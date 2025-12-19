Чемпионка мира по велокроссу Фем ван Эмпель объявила о приостановке карьеры

Фем ван Эмпель: «Мне не хватает мотивации и удовольствия от велоспорта»

Трёхкратная и действующая чемпионка мира по велокроссу, 23-летняя нидерландская велогонщица Фем ван Эмпель (Fem van Empel) объявила о приостановке карьеры в профессиональном велоспорте на неопределённый срок. После периода интенсивных обсуждений и тщательного рассмотрения Фем ван Эмпель и руководство Visma Lease a Bike пришли к взаимному соглашению, что с 1 января у неё не будет дальнейших обязательств перед командой.

В пресс-релизе команды Visma Lease a Bike говорится: «Прошлый год Фем ван Эмпель посвятила поиску баланса. В марте она сознательно сделала отошла от велоспорта, чтобы сосредоточиться на психологическом благополучии и решить проблемы с физическим здоровьем.

После этого периода отдыха она решила отказаться от участия в велогонках на шоссе, и начала работать над возвращением в велокросс. Хотя её тренировки и первые гонки прошли хорошо, Ван Эмпель заметила, что ожидаемого ощущения не возникло. Во время гонки «Коппенбергкросс» ей пришлось сойти с дистанции, потому что в тот момент почувствовала себя не лучшим образом.

В последние недели Ван Эмпель и команда Visma Lease a Bike сделали всё возможное, чтобы найти способ, позволяющий ей снова почувствовать себя хорошо в велоспорте. В конечном итоге чемпионка мира пришла к выводу, что сейчас для неё лучше направить карьеру в иное русло. Это означает, что после нескольких успешных лет Ван Эмпель прощается с командой Team Visma Lease a Bike».

Фем ван Эмпель: «Я приняла взвешенное решение, благодаря которому чувствую себя хорошо. В данный момент не хватает как мотивации, так и удовольствия, которое я многие годы получала от велоспорта. Я хотела быть честной и справедливой по отношению к команде. Пока что это лучший выбор. Чувствуется, что настало подходящее время для новой главы. Я очень благодарна за всю поддержку, которую получала от команды, моей семьи и болельщиков, и с нетерпением жду того, что принесёт будущее».

Ричард Плюгге, генеральный директор Visma Lease a Bike: «Конечно, жаль, что Фем покидает нас, но мы полностью уважаем её решение. Она многое значила для нашей команды и для велокросса в целом. Своим талантом Фем достигла впечатляющих результатов и вошла в историю спорта вместе с нашей командой, выиграв несколько европейских и мировых титулов. Было привилегией наблюдать её развитие вблизи и работать вместе. Мы желаем ей всяческих успехов в будущем».