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Этап Кубка мира по велокроссу в Кабрасе отменён из-за ветра

Третий этап Кубка мира по велокроссу-2024/25 отменён из-за сильного ветра

 

Этап Кубка мира по велокроссу в Кабрасе отменён из-за ветра

 

Третий этап Кубка мира по велокроссу (UCI World Cup), который должен был пройти 8 декабря в Кабрасе (Сицилия), отменён из-за сильного ветра. 

 

Таким образом, победители прошлого этапа Кубка мира по велокроссу, возглавившие рейтинг - Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) из команды Pauwels Sauzen-Bingoal и Люсинда Бранд (Lucinda Brand) из команды Baloise Trek Lions остаются лидерами общего зачёта Кубка мира. Следующий этап Кубка мира по велокроссу пройдёт 15 декабря в бельгийском Намюре..  

 

Свен Ниc, генеральный менеджер команды Baloise - Trek Lions, в интервью HLN объяснил: “Это просто невозможно. Ветер  настолько сильный, что гонщиков сдувает с велосипедов. Отмена  - единственный вариант ради безопасности участников. Я бы не хотел, чтобы произошли какие-то серьёзные инциденты. Это сильно повлияет на команду.

 

Люсинда Бранд могла закрепить своё лидерство в зачёте Кубка мира, что теперь невозможно. Теперь она может потерять Кубок мира. Есть участники, которые в разъездах уже три недели, начиная с недели перед этапом в Дублине, они приехали сюда ради гонки. Очень обидно, но безопасность превыше всего.

 

Эти переезды стоили очень дорого. Мы надеемся, что на самолёте или корабле вернёмся домой в целости и сохранности. Но какими будут последствия, поймём только после”.

 

Майкл Вантауренхаут в интервью Sporza подтвердил, что выступать при таком сильном ветре невозможно: "Как только сюда попадаешь, понимаешь, что велокросс невозможен. Трудно просто удержаться на ногах, а на велосипеде ещё сложнее. Думаю, отмена соревнования - единственный правильный вариант, как бы это ни было тяжело для организаторов Все приложили усилия, чтобы сюда приехать, в том числе в финансовом плане. Но думаю, сегодня надо учитывать только безопасность".

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Теги к статье: UCI World Cup Cabras велокросс

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Комментарии

  • Astanaforever
    Том Боонен считает, что Тадею ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Роже поперло не в ту степь от своего ЭГО. Будь он молодым во времена Тадея, он и 5 км не смог бы усидеть за ним. Старый, не означает мудрый.
  • Pugachev
    Ремко Эвенепул: “Декабрь будет ... (2)
    Pugachev-Фото
    И тут я с Вами совершенно согласен. Будь я ЧМ и ОМ, объезжал бы подальше всех - ответственность -то какая на таком человеке. Конечно, мы не видели своими глазами, но...
  • Yuriy 17
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Награда нашла своего героя! 

  • Геродот
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    Геродот-Фото
    Да где ж прекрасный?)) Здоровый лоб уже,а ни семьи,ни детей, летает себе на велике просто потому-что в-кайф))). Ветрогон,пустышка. То ли дело Вингегор, зрелый муж и спортсмен .
  • SVS
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    SVS-Фото
    А почему не догоняли Пидкока, когда он уезжал на Страде Бьянки? В чём отличие?
  • SVS
    Тадей Погачар получил Velo d’O ... (3)
    SVS-Фото

    Потрясающий парень. Даже не из-за спортивных достижений, а просто по жизни ИМХО (хоть я, конечно с ним не знаком и сужу лишь по соцсетям и телекартинке да интерью).

     

    За него я буду болеть, даже если когда-нибудь его тридцатьтриразаподряд победят расчётливые, унылые и плаксивые :). Так уже бывало-случалось, ну и пофиг :).

  • лошадка
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    лошадка-Фото
    согласен. в Астане же было местечко
  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

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