Люк Роу будет спортивным директором команды Decathlon AG2R после 13 лет работы в INEOS Grenadiers

Люк Роу будет работать с группой велогонщиков на классики в качестве спортивного директора в команде Decathlon AG2R

34-летний Люк Роу (Luke Rowe), который в этом сезоне закончил профессиональную карьеру велогонщика, с 1 ноября приступает к новым обязанностям в качестве спортивного директора команды Decathlon AG2R La Mondiale.

Всю свою карьеру Люк Роу провёл в Sky/INEOS, где начал выступать в 2012 году. В его списке достижений две победы, но он являлся одним из ключевых велогонщиков британской команды как незаменимый помощник лидеров. Он проехал 31 классику Монумент, его лучшим результатом стало 5-е место на Туре Фландрии в 2016 году.

Последней гонкой в карьере уроженца Уэльса стала классика E3 в марте, где он упал и получил сотрясение мозга. После этого падения на классике он больше не участвовал в гонках, а в мае объявил о завершении карьеры, хотя его контракт с INEOS Grenadiers действовал до конца 2025 года.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Люк Роу: «У меня было немного времени, чтобы подумать о будущем и понять, какой может стать новая глава карьеры. Проект Decathlon AG2R La Mondiale пришёлся мне по душе. Особенно повлиял тот большой шаг, который команда в этом году сделала вперёд в плане выступления. Но прежде всего, мне понравились перспективы проекта.

Я с радостью принесу в команду свой опыт, накопленный за годы выступления на самом высоком уровне, опыт в поддержке гонщиков, особенно на классиках. Другая часть нового проекта - стремление команды стать более интернациональной. Конечно, в команде есть невероятно талантливые французские гонщики, но такой подход может сделать команду очень привлекательной для выступления иностранных и англоговорящих гонщиков».

Доминик Серьей (Dominique Serieys), генеральный менеджер Decathlon AG2R La Mondiale: «Люк Роу принесёт нам свои знания, накопленные за 13 лет работы в INEOS Grenadiers. У него значительный опыт выступления в классических гонках, таких, как Париж-Рубэ, Фламандские и Арденнские классики, где он на протяжении всей карьеры играл ведущую роль. Он усилит подготовку команды к этим крупным гонкам, которые для нас является ключевыми на ближайшие сезоны. Люк будет центром группы классиков во время различных тренировочных сборов и специальной подготовки. С ним мы сделаем большой шаг вперёд в структурировании спортивного отдела и поддержке молодых гонщиков».