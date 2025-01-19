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Женская Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Презентация маршрута Женской Джиро д'Италия-2025

 

 

В Риме вместе с презентацией маршрута мужской Джиро д'Италия-2025 был представлен маршрут Женской Джиро д’Италия-2025. 36-й выпуск женской “Corsa Rosa” стартует 6 июля в Бергамо с индивидуальной гонки на время, финиширует 13 июля в Имоле на «Автодроме Энцо и Дино Феррари». Общая протяжённость восьми этапов составит 939,6 км, набор высоты - 14 000 м, что на 1000 м больше, чем набор высоты на женской Джиро в прошлом году.

 

 

Женская Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Женская Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Photo Credits: LaPresse

 

 

Организаторы предложили участницам 1 индивидуальную гонку на время, три среднегорных этапа, два равнинных этапа, два этапа с финишем в гору.

 

Гонку откроет 13,6 км практически равнинная разделка в Бергамо, но уже на 2-м этапе участницы после 20-км спуска, которым начнётся этап, оставшуюся часть дистации будут преодолевать долгий подъём на Априку, на высоту 1173 м.

 

3-й этап, первый спринтерский этап Женской Джиро д’Италия-2025 начнётся с подъёма 1-й категории - на Пассо дель Тонале (Passo del Tonale), который является самой высокой точкой женской версии Джиро - 1883 м, и поэтому организаторы в этом выпуске называли его Вершиной Альфонсины Страда (Cima Alfonsina Strada).

 

4-й этап завершит первую часть женской Джиро этапом с финишем в подъём - Пьянецце (Pianezze) - 11.2 км с 7%, который включался в маршрут на женской Джиро в 1995 году, также на 4-м этапе.

 

5-й этап - полностью равнинный и последний спринтерский этап в этом выпуске Джиро даст передышку претенденткам на розовую майку перед связкой решающих горных этапов.

 

6-й этап -  с прохождением четырёх категорийных подъёмов, финальный из которых - подъём 4-й категории на финише.

 

7-й этап - королевский горный, где подъёмы идут один за другим, а финальный Монте-Нероне - 8 км со средним градиентом 8%.

 

8-й этап, выматывающий среднегорный этап, проложенный по маршруту трассы Чемпионата мира-2020, с четырёхкратным прохождением связки подъёмов 4-й и 3-й категории, с набором высоты 2200 м.

 

Презентация маршрута Женской Джиро д’Италия-2025

Photo Credits: LaPresse

 

 

Победительница Женской Джиро д’Италия прошлого года Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini) присутствовала на презентации маршрута 2025 года и прокомментировала его:

 

«У меня до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю кадры гонки 2024 года. Я нацелена и в 2025 году привезти домой этот трофей. Мне очень нравится маршрут,  он мне подходит. Финальный этап с трассой в Имоле напоминает мне о бронзе Чемпионата мира 2020 года. Я очень выросла в спортивном плане и надеюсь, что в этот раз смогу показать ещё более высокий результат».

 

Этапы Женской Джиро д'Италия-2025

 

 

Женская Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

 

6 июля. Воскресенье. Этап 1: Bergamo - Bergamo (ITT), 13.6 км

 


7 июля. Понедельник. Этап 2: Clusone - Aprica, 99 км

 


8 июля. Вторник. Этап 3: Vezza D'Oglio - Trento, 124 км

 


9 июля. Среда. Этап 4: Castello Tesino - Pianezze (Valdobbiadene), 156 км

 


10 июля. Четверг. Этап 5: Mirano - Monselice, 108 км

 


11 июля. Пятница. Этап 6: Bellaria-Igea Marina - Terre Roveresche (Orciano Di Pesaro), 144 км

 


12 июля. Суббота. Этап 7: Fermignano - Monte Nerone, 157 км

 


13 июля. Воскресенье. Этап 8: Forlì - Imola (Autodromo Enzo E Dino Ferrari), 138 км

 

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Теги к статье: Giro d'Italia-2025 маршрут Джиро д'Италия-2025 Гранд-тур Giro d'Italia Women Женская Джиро д'Италия-2025

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Комментарии

  • Rabbit
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    Rabbit-Фото
    где слышал мульку что оргиназиторы так скажем продают городкам услугу "место финиша" тем самым зарабатывая, вот и получается что на вершинах как правило нет поселений которые готовы платить, вот потому после подъёмов спуски на финиш.
    увы, но рыночек решает
  • motte
    Тим Велленс о подготовке Тадея ... (1)
    motte-Фото

    Альберто Контадор предупреждает Тадея Погачара перед "Тур де Франс" 2025 года: "Йонас Вингегор будет очень мотивирован".

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Белые дороги на этапе им.Бартали и гравийка на королевском этапе к Финестре - это очень хорошо ita посмотрим; на Джиру 2025 собирается много топовых гонцов, главное чтобы Погачар не испортил им праздник своим (тоже) участием))  

     

    P.S.

    Марк Падун завершил кареьру(( а ему ведь ещё и 30-ти нету. После ухода из Бахрейна его карьера стремительно пошла вниз...очень жаль sad добротным горняком всё-таки был.

  • porcus91
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    porcus91-Фото
    3 этапа финиш в гору. На 2 неделе ни одного финиша в подъём)?а так можно было?) Я не понимаю,что здесь можно смотреть кроме двух последних этапов с точки зрения генеральной классификации. Так долго не объявляли и вот родили ни зверушку,ни лягушку,а неведому гран-турушку.
  • EL-Fenomeno
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Однако Рэмко уже 3 года подряд как ЛУЧШИЙ спортсмен Бельгии bel а это что то да и означает...уровень \m/

    Цитата: Ernat78
    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги

    Очень бы хотелось чтобы это было реально(й) правдой и не только на ГТ.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    DenisRodikov-Фото

    Очень хочется чтобы гонщики в пелотоне были в порядке. Пусть Ремко выздоравливает и возвращается в гонки на пике!

  • JetRevel
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    JetRevel-Фото
    Смотрю сейчас презентацию Джиро,она как раз под него в этом году) Жаль если Рогло соло заберет ее
  • Ernat78
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    Ernat78-Фото

    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги 

  • nightbuster33
    Итан Хейтер о переходе в Souda ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Джамайка-Фото

    блииинннннн..... все идет хуже, чем ожидалось и надеялось...

    плечо вывхнуто, нерв задет, не восстановился....тренировки откладываются

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