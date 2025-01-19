Команда Q36.5 в 2025 году ставит целью дебют на Джиро д’Италия

Глава команды Q36.5 Дуг Райдер: «Для нас наиболее реалистично получить приглашение на Джиро д’Италия-2025»

Швейцарская велокоманда Q36.5, выступающая во втором дивизионе проконтинентальных команд, в прошлом году уже принимала участие в гонках Мирового тура, включая Страде Бьянке, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Критериум Дофине и Тур Швейцарии.

Screen @Q36.5 Pro Cycling Team

Подписание Тома Пидкока, Милана Вадера, Харма Ванкауке, Шорда Бакса, Эмильса Лиепиньша, выступавших в командах Мирового тура, усилило состав Q36.5. Однако, в отличие от команд Lotto и Israel Premier Tech, имеющих право выступать на всех гонках Мирового тура как лучшие проконтинентальные команды по итогам прошлого сезона, Q36.5 может рассчитывать только на приглашения организаторов гонок.

Не только Q36.5, но и другие команды из разных уголков мира продолжают подготовку к новому сезону 2025 года. Их примеру лучше всего последовать и бетторам, для которых настало идеальное время для того, чтобы подобрать лучшие букмекерские конторы россии на портале Metaratings.

Дуг Райдер (Doug Ryder), генеральный менеджер команды Q36.5, в интервью WielerFlits рассказал, что надеется на приглашение от организаторов Джиро д’Италия в этом году, как и на вайлд-кард на Вуэльту Испании, а дебют на Тур де Франс ставит целью 2026 года.

Дуг Райдер: "У нас большие амбиции, хотя мы единственная команда из топ-25 команд рейтинга UCI, которая ещё не участвовала в Гранд-турах за два прошлых сезона. Мы хотим подняться в рейтинге, чтобы выступать на более важных гонках. Приглашение на Джиро д’Италия-2025 на данный момент наиболее реалистично, учитывая наших итальянских партнёров. Но приглашение на Вуэльту Испании тоже было бы фантастикой. Наша большая цель - стартовать на Тур де Франс в 2026 году. В своё время команда Qhubeka выигрывала этапы Тура и примеряла жёлтую майку, мы знаем, насколько это ценно.

На данный момент у нас нет обязательств участвовать во всех гонках. Кроме того, Том (Пидкок) не сможет стартовать везде. Мы уважаем его выбор. Главное различие сейчас в том, что теперь звонят мне, а не я сам звоню, чтобы просить приглашения на гонки. На самых важных гонках просто нужен состав из лучших, надо показать лучшее шоу. Теперь с Томом в составе мы получим шанс раскрыть наш потенциал в преддверии следующего цикла получения лицензий Мирового тура 2026-2028 годов.

2025 год для нас в основном переходный. Мы следим за командами Arkéa-B&B Hotels и XDS-Astana, но понимаем, что много проигрываем Lotto и Israel Premier Tech, поэтому в следующем году не сможем стать командой Мирового тура. Мы знаем, чего хотим, на этом и сосредоточимся. Наша программа выстроена до марта. Том Пидкок хочет добиться успеха. После открывающего классики уик-энда будем с ним работать в направлении Арденнских классик.

Мы постараемся одержать победу на этапах Джиро. На Вуэльте планируем бороться за генеральную классификацию вместе с Томом. Он тоже этого хочет, а мы верим в его потенциал."