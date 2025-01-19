Женская Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Презентация маршрута Женской Джиро д'Италия-2025

В Риме вместе с презентацией маршрута мужской Джиро д'Италия-2025 был представлен маршрут Женской Джиро д’Италия-2025. 36-й выпуск женской “Corsa Rosa” стартует 6 июля в Бергамо с индивидуальной гонки на время, финиширует 13 июля в Имоле на «Автодроме Энцо и Дино Феррари». Общая протяжённость восьми этапов составит 939,6 км, набор высоты - 14 000 м, что на 1000 м больше, чем набор высоты на женской Джиро в прошлом году.

Photo Credits: LaPresse

Организаторы предложили участницам 1 индивидуальную гонку на время, три среднегорных этапа, два равнинных этапа, два этапа с финишем в гору.

Гонку откроет 13,6 км практически равнинная разделка в Бергамо, но уже на 2-м этапе участницы после 20-км спуска, которым начнётся этап, оставшуюся часть дистации будут преодолевать долгий подъём на Априку, на высоту 1173 м.

3-й этап, первый спринтерский этап Женской Джиро д’Италия-2025 начнётся с подъёма 1-й категории - на Пассо дель Тонале (Passo del Tonale), который является самой высокой точкой женской версии Джиро - 1883 м, и поэтому организаторы в этом выпуске называли его Вершиной Альфонсины Страда (Cima Alfonsina Strada).

4-й этап завершит первую часть женской Джиро этапом с финишем в подъём - Пьянецце (Pianezze) - 11.2 км с 7%, который включался в маршрут на женской Джиро в 1995 году, также на 4-м этапе.

5-й этап - полностью равнинный и последний спринтерский этап в этом выпуске Джиро даст передышку претенденткам на розовую майку перед связкой решающих горных этапов.

6-й этап - с прохождением четырёх категорийных подъёмов, финальный из которых - подъём 4-й категории на финише.

7-й этап - королевский горный, где подъёмы идут один за другим, а финальный Монте-Нероне - 8 км со средним градиентом 8%.

8-й этап, выматывающий среднегорный этап, проложенный по маршруту трассы Чемпионата мира-2020, с четырёхкратным прохождением связки подъёмов 4-й и 3-й категории, с набором высоты 2200 м.

Photo Credits: LaPresse

Победительница Женской Джиро д’Италия прошлого года Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini) присутствовала на презентации маршрута 2025 года и прокомментировала его:

«У меня до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю кадры гонки 2024 года. Я нацелена и в 2025 году привезти домой этот трофей. Мне очень нравится маршрут, он мне подходит. Финальный этап с трассой в Имоле напоминает мне о бронзе Чемпионата мира 2020 года. Я очень выросла в спортивном плане и надеюсь, что в этот раз смогу показать ещё более высокий результат».

Этапы Женской Джиро д'Италия-2025

6 июля. Воскресенье. Этап 1: Bergamo - Bergamo (ITT), 13.6 км



7 июля. Понедельник. Этап 2: Clusone - Aprica, 99 км



8 июля. Вторник. Этап 3: Vezza D'Oglio - Trento, 124 км



9 июля. Среда. Этап 4: Castello Tesino - Pianezze (Valdobbiadene), 156 км



10 июля. Четверг. Этап 5: Mirano - Monselice, 108 км



11 июля. Пятница. Этап 6: Bellaria-Igea Marina - Terre Roveresche (Orciano Di Pesaro), 144 км



12 июля. Суббота. Этап 7: Fermignano - Monte Nerone, 157 км



13 июля. Воскресенье. Этап 8: Forlì - Imola (Autodromo Enzo E Dino Ferrari), 138 км