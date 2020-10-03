Опасная импровизация: Матье ван дер Пул едва не упал во время спринта на тренировке

Матье ван дер Пул чудом избежал падения во время тренировки в прошлые выходные, когда принял вызов и поучаствовал в спринтерской дуэли с велолюбителем, 23-летним французским гонщиком Анатолем Лебуше (Anatole Leboucher). Лебуше, который в этом сезоне был гонщиком клуба UC Cholet 49, а в следующем сезоне будет выступать в континентальной команде Veloce Club Rouen 76, бросил звезде велоспорта шутливый вызов. Всё происходящее снимал на камеру его товарищ по клубу UC Cholet 49 Лео Давид (Léo David).

Матье ван дер Пул, который тренировался в тот день вместе с Жулианом Алафилиппом (Tudor), с удовольствием принял вызов. Однако первая попытка спринта сорвалась из-за соскочившей цепи, а во время второй нидерландского гонщика едва не выбросило из седла, когда он встал с педалей, чтобы выдать максимальную мощность. Продемонстрировав феноменальное владение велосипедом, Матье ван дер Пул справился с серьезным заносом и сумел остаться в седле.

Матье ван дер Пул едва не упал, приняв вызов любителя в спринте на тренировке

Image © @Anatole Leboucher / Leo David)

Лебуше и Ван дер Пул не стали искушать судьбу третьей попыткой, но уже на следующий день французский гонщик снова тренировался на дороге в компании профессионалов, устроив спринтерскую дуэль со своим соотечественником Полем Манье (Soudal-QuickStep).

В интервью DirectVélo Анатоль Лебуше рассказал об этом случае:

«Сначала я хотел их обогнать, но, поравнявшись, решил спросить Ван дер Пула, не хочет ли он провести несколько спринтов. Я прямо сказал Матье, что он должен выложиться на 100%, что нет смысла притворяться. Он явно загорелся идеей. Я не совсем понял, что именно он сделал. Третьей попытки не было, но мы пересмотрели видео, и он [Ван дер Пул] даже смог над этим посмеяться. Я бы ужасно себя чувствовал, если бы он упал, и это разрушило его планы на предстоящий сезон велокросса. Не то, что это была прямо моя вина, но ведь это я предложил ему спринтовать».

Матье ван дер Пул планирует начать сезон велокросса 14 декабря на этапе Кубка мира в Намюре

Матье ван дер Пул уже несколько недель тренируется в Испании, готовясь начать свой сезон велокросса 14 декабря на этапе Кубка мира UCIв Намюре. В его календаре запланировано 13 гонок, кульминацией которых станет борьба за рекордный восьмой титул чемпиона мира по велокроссу в Хюлсте.

Когда на прошлой неделе была обнародована зимняя программа Матье ван дер Пула, его старт на этапе в Намюре был обозначен как предварительный, а его готовность оставалась под вопросом. Но блок тренировок убедил семикратного чемпиона мира по велокроссу, что он снова в гоночной форме.

Глава команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт в недавнем интервью Sporza сказал, что Матье ван дер Пул «сыт по горло просто тренироваться под испанским солнцем» и горит желанием прикрепить стартовый номер:

«Матье еще не тренировался на своем велокроссовом велосипеде. Вероятно, он сделает это на следующей неделе. Это та же постепенная подготовка к чемпионату мира, которую мы использовали в последние годы. У меня такое ощущение, что он сыт по горло простыми тренировками под испанским солнцем. Он готов приехать в Бельгию и снова прикрепить номер участника».