35-летний Эстебан Чавес завершил карьеру профессионального велогонщика

35-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Он пришёл в велоспорт в 2009, а первый профессиональный контракт подписал в 2012 с проконтинентальной командой Colombia – Coldeportes, в 2014 году перешёл в команду Мирового тура GreenEDGE, где выступал восемь лет, а последние четыре сезона был гонщиком EF Education EasyPost.

Последней гонкой Эстебана Чавеса стала Вуэльта Испании-2025.

Его самая крупная из 17 побед – победа на Монументе Ломбардия в 2016 году. Эстебан Чавес стал первым и пока единственным колумбийским гонщиком, поднявшимся на высшую ступень подиума этого Монумента.

Photo (c) EF Education EasyPost Team

Среди других его успехов – три победы на этапах Джиро д’Италия, две – на этапах Вуэльты Испании, победа на классике Джиро делл’Эмилия-2016, этапы Тура Швейцарии и Вуэльты Каталонии. Эстебан Чавес участвовал в 17 Гранд-турах, поднимался на вторую ступень итогового подиума Джиро д’Италия и стал 3-м в общем зачёте на Вуэльте Испании в 2016 году.

Он продолжал следовать за своей мечтой даже после тяжёлых травм, полученных в 2013 году, едва не положивших конец его карьере. Несмотря на серьезную травму руки и множество других повреждений, его жизнестойкость и сила духа позволили ему подняться на вершину велоспорта. На начало сезона 2017 года повлияла травмы колена, и завершил его досрочно из-за перелома лопатки. В 2018 году Эстебан Чавес снова сражался с болезнями. На восемь месяцев ему пришлось отказаться от гонок после победы на Джиро д’Италия, на этапе до вулкана Этна. Тогда Чавес был сражен целым букетом вирусных инфекций, он завершил тот итальянский Гранд-тур лишь 72-м в общем зачёте, превратившись в тень самого себя. Ему долго не могли поставить точный диагноз, а в гонки он вернулся лишь в феврале 2019.

Самая заветная мечта Эстебана Чавеса — стать чемпионом своей страны — сбылась в 2023 году. А в этом году, летом, он стал отцом. У него родилась дочь Лусия.

Эстебан Чавес: «Я принял правильное решение. И очень счастлив. Я невероятно горд своей спортивной карьерой. Я очень рад, что завершаю эту главу именно так, как хотел. Кто я без своего велосипеда? Без велосипеда я — Эстебан. Я сын, я брат, я муж, я отец. Я человек, который мечтает подавать пример, который мечтает жить в гармонии, который мечтает быть ближе к природе. Я человек, который учится».