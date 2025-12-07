VeloNEWS
Велокоманда Bahrain Victorious и Bianchi объявили о начале многолетнего партнёрства с 2026 года

Производитель велосипедов Bianchi стал официальным партнёром команды Bahrain Victorious

 

 

Команда Bahrain Victorious подтвердила заключение многолетнего партнёрского соглашения с компанией Bianchi, которое вступит в силу с сезона 2026 года.

 

Велокоманда Bahrain Victorious и Bianchi объявили о начале многолетнего партнёрства с 2026 года

 

Bianchi, один из самых знаковых итальянских велобрендов, основанный в 1885 году.  На велосипедах Bianchi одерживались победы на самых легендарных и престижных велогонках Феличе Джимонди, Джанни Буньо, Марио Чиполлини, Марко Пантани.

 

В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится: «Целью партнёрства является создание действенного и  динамичного цикла повышения эффективности между гонщиками и Bianchi, при котором непрерывная обратная связь от атлетов будет напрямую влиять на техническое развитие в режиме реального времени. Через подразделение Reparto Corse это сотрудничество позволит дорабатывать и оптимизировать гоночное оборудование с четкой целью — создавать условия, необходимые для побед на самых значимых гонках календаря UCI».

 

Команда получит доступ ко всей линейке продуктов Reparto Corse: Oltre — лучшая из аэродинамических моделей; Specialissima — новое поколение сверхлёгких универсальных велосипедов; Aquila, создан покорять ветер в гонках на время; и Impulso, максимальное воплощение гоночного духа Bianchi в гравийных дисциплинах.

 

Милан Эржен (Milan Eržen), управляющий директор команды Bahrain Victorious:

 

«Когда мы впервые сели за стол переговоров с Bianchi, чтобы обсудить возможность сотрудничества, сразу стало ясно, что нас объединяют один настрой и одни цели. Мы увидели их стремление развивать свое богатое наследие, смотря в будущее, и работать с нами над совершенствованием и современным видением будущего велоспорта. Мы испытываем огромное уважение к истории Bianchi и уверены, что вместе создадим инновации и новые знаковые моменты. Мы построим будущее на основе их выдающегося наследия».

 

Альберто Каваджони (Alberto Cavaggioni), генеральный директор Bianchi:

 

«Мы невероятно горды стать новым партнером команды Bahrain Victorious, с которой нас объединяют такие ценности, как история, инновации и желание побеждать. Bianchi всегда была одним из главных действующих лиц этого захватывающего спорта, и мы готовы написать новую главу в нашем будущем со всей энергией и страстью нашей команды. Я хотел бы поблагодарить Сальваторе Гримальди, президента Bianchi, за доверие и дополнительные инвестиции в этот новый проект».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bahrain Victorious Bianchi

