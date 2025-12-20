Тадей Погачар поставил новый рекорд прохождения подъёма Коль-де-Ратес

Тадей Погачар улучшил время прохождения Коль-де-Ратес на 24 секунды

Чемпион мира Тадей Погачар продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. 19 декабря словенский велогонщик прошел 220-километровую тренировку на побережье Коста-Бланка вместе со своими товарищами по команде UAE Team Emirates XRG Нильсом Политтом, Павлом Сиваковым и новобранцем команды Кевином Вермарке, а также с несколькими другими гонщиками.

Photo Credits: LaPresse

Тадей Погачар проехал дистанцию со средней скоростью почти 37 км/ч за 6 с небольшим часов. Во время этой тренировки он обновил свой рекорд на подъёме Коль-де-Ратес (Coll de Rates).

Это знаменитый тренировочный подъем недалеко от Кальпе, где велосипедисты-любители могут сравнить свои силы с профессионалами. Фактически Коль-де-Ратес стал эталоном для гонщиков, набирающих форму, он достаточно популярен, чтобы сравнения времени прохождения имели вес.

Первый рекорд, зафиксированный на Strava, при прохождении 6.4 километра со средним градиентом 5.5% Тадей Погачар поставил в конце 2024 года с результатом 12:21, опередив гонщика INEOS Питера Оксенберга (Peter Oxenberg) на 17 секунд.

Новый рекорд Тадея Погачара на Коль-де-Ратес - 11:57 со средней скоростью 32,2 км/ч, улучшив время прохождения на 24 секунды.

В новом сезоне Тадей Погачар делает акцент на Монументах, которых ещё нет в его победном списке – Милан – Сан-Ремо и Париж – Рубэ. На пресс-конференции в Бенидорме Тадей Погачар ещё раз подчеркнул, что первая победа на Рубэ для него важнее, чем ещё одна, пятая, на Тур де Франс.