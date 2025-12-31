VeloLIVE поздравляет с Новым годом! Вспомним лучшие моменты велосезона-2025!

- Категория:
- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 00:57
Дорогие друзья!
Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всего сердца поздравляет всех читателей сайта с Новым 2026 годом!
Пусть в Новом году вас сопровождает попутный ветер удачи, гладкие дороги приводят к личным победам и рекордам, а велоспорт продолжит приносить радость и дарить яркие впечатления!
Спасибо за то, что остаётесь с нами!
Пока новый велосезон на шоссе ещё не стартовал, предлагаем вспомнить самые яркие победы на гонках Мирового тура сезона 2025 года.
Тадей Погачар и команда UAE Team Emirates XRG доминировали в пелотоне, установив новый рекорд в 95 побед в сезоне и 97 побед в календарном 2025 году. Тадей Погачар вновь стал главным действующим лицом, лично одержав 20 побед, среди которых — три Монумента, четвёртая победа на Тур де Франс и второй подряд титул чемпиона мира в Руанде.
(Предлагаем принять участие в опросе, прикреплённом к статье, и проголосовать за победу, которую считаете самой зрелищной и красивой. Можно выбирать несколько вариантов).
Тадей Погачар на Страде Бьянке
Photo Credits: LaPresse
Матье ван дер Пул на Милан - Сан-Ремо
Photo Credits: LaPresse
Мадс Педерсен на Гент-Вевельгем
Тадей Погачар на Туре Фландрии
Матье ван дер Пул на Париж – Рубэ
Маттиас Скельмосе на Амстел Голд Рэйс
Тадей Погачар на Флеш Валлонь
Photo (c) UAE Team Emirates XRG
Тадей Погачар на Льеж-Бастонь-Льеж
Саймон Йейтс на Джиро д’Италия
Тадей Погачар на Критериуме Дофине
Photo (c) UAE Team Emirates XRG
Тадей Погачар на Тур де Франс
Джулио Чикконе на Классике Сан-Себастьяна
Йонас Вингегор на Вуэльте Испании
Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli
Ремко Эвенепул в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира
©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images
Тадей Погачар в групповой гонке на Чемпионате мира
Photo (c) UAE Team Emirates XRG
Тадей Погачар на Ломбардии
Photo Credits: LaPresse
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (124)
- Опрос