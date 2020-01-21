Дорогие друзья!

Редакция портала "Новости велоспорта на VeloLIVE.com" от всей души поздравляет вас с Новым 2020 годом!

Мы рады, что велоспорт продолжает объединять нас!

Надеемся в 2020 году вместе с вами пережить незабываемые моменты восхождения новых звёзд и невероятных побед!

Пусть в наступающем году вас ждут открытия новых дорог и возможностей!

Желаем вам крепкого здоровья, верных товарищей по команде в жизни и чтобы удача всегда улыбалась вам!

Ждём вас на VeloLIVE.com в 2020 году!