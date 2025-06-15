Тадей Погачар — победитель Критериума Дофине-2025

Тадей Погачар: «Победа на Критериуме Дофине придаёт уверенности перед Тур де Франс-2025»

Тадей Погачар добавил к своему списку достижений первую в карьере победу на Критериуме Дофине. 26-летний словенец стал всего третьим в истории гонщиком, выигравшим Дофине в майке действующего чемпиона мира после французов Луизона Бобе (1955) и Бернара Ино (1981).

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Капитан команды UAE Team Emirates XRG завершил Критериум Дофине-2025 с тремя победами на этапах и зелёной майкой лучшего в очковой классификации.

Тадей Погачар примерил жёлтую майку лидера после победы на 1-м этапе, проиграл время в разделке на 4-м этапе, но сокрушил соперников на двух горных этапах, забрав жёлтую майку лидера у Ремко Эвенепула и наращивая преимущество в генеральной классификации на 6-м и 7-м этапах.

На финальном 8-м этапе победу отпраздновал Ленни Мартинес (Bahrain Victorious), выигравший сольной атакой из отрыва дня, а для генеральщиков этап не принёс серьёзных изменений. Тадей Погачар моментально ответил на атаку Йонаса Вингегора за 6,6 км до финиша, но дуэли не получилось, дуэт лидеров стал работать вместе, закрепляя преимущество над остальными соперниками. Йонас Вингегор спринтовал в борьбе за второе место на этапе, но с преимуществом в 1:01 перед 8-м этапом Тадей Погачар позволил себе потерять две секунды.

В итоге Тадей Погачар выиграл Критериум Дофине-2025 с преимуществом в 59 секунд над Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike) и на 2:38 опередил занявшего третье место Флориана Липовица (Red Bull Bora-hansgrohe).

Тадей Погачар остался доволен генеральной репетицией Тур де Франс-2025, перед которым проведёт тренировочный сбор на высоте.

Тадей Погачар: «Эта неделя была совершенно потрясающей. Сегодня команда снова великолепно отработала. Мы смогли защитить майку и теперь счастливыми возвращаемся домой, чтобы готовиться к Тур де Франс.

На этой неделе многое получилось, а все неудачи мы превратили в преимущества, так что всё просто замечательно. Теперь нас ждёт высотный сбор на Изоле 2000. Особой работы перед Туром уже не нужно — немного отдохну, возможно, дополнительно поработаю над разделкой, и буду готов.

До этого я участвовал в Критериуме Дофине только в 2020-м, когда гонку сократили из-за ковида, но те пять дней запомнились как одни из самых тяжёлых в моей карьере. И вот я, наконец, вернулся, безумно счастлив и горжусь этой победой.

После разделки отставание было серьёзным, но потом, когда мы изучили профиль финальных этапов… на практике они оказались ещё сложнее, чем на бумаге! Я знал, что отыграться реально, даже если будет тяжело. И очень рад, что всё получилось.

Конечно, победа придаёт уверенности перед Тур де Франс, главной целью сезона и также даёт психологический настрой всей команде».