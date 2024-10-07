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Люк Роу будет спортивным директором команды Decathlon AG2R после 13 лет работы в INEOS Grenadiers

Люк Роу будет работать с группой велогонщиков на классики в качестве спортивного директора в команде Decathlon AG2R

 

 

34-летний Люк Роу (Luke Rowe), который в этом сезоне закончил профессиональную карьеру велогонщика, с 1 ноября приступает к новым обязанностям в качестве спортивного директора команды Decathlon AG2R La Mondiale.

 

Всю свою карьеру Люк Роу провёл в Sky/INEOS, где начал выступать в 2012 году. В его списке достижений две победы, но он являлся одним из ключевых велогонщиков британской команды как незаменимый помощник лидеров. Он проехал 31 классику Монумент, его лучшим результатом стало 5-е место на Туре Фландрии в 2016 году. 

 

Последней гонкой в карьере уроженца Уэльса стала классика E3 в марте, где он упал и получил сотрясение мозга. После этого падения на классике он больше не участвовал в гонках, а в мае объявил о завершении карьеры, хотя его контракт с INEOS Grenadiers действовал до конца 2025 года.

 

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Люк Роу: «У меня было немного времени, чтобы подумать о будущем и понять, какой может стать новая глава карьеры. Проект Decathlon AG2R La Mondiale пришёлся мне по душе. Особенно повлиял тот большой шаг, который команда в этом году сделала вперёд в плане выступления. Но прежде всего, мне понравились перспективы проекта.

 

Я с радостью принесу в команду свой опыт, накопленный за годы выступления на самом высоком уровне, опыт в поддержке гонщиков, особенно на классиках. Другая часть нового проекта - стремление команды стать более интернациональной. Конечно, в команде есть невероятно талантливые французские гонщики, но такой подход может сделать команду очень привлекательной для выступления иностранных и  англоговорящих гонщиков».

 

Доминик Серьей (Dominique Serieys), генеральный менеджер Decathlon AG2R La Mondiale: «Люк Роу принесёт нам свои знания, накопленные за 13 лет работы в INEOS Grenadiers. У него значительный опыт выступления в классических гонках, таких, как Париж-Рубэ, Фламандские и Арденнские классики, где он на протяжении всей карьеры играл ведущую роль. Он усилит подготовку команды к этим крупным гонкам, которые для нас является ключевыми на ближайшие сезоны. Люк будет центром группы классиков во время различных тренировочных сборов и специальной подготовки. С ним мы сделаем большой шаг вперёд в структурировании спортивного отдела и поддержке молодых гонщиков».

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Decathlon AG2R La Mondiale

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Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (1)
    MVDP-Фото

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

  • Shalam s Urala
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (89)
    Shalam s Urala-Фото

    стараюсь придерживаться простого принципа: не пойман - не вор. пусть это сейчас и оооч непросто )

    но всем, кто тут набрасывает, хочется показать как это делать боле-мене обстоятельно ))

    Использует ли Погачар какой-либо механический допинг?

  • GAN
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    GAN-Фото
    У Полин Феран-Прево ещё три ЧМ за один год - шоссе, мтб и кросс.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (13)
    Владимир__BLR-Фото
    Не все деньгами измеряется...
    Возможно, меньше разъездов и больше времени на семью будет
  • EL-Fenomeno
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как там у Круга "а я пятую врубил.." МВДП втопил в лесу свою "5-ю передачу" и отцепил последнего кто за ним держался. ТАЛАНТище и СИЛищА !!

    Цитата: MVDP
    Три ЧМ есть, еще МТБ бы взять.

    Не стареющая Мариша Вос (или Фос) взяв чемпионство 2024 на грэвеле как раз имеет уже 4 титула ЧМ в 4-х разных дисциплинах, так сказать. Только вместо МТБ у неё там трек в коллекции.

  • EL-Fenomeno
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличная как всегда классика под занавес сезона, а тут ещё и ПОГОДкА - дополнительный соперник для всех и вся.

    Цитата: lazhu
    Финиш на фото прям как будто это Рубе

    2021 года добавлю...или как на Страде Бьянке 2018г. Да не только под финиш, поэтому все кто доехал БОЛЬШИЕ молодцы!

    Цитата: Николай Н.
    Погодка в этот раз выдалась отменная, хоть и грязные все были, зато не наглотались пыли, как всегда было на этой гонки.

  • Стриж
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    Стриж-Фото
    А где Мадс Педерсен? Под него же трасса Концовка сезона вообще не его вышла
  • Стриж
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (2)
    Стриж-Фото
    А все, визжали про Висму в пришли году Сейчас это просто плевок со стороны арабов Пора им ценник понижать гонцам - пришли к нам- у нас выигрывают все - зп ниже :) P.S. Без связи был 7дней - смотрю Кочегар уже маечку свою обновил? Тьфу …..
  • Стриж
    Первая победа Тадея Погачара в ... (8)
    Стриж-Фото
    Цитата: sashaney
    Если только развенчание кумира не произойдёт раньше.
    Согласен, все имеет конечную цель и цену.
  • sashaney
    UAE Team Emirates поставили ре ... (20)
    sashaney-Фото
    Если нельзя, но очень хочется, то можно :-)

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