VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар выиграл Тур Фландрии-2025 из сольного отрыва

Тадей Погачар — двукратный победитель Тура Фландрии

 

 

В своём стиле, из одиночного отрыва, 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG, Тадей Погачар одержал победу на Туре Фландрии-2025. Это вторая победа Тадея Погачара на этом Монументе, но на этот раз он выиграл Тур Фландрии в майке действующего чемпиона мира.

 

Тадей Погачар выиграл Тур Фландрии-2025 из сольного отрыва

 

 

В начале гонки Тадей Погачар потерял двух помощников – после падений сошли Тим Велленс и Джонатан Нарваэс. А Нильс Политт и Флориан Вермеерс, несмотря на то, что тоже падали, смогли вернуться и помочь своему капитану, как помогали ему Миккель Бьерг и Антонио Моргадо.

 

Тадей Погачар открыл гонку за 55 км до финиша на первом прохождении Кваремонта, но и Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), и Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), и Мадс Педерсен (Lidl-Trek) ответили на ускорение. На Патерберге. Коппенберге, Стеенбекдрисе и Таайенберге Тадей Погачар ехал первым колесом, оказывая давление на соперников.

 

На Таайенберге он создал просвет вместе с Матье ван дер Пулом и Мадсом Педерсеном. На Ауде Крейсберге после ускорения с Погачаром остался только Матье ван дер Пул. Однако решающей стала атака Тадея Погачара за 18 км до финиша, на финальном, третьем прохождении Кваремонта. На этот раз словенский гонщик уехал от соперников окончательно, наращивая преимущество, которое на финише составило 1 минуту 1 секунду. У Тадея Погачара было достаточно времени, чтобы отпраздновать 8 выигранный им Монумент.

 

Тадей Погачар выиграл Тур Фландрии-2025 из сольного отрыва

Photo (c) UAE Team Emirates XRG / Sprint Cycling

 

 

Тадей Погачар: «Целью была победа, добиться её было трудно, но мы добились. Я горжусь командой, тем, как мы провели гонку, несмотря на то, что нам где-то не повезло. Я так счастлив выиграть в этой майке.

 

Мы планировали начать атаковать с Ауде Кваремонта и следовали плану, даже не смотря на то, что в нашей команде были падения. Флориан как-то смог вернуться после того, как падал, и сделал это очень вовремя, чтобы развести перед Кваремонтом, чему я очень благодарен. Нам не повезло потерять Тима и Джонни, но мы не сдавались, все остальные держались вместе. Все мои товарищи приложили максимум сил, выполняя наш план, и справились идеально».

 

После финиша Тадей Погачар ответил на вопрос об участии в Париж-Рубэ-2025:

 

«Париж-Рубэ – совсем другая гонка, но я принимаю вызов, сделаю всё, что в моих силах. Фландрия подходит мне чуть больше, но никогда не знаешь. Рубэ тоже очень тяжёлая гонка, думаю, с такой формой, в которой я сейчас, я должен попробовать».

 

Тур Фландрии-2025. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Тур Фландрии-2025 Ronde Van Vlaanderen-2025 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    7 апреля 2025 10:16 | Регистрация: 22.05.2015

    А где купить colnago hybrid?

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    7 апреля 2025 23:56 | Регистрация: 4.01.2015

    Против лома нет приёма © но та тройка ребят пыталась как могли.
    Если Тадей через недельку ещё и Париж-Рубэ возьмёт (или хотя бы на подиум заколесит с первого раза), то я перестану смотреть шоссейный велоспорт..шутка( 

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

7 - 12 апреля 2025

Itzulia Basque Country

13 апреля 2025

Paris-Roubaix

18 апреля 2025

De Brabantse Pijl

20 апреля 2025

Amstel Gold Race

21-25 апреля 2025

Tour of the Alps

23 апреля 2025

La Fleche Wallonne

27 апреля 2025

Liege - Bastogne - Liege

29 апреля - 4 мая 2025

Tour de Romandie

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 апреля

Matthew Dinham (Team Picnic PostNL)

Davide Toneatti (XDS Astana Team)

10 апреля

Yves Lampaert (Soudal - Quick Step)

Lucas Eriksson (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2025 (43)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)