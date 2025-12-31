VeloLIVE поздравляет с Новым годом! Вспомним лучшие моменты велосезона-2025!

Дорогие друзья!

Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всего сердца поздравляет всех читателей сайта с Новым 2026 годом!

Пусть в Новом году вас сопровождает попутный ветер удачи, гладкие дороги приводят к личным победам и рекордам, а велоспорт продолжит приносить радость и дарить яркие впечатления!

Спасибо за то, что остаётесь с нами!

Пока новый велосезон на шоссе ещё не стартовал, предлагаем вспомнить самые яркие победы на гонках Мирового тура сезона 2025 года.

Тадей Погачар и команда UAE Team Emirates XRG доминировали в пелотоне, установив новый рекорд в 95 побед в сезоне и 97 побед в календарном 2025 году. Тадей Погачар вновь стал главным действующим лицом, лично одержав 20 побед, среди которых — три Монумента, четвёртая победа на Тур де Франс и второй подряд титул чемпиона мира в Руанде.

(Предлагаем принять участие в опросе, прикреплённом к статье, и проголосовать за победу, которую считаете самой зрелищной и красивой. Можно выбирать несколько вариантов).

