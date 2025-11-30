Фернандо Гавирия лишился водительских прав на два года и получил 2 месяца условного срока за вождение в нетрезвом виде

Фернандо Гавирия подписал контракт с Caja Rural-Seguros RGA и предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде

31-летний колумбийский спринтер Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) в суде Монако получил двухмесячный условный тюремный срок и запрет на вождение сроком на два года после того, как его поймали за рулем с уровнем алкоголя в крови, в пять раз превышающим допустимый предел.

Согласно судебному отчёту по сообщению издания Monaco-Matin, Гавирия был остановлен днём 22 октября этого года за опасное вождение после того, как он не уступил дорогу, пересёк сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе составляет 1,18 мг/л, что почти в пять раз превышает допустимый в Монако предел для вождения в 0,25 мг/л.

Фернандо Гавирия предстал перед судом Монако 25 ноября 2025 года и защищал себя самостоятельно без адвоката.

Согласно изданию Monaco-Matin, выступая в суде, Гавирия объяснил, что пил алкоголь утром, а затем отправился на машине, чтобы поесть. Он сослался на «рабочий стресс и семейные проблемы» как на причины своей «ошибки», но признал свою вину.

Фернандо Гавирия: «Я поспал несколько часов, а потом выехал. Думал, что могу сесть за руль. Оглядываясь назад, понимаю, что так нельзя было делать, я совершил ошибку, которую больше не повторю».

Суд отметил, что время правонарушения — 13:15 — усугубило тяжесть правонарушения.

Государственный обвинитель рекомендовал два месяца условного тюремного заключения, штраф в размере 5000 евро, двухлетний запрет на вождение в Монако и три дополнительных небольших штрафа. Суд согласился со всеми предложенными мерами наказания.

Прокурор Матиас Маршан (Mathias Marchand) выразил удивление, что велогонщик уровня Гавирии, победитель в общей сложности семи этапов Гранд-туров - Тур де Франс и Джиро д’Италия, повёл себя настолько безрассудно. Маршан подчеркнул потенциальную опасность, которую Гавирия представлял для других участников дорожного движения, включая велосипедистов, автомобилистов и пешеходов.

Условный срок означает, что Фернандо Гавирия избегает тюрьмы сейчас, но может быть приговорен к реальному лишению свободы, если совершит еще одно правонарушение.

Как сообщает Cyclingnews, инцидент произошёл за неделю до церемонии бракосочетания Фернандо Гавирии и его девушки.

Приговор суда был вынесен в тот же день, когда команда Caja Rural-Seguros RGA объявила о подписании контракта с ним на 2026 год. Прежняя команда Фернандо Гавирии, Movistar, контракт с колумбийским спринтером не продлила.

Фернандо Гавирия начинал карьеру велогонщика на треке, на шоссе первый профессиональный контракт подписал в 2016 году с командой Quick Step, где выступал до конца 2018 года, и где одержал самые значимые победы карьеры – выиграл два этапа Тур де Франс и этапы Джиро д’Италия, а также надел цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия-2017. С 2019 по 2022 год Гавирия выступал в цветах команды UAE Team Emirates, а с 2023 стал гонщиком Movistar, но не смог вернуться к своей лучшей форме.