Британский горняк Финли Пиккеринг присоединится к команде Jayco AlUla

Команда Jayco AlUla подписала двухлетний контракт с 22-летним Финли Пиккерингом

 

 

Jayco AlUla объявила о подписании контракта с 22-летним британским велогонщиком Финли Пиккерингом (Finlay Pickering), который будет выступать за австралийскую команду до конца 2027 года. Финли Пиккеринг уже два года выступает на уровне Мирового тура, он начал карьеру в команде Bahrain Victorious в 2024 году.  

 

Пиккеринг был чемпионом Великобритании среди юниоров в разделке и победителем генеральной классификации Тура Эльзаса-2022. В этом сезоне он выиграл горную классификацию на Туре Альп, а после неожиданной срочной замены дебютировал на Гранд-туре — Вуэльте Испании.

 

Руководство GreenEDGE Cycling уверено, что Пиккеринг — талантливый горняк, и при поддержке команды Jayco AlUla он сможет прогрессировать в спортивном плане.

 

 

Британский горняк Финли Пиккеринг присоединится к Team Jayco AlUla

 

Photo: Sprint Cycling/Team Jayco AlUla

 

Финли Пиккеринг: «Мне не терпится начать выступать с новыми товарищами по команде и работать с опытным персоналом. Я также очень рад снова сесть на велосипед Giant! За последние два года я многому научился, выступая в команде Мирового тура, и теперь, переходя в Jayco AlUla, надеюсь стать ещё более сильным гонщиком».

 

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор Jayco AlUla:

 

«Мы внимательно следили за прогрессом Финли как гонщика, и здорово, что в следующем сезоне он присоединится к нашей команде. За два года на уровне Мирового тура он уже показал себя как очень перспективный горняк. На Туре Альп он продемонстрировал сильные качества горняка, и мы уверены, что он хорошо впишется в нашу горную группу, где станет ценным помощником лидеров команды, и параллельно будет развиваться сам».

Финли Пиккеринг Finlay Pickering Jayco AlUla

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    ...и Блокхаус говорят что будет, а ещё (по слухам) инд.разделка на 40км. (OMG), наверное очень плоская  whistle

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно

    Тут ЧЕХИя активно продвигает свою кандидатуру на будущий Тур де Франс, вот правда на какой год хотят организовать и принять Гранд Депар пока неясно (лично я не слышал ещё)

  • Ser Gio
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (4)
    Ser Gio-Фото
    Верно заметили. Я бы еще добавил, что Хили не хватает тактического мастерства - его атаки зачастую напрасны или проведены в неподходящий момент, например когда впереди группы работает одна из Топ-команд и нужно наоборот поберечься. Когда едет уже в отрыве с фаворитами, выкладывается наравных с тем же Ремко и потом отпадает. Смотрится конечно красиво (эдакий вело-романтизм), но против бигов просто так не победить.
  • vova-55
    Флориан Липовиц: «Вингегор и П ... (3)
    vova-55-Фото

    Скромный, из-за амбиций не перегорит: 

    "Всегда есть второе и третье место, за которые можно бороться".

  • sashaney
    49-летние Оскар Севилья и Фран ... (2)
    sashaney-Фото
    Цитата: AmLoket
    Офигеть!И в 2006 были уже не молодыми! Интересно, что их держит в спорте и как бы ситуация обстояла не будь ОП.
    А они умеют делать что то другое? В команде Меделина можно подрабатывать наркокурьером.
  • sashaney
    Гендиректор UAE Мауро Джаннетт ... (1)
    sashaney-Фото
    Очень рад оказаться в этом проекте. Впереди новые рубежи, я рад познакомиться с новыми партнёрами. Мне никто не хотел платить. Ээээ, .... Это надо вырезать.
  • sashaney
    Флориан Липовиц: «Вингегор и П ... (3)
    sashaney-Фото
    Ремко поедет за вторым местом и первым для прессы (бла, бла, бла - хорошо готов, новая аэротруба с дымом и фонариками). Приедет 5-8, т.к. свалится за борьбу за этапы.
  • Pugachev
    Фрэнк Шлек присоединяется к гр ... (6)
    Pugachev-Фото
    Но в категории "Полет с моста" - легенда мировая...)))))))
  • motte
    Трансферные новости пелотона 2 ... (57)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Ещё у Р.Карапаса нет контракта-остаётся или уходит? Интрига!?

    Вот что появилось :

    Несмотря на все слухи о том, что Ричард Карапаз неожиданно перейдет в команду Movistar, он останется в EF Education EasyPost и на следующий год. 

     

  • SVS
    Флориан Липовиц: «Вингегор и П ... (3)
    SVS-Фото

    Несмотря на Ремко, я лично верю, что Липовицу предоставят все шансы и он постарается их не упустить. 

  • Андрей А
    Велокросс. X²O Badkamers ... (1)
    Андрей А-Фото

    Камерон Массон - замена Пидкоку?

