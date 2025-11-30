VeloNEWS
Нил Стивенс возвращается в GreenEDGE Cycling в качестве спортивного директора команды Team Jayco AlUla

Нил Стивенс вернулся в Jayco AlUla через семь лет

 

 

62-летний Нил Стивенс (Neil Stephens) через семь лет вернулся в GreenEDGE качестве спортивного директора команды Jayco AlUla. Бывший профессиональный гонщик из Австралии был одним из первых членов команды GreenEDGE Cycling с момента ее основания в 2012 году.

 

Нил Стивенс возвращается в GreenEDGE Cycling в качестве спортивного директора команды Team Jayco AlUla

Photo (c) Bahrain Victorious Team

 

 

Он сыграл ключевую роль в самых значительных успехах команды, включая первую победу на Монументе Милан — Сан-Ремо-2012 с Саймоном Геррансом (Simon Gerrans) и первые победы на этапах Тур де Франс в 2013 году (тогда Саймон Герранс выиграл 3-й этап, а команда Orica GreenEDGE одержала победу в командной гонке на время на 4-м этапе).

 

 

В 2019 году Нил Стивенс перешёл на работу в команду UAE Team Emirates, а с 2021 работал в команде Bahrain Victorious.

 

Нил Стивенс: «Вернуться в команду спустя семь лет, в команду, которую я много лет назад помог создать, — это здорово. Я с огромным нетерпением жду начала работы, и это кажется абсолютно естественным шагом.  Рад снова присоединиться к великолепным коллегам, с которыми уже работал раньше, познакомиться с новыми людьми и окунуться в эту уникальную атмосферу GreenEDGE Cycling.

 

Я всегда чувствовал, что когда-нибудь было бы здорово вернуться в GreenEDGE. Как только начались переговоры с Брентом [Коуплендом, генеральным менеджером] и Джерри [Райаном, владельцем команды], стало понятно, что момент для возвращения подходящий, и всё быстро сложилось.

 

Я благодарен командам, в которых работал и где получил бесценный опыт, который помог мне сформироваться как профессионалу. С нетерпением жду возможности применить этот опыт в команде, чтобы вместе бороться за крупные победы в предстоящие годы. Я горю желанием начать, разделять боевой дух команды и привнести частичку австралийского ДНК».

 

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор Jayco AlUla: «Очень здорово, что Нил возвращается в нашу команду в следующем сезоне. Он был с нами с самого начала и сыграл большую роль в том, чтобы помочь нам вырасти и стать теми, кем мы являемся сегодня. Он уже хорошо знаком со многими сотрудниками и гонщиками, а также с культурой команды. Его богатейший опыт многолетней работы на высшем уровне велоспорта делает его  отличным соратником уже сложившейся группы спортивны директоров Jayco AlUla. С нетерпением жду возможности снова с ним работать над новой главой в истории команды».

