Этап Кубка мира по велокроссу в Кабрасе отменён из-за ветра

Третий этап Кубка мира по велокроссу-2024/25 отменён из-за сильного ветра

Третий этап Кубка мира по велокроссу (UCI World Cup), который должен был пройти 8 декабря в Кабрасе (Сицилия), отменён из-за сильного ветра.

Таким образом, победители прошлого этапа Кубка мира по велокроссу, возглавившие рейтинг - Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) из команды Pauwels Sauzen-Bingoal и Люсинда Бранд (Lucinda Brand) из команды Baloise Trek Lions остаются лидерами общего зачёта Кубка мира. Следующий этап Кубка мира по велокроссу пройдёт 15 декабря в бельгийском Намюре..

Свен Ниc, генеральный менеджер команды Baloise - Trek Lions, в интервью HLN объяснил: “Это просто невозможно. Ветер настолько сильный, что гонщиков сдувает с велосипедов. Отмена - единственный вариант ради безопасности участников. Я бы не хотел, чтобы произошли какие-то серьёзные инциденты. Это сильно повлияет на команду.

Люсинда Бранд могла закрепить своё лидерство в зачёте Кубка мира, что теперь невозможно. Теперь она может потерять Кубок мира. Есть участники, которые в разъездах уже три недели, начиная с недели перед этапом в Дублине, они приехали сюда ради гонки. Очень обидно, но безопасность превыше всего.

Эти переезды стоили очень дорого. Мы надеемся, что на самолёте или корабле вернёмся домой в целости и сохранности. Но какими будут последствия, поймём только после”.

Майкл Вантауренхаут в интервью Sporza подтвердил, что выступать при таком сильном ветре невозможно: "Как только сюда попадаешь, понимаешь, что велокросс невозможен. Трудно просто удержаться на ногах, а на велосипеде ещё сложнее. Думаю, отмена соревнования - единственный правильный вариант, как бы это ни было тяжело для организаторов Все приложили усилия, чтобы сюда приехать, в том числе в финансовом плане. Но думаю, сегодня надо учитывать только безопасность".