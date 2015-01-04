Тадей Погачар выиграл Тур Фландрии-2025 из сольного отрыва

Тадей Погачар — двукратный победитель Тура Фландрии

В своём стиле, из одиночного отрыва, 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG, Тадей Погачар одержал победу на Туре Фландрии-2025. Это вторая победа Тадея Погачара на этом Монументе, но на этот раз он выиграл Тур Фландрии в майке действующего чемпиона мира.

В начале гонки Тадей Погачар потерял двух помощников – после падений сошли Тим Велленс и Джонатан Нарваэс. А Нильс Политт и Флориан Вермеерс, несмотря на то, что тоже падали, смогли вернуться и помочь своему капитану, как помогали ему Миккель Бьерг и Антонио Моргадо.

Тадей Погачар открыл гонку за 55 км до финиша на первом прохождении Кваремонта, но и Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), и Мадс Педерсен (Lidl-Trek) ответили на ускорение. На Патерберге. Коппенберге, Стеенбекдрисе и Таайенберге Тадей Погачар ехал первым колесом, оказывая давление на соперников.

На Таайенберге он создал просвет вместе с Матье ван дер Пулом и Мадсом Педерсеном. На Ауде Крейсберге после ускорения с Погачаром остался только Матье ван дер Пул. Однако решающей стала атака Тадея Погачара за 18 км до финиша, на финальном, третьем прохождении Кваремонта. На этот раз словенский гонщик уехал от соперников окончательно, наращивая преимущество, которое на финише составило 1 минуту 1 секунду. У Тадея Погачара было достаточно времени, чтобы отпраздновать 8 выигранный им Монумент.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG / Sprint Cycling

Тадей Погачар: «Целью была победа, добиться её было трудно, но мы добились. Я горжусь командой, тем, как мы провели гонку, несмотря на то, что нам где-то не повезло. Я так счастлив выиграть в этой майке.

Мы планировали начать атаковать с Ауде Кваремонта и следовали плану, даже не смотря на то, что в нашей команде были падения. Флориан как-то смог вернуться после того, как падал, и сделал это очень вовремя, чтобы развести перед Кваремонтом, чему я очень благодарен. Нам не повезло потерять Тима и Джонни, но мы не сдавались, все остальные держались вместе. Все мои товарищи приложили максимум сил, выполняя наш план, и справились идеально».

После финиша Тадей Погачар ответил на вопрос об участии в Париж-Рубэ-2025:

«Париж-Рубэ – совсем другая гонка, но я принимаю вызов, сделаю всё, что в моих силах. Фландрия подходит мне чуть больше, но никогда не знаешь. Рубэ тоже очень тяжёлая гонка, думаю, с такой формой, в которой я сейчас, я должен попробовать».