен поезд. Для монументов - только некоторые, северные классики чето не помню его участие, не его, а Ардены, недельки - кроме Погачара, есть еще и другие. Посмотрим, что немцы из него выкуют. Ван Арт - полагаю, что его как бельгийца, могли сватать и в Квик степ, но у Лефевра были жесткие условия - в велоспорте победы обеспечивает команда, рядовым тоже нужно платить. Либо победы, либо высокая зарплата. Ван Арт выбрал боле высокую зарплату в Джамбо (семья, дети), но сечас он ее не отрабатывает. по полгода госпиталь, только как поддержка лидера на ГТ, но уже не срабатывает. Классики - иной раз даже без подиумов, так что пожизненный контракт наверное, был преждевременным. Ван дер Пул - одна звезда в команде, он может тянуть, собственно он и вытянул команду из Проконти., тож практически пожизненный договор. но у Альпецинов другая история. С его честолюбием, жадностью до побед, избирательностью (пять гоночных дней в год, не считая гран-туров) он обеспечивает команду победами, еще помомогает спринтерам. Ему супер-грегари не нужны, сгодятся "обычные", на небольшой зарплате. Но сейчас костяк ушел, ситуация изменилась, смогут ли новенькие довозить его, ловить атаки тех же Педерсена, Погачара... Ясно, что после его ухода система поменяется. Грегари (Херманс, Вермеерш, ..) ушли, очевидно, на более высокую зарплату, что естественно. А если победы прекратятся? это время не за горами, какой будет его роль в команде? генеральщиков в команде нет, некого развозить, кроме спринтеров на многодневках Педерсен вырос, перерос ВВА, хорошо что не претендует на грантуры, его пожизненный контракт оправдан, и будут еще победы, не сомневаюсь, хоть уже и за 30, он "градообразующий элемент", в Треке бюджет позволяет. предан команде, останется поле завершения карьеры спортдиром. Про Погачара - при его доминировании, в команде растет "талантливая молодежь", хотя он и сам может быть, все еще не достиг пика. Команда чемпионов, бюджет не ограничен, хотя Веленс говорил, что его держит не зарплата. А то, как легко стало уходить, переходить, менять команды, удивдяет. Наверное, и "пожизненные контракты" можно расторгнуть. Причем по инициативе команды. В общем, грядут перемены ©

cmap_nep

Саймон Йейтс объявил о заверше ... (14) Йонас спешит за третьим ГТ, а у Саймона два есть а третий не светит. Чего упираться?..

Джамайка

Спортивный директор Visma Leas ... (5) Продолжаю фантазировать. Саймона ОАЕ через его брата подкупили , чтобы не только гарантировать Погачару победу на ТДФ. Считается, что Тадею нет равных на Туре, 5я победа в кармане, но с намерением выиграть всю весну.. может и устать. Но и по возможности не дать Висме возможности победить ни на каких гран-турах. во как. а то у него МСР, ПР - само собой, но и СБ, и ФЛандрия, и Ардены.. А осенью еще и ЧМ, Ломбардия. Хорошо, что не созрел до ИТТ и спринтов

Геродот

Чемпионат Австралии-2026, ITT (1) Кто бы сомневался?

Джамайка

Спортивный директор Visma Leas ... (5) чёт не то, гложут непиятные мысли. Саймон пришел, получается, на один год, команда на него пахала, его победа на Джире - команда, этап на ТДФ - опять команда, дали возможность, отобрали ресурс у горного поезда для лидера. А сам Ейтс не отработал. Он один из лучших горняков пелотона, по мысли менеждеров должен был после 2025 г.. с учетом всех факторов вкладываться в победу Винегора. На ДЖире, говорят, участие ЙОнаса практически решено, и Тур тоже в программе. У ВИсмы могло быт два капитана, вариативность, почти наверняка моогли победить Алмейду. А теперь - ЙОнасу и команде придется пахать, если участие ЙВ на Джире не отменят, т.е. на Тур сил не останется. А ведь Погачар с его амбициями на весенние монументы, по идее, на Туре долженбы устать к 3й неделе, у Висмы шансы бы повысились... А так - и Джира не гарантирована, а Тур гарнтировано не светит ВОобще, у ВИсмы дела совсем плохо. Тот Шон Эдебрукс, который дооолго переходил со скандалом из Боры, транзитом ушел вместе с еще одним проспектом, Атиллой Вальтером. Ушли Бенот - очень ценный кадр, Ван Барле может чуть менее ценен (возраст), но как мотор на классики, да и туры очень даже; опять же, голландец, родной. С кем же им выигрывать? Ван Арт пропускает весну, если успеет, только на ПР, где ему не светит. И ему, похоже, быть звездным грегари надоело, энтузиазм погас. Лидл Трек их по именам, потенциалу их уже обошел. Теперь Бора и новый Декатилон, или как там его. Чет у них не то с менеджментом, еще и у ван Эмпель вдруг начались проблемы с психологией.

Cahko

Саймон Йейтс объявил о заверше ... (14) ТИ есть в любой стране. у топов и не только.

была новость, что в РФ было подано в 2025 году запросы на 180 случаев, 130 одобрили.



а так да, похоже на них, на Йохауг в 2025.

может негласно поймали, может здоровье, может что-то еще.

без пруфов нет смысла глубоко обсуждать.



Хотя у них заранее было известно более менее , а тут человек по окончании сезона, съездив на презентацию Джиро.

Может психология или просто давно решил, но скрывал

shekn

Саймон Йейтс объявил о заверше ... (14) Вау! Вот так сюрприз . Оч жаль , мне Саймон всегда нравился. Ну что же - удачи ему в иных начинаниях и делах!