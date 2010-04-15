UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
45:13
|
2
|
Casasola Sara
|
Crelan - Corendon
|
0:01
|
3
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:13
|
4
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:25
|
5
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:30
|
6
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
0:32
|
7
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
0:52
|
8
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
1:14
|
9
|
Clauzel Hélène
|
1:25
|
10
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
1:27
|
11
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:29
|
12
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
1:35
|
13
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
1:41
|
14
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
,,
|
15
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
1:47
|
16
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
1:48
|
17
|
Rochette Maghalie
|
,,
|
18
|
Chladoňová Viktória
|
Team Visma | Lease a Bike
|
2:12
|
19
|
Mcgill Sidney
|
2:16
|
20
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
,,
|
21
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
,,
|
22
|
Musgrave Kaya
|
Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego
|
2:27
|
23
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
2:47
|
24
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
2:57
|
25
|
Crees Xan
|
3:00
|
26
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
3:03
|
27
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
3:04
|
28
|
Valade Alexandra
|
UVCA Troyes
|
,,
|
29
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:13
|
30
|
Gottwaldová Amálie
|
3:18
|
31
|
Ungerová Sofia
|
MAT Atom Deweloper Wrocław
|
3:26
|
32
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
3:28
|
33
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:29
|
34
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
3:31
|
35
|
Sarkisov Katherine
|
CXD Trek Bikes
|
3:32
|
36
|
Douděrová Kateřina
|
Team Dukla Praha
|
3:34
|
37
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
3:39
|
38
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:40
|
39
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
3:58
|
40
|
Megale Anna
|
Competitive Edge Racing
|
4:14
|
41
|
Hrdinová Anna
|
4:19
|
42
|
Drbohlavová Eliška
|
LAWI Junior Team
|
4:32
|
43
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:50
|
44
|
Nielsen Mille Foldager
|
WILLING ABLE Racing
|
5:05
|
45
|
Hurteloup Adèle
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
5:10
|
46
|
Krzystała Zuzanna
|
5:19
|
47
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
5:37
|
48
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
5:59
|
49
|
Windelband Tomke
|
6:11
|
50
|
Sonnemann Lyllie
|
CXD Trek Bikes
|
6:45
|
51
|
Denk Rosalie
|
7:43
|
52
|
Józkowicz Maja
|
8:14
|
53
|
Białek Antonina
|
Warszawski Klub Kolarski
|
8:42
|
54
|
Casasola Nadia
|
Bandiziol Cycling Team
|
9:07
|
DNF
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
DNF
|
Krahl Judith
|
Rose Racing Circle
