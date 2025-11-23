Британский горняк Финли Пиккеринг присоединится к команде Jayco AlUla

Команда Jayco AlUla подписала двухлетний контракт с 22-летним Финли Пиккерингом

Jayco AlUla объявила о подписании контракта с 22-летним британским велогонщиком Финли Пиккерингом (Finlay Pickering), который будет выступать за австралийскую команду до конца 2027 года. Финли Пиккеринг уже два года выступает на уровне Мирового тура, он начал карьеру в команде Bahrain Victorious в 2024 году.

Пиккеринг был чемпионом Великобритании среди юниоров в разделке и победителем генеральной классификации Тура Эльзаса-2022. В этом сезоне он выиграл горную классификацию на Туре Альп, а после неожиданной срочной замены дебютировал на Гранд-туре — Вуэльте Испании.

Руководство GreenEDGE Cycling уверено, что Пиккеринг — талантливый горняк, и при поддержке команды Jayco AlUla он сможет прогрессировать в спортивном плане.

Photo: Sprint Cycling/Team Jayco AlUla

Финли Пиккеринг: «Мне не терпится начать выступать с новыми товарищами по команде и работать с опытным персоналом. Я также очень рад снова сесть на велосипед Giant! За последние два года я многому научился, выступая в команде Мирового тура, и теперь, переходя в Jayco AlUla, надеюсь стать ещё более сильным гонщиком».

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор Jayco AlUla:

«Мы внимательно следили за прогрессом Финли как гонщика, и здорово, что в следующем сезоне он присоединится к нашей команде. За два года на уровне Мирового тура он уже показал себя как очень перспективный горняк. На Туре Альп он продемонстрировал сильные качества горняка, и мы уверены, что он хорошо впишется в нашу горную группу, где станет ценным помощником лидеров команды, и параллельно будет развиваться сам».