Женская Джиро д’Италия-2026 – по Эмилии-Романье и Пьемонту через Колле-делле-Финестре

Представлен маршрут Женской Джиро д’Италия-2026
Маршрут Женской Джиро д’Италия-2026 был представлен в Риме 1 декабря. Женская версия “Корса Роза”пройдёт с 30 мая по 7 июня и будет состоять из 9 этапов общей протяжённостью 1153,7 км с набором высоты 12 500 метров, на один этап больше, чем в двух предыдущих выпусках гонки. Впервые Женская Джиро д’Италия пройдёт не в июле, а в начале июня и будет пересекаться с двумя финальными этапами мужской Джиро.
Впервые в истории Женская «Корса Роза» будет покорять знаменитый перевал Колле-делле-Финестре. Этот гравийный подъем появится на 8-м этапе, финал которого будет совпадать с финалом 20-го этапа мужской Джиро этого года, который определил победителя. Ещё одним нововведением станет индивидуальная горная гонка на время протяженностью 12,7 км до Невегаля на 4-м этапе.
Участницы выйдут на старт 1-го этапа в Чезенатико, на родине Марко Пантани 30 мая, полностью равнинным этапом с финишем в Равенне, на круговой трассе.
2-й этап с единственным подъёмом 4-й категории, который пройдут за 90 км до финиша, также предполагает спринтерскую развязку.
На 3-м этапе два категорийных и несколько некатегорийных подъемов на последних 55 км тоже не исключают спринтерского финала.
Первый суровый тест ждёт на 4-м этапе – горная разделка в 7-километровый подъём 1-й категории Невегаль. Первые 5 км дистанции относительно плоские, но затем начнётся восхождение к Невегалю. Самые крутые участки приходятся на начало подъёма - до 14% на первых 2 км, средний градиент первых 5 километров - 10,3%. Затем километр со средним градиентом 6,4%. К вершине градиент падает.
5-й этап – Доломиты и прохождение подъёма 1-й категории Пассо-Тре-Крочи, но его вершина будет пройдена за 60 км до финиша, а после долгого спуска на финальных 53 километрах участниц ждут три подряд подъёма 2-й и 3-й категорий. Финиш – после спуска.
6-й этап – равнинный, теоретически подходящий для спринтерской развязки, транзитный перед кульминацией этого выпуска Джиро – королевскими горными этапами.
7-й этап – самый протяжённый, 165 км, первые 120 км – равнина, финал – два крутых подъема: Пьетрагавина и Кастелло-ди-Орамала, которые последуют один за другим, а затем 20-км спуск до финиша.
8-й этап – дебют Колле-делле-Финестре на Женской Джиро д’Италия. Легендарный подъём, который помнит победные отрывы Криса Фрума в 2018 году и Саймона Йейтса в 2025 году. Хотя этап короче, чем 20-й этап мужской Джиро 2025 года (женский этап составляет всего 101 км), он повторяет подъём на Финестре, а затем финишное, более пологое восхождение к Сестриере.
Колле-делле-Финестре назван вершиной Альфонсины Страды Женской Джиро д’Италия-2026.
9-й, финальный этап до Салуццо (Saluzzo) – с прохождением трёх подъёмов, но подъём 1-й категории будет пройден за 88 км до финиша, а далее участниц ждут подъёмы 3-й и 2-й категории и финиш после спуска.
Элиза Лонго Боргини, победительница Женской Джиро д’Италия-2025, готова защищать свой титул: «Было прекрасно отпраздновать победу с семьёй на финише в Имоле. Я осуществила свою мечту, подтвердила свой успех. Я действительно люблю эту гонку. Этап Риволи–Сестриере с Колле делле Финстре является культовым: это место, которое я очень хорошо знаю и где я часто тренируюсь в рамках подготовки. Этап Салуццо также будет особенным, потому что он проходит через Осаско, родной город моего мужа Джакопо Моска, и там будет много болельщиков».
Этапы Женской Джиро д’Италия-2026
30.05.2026. Этап 1. Cesenatico-Ravenna, 139 км
31.05.2026. Этап 2. Roncade H-Farm-Caorle, 146 км
01.06.2026. Этап 3. Bibione-Buja, 154 км
02.06.2026. Этап 4. Belluno-Nevegal Tudor ITT, 12.7 км
03.06.2026. Этап 5. Longarone-Santo Stefano di Cadore, 138 км
04.06.2026. Этап 6. Ala-Brescello, 155 км
05.06.2026. Этап 7. Sorbolo Mezzani-Salice Terme, 165 км
06.06.2026. Этап 8. Rivoli-Sestriere, 101 км
07.06.2026. Этап 9. Saluzzo-Saluzzo, 143 км
