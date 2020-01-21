- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 12:50
Дорогие друзья!
Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всей души поздравляет вас с Новым 2020 годом!
Мы рады, что велоспорт продолжает объединять нас!
Надеемся в 2020 году вместе с вами пережить незабываемые моменты восхождения новых звёзд и невероятных побед!
Пусть в наступающем году вас ждут открытия новых дорог и возможностей!
Желаем вам крепкого здоровья, верных товарищей по команде в жизни и чтобы удача всегда улыбалась вам!
Ждём вас на VeloLIVE.com в 2020 году!
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