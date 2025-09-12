Яспер Филипсен — победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2025

Хет-трик Яспера Филипсена на Вуэльте Испании-2025

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал хет-трик, выиграв 19-й этап Вуэльты Испании-2025 после победы на 1-м и 8-м этапах. В спринте на финише 27-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck обошёл обладателя зелёной майки лучшего в очковой классификации Мадса Педерсена (Lidl-Trek) и чемпиона Венесуэлы Орлуиса Аулара (Movistar). Яспер Филипсен участвует в Вуэльте в третий раз в карьере.

Интересно, что на дебютной Вуэльте в 2020 году Филипсен одержал одну победу. Он вернулся в 2021 году и взял ещё две. В этом году он участвует в испанском Гранд-туре в третий раз и уже выиграл три из четырех общих спринтов состоявшихся на данный момент.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek), финишировавший вторым, практически обеспечил себе зелёную майку, опережая на 100 очков Йонаса Вингегора (Visma-Lease a Bike), единственного, кто теоретически ещё может оспорить у него первое место в очковой классификации. Вингегор поборолся за победу на промежуточном спринте и взял 4 бонусные секунды, увеличив свое лидерство в генеральной классификации до 44 секунд перед Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates-XRG) накануне финальных выходных и тяжелейшей решающей гонки в субботу на Альто-де-ла-Бола-дель-Мундо.

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Яспер Филипсен: «Финиш был ужасно тяжёлым, учитывая, что 11 дней не приходилось продавливать так сильно. Это больно. Мы знали, каким будет финиш — с подъемом и выполаживанием на последних 250 метрах. Команда идеально рассчитала время, и на последнем километре мы выложились полностью. Была настоящая командная работа. Всю Вуэльту [Тимо] Килих (Timo Kielich) был невероятно силен, и [Йонас] Рикарт (Jonas Rickaert) тоже ехал очень быстро, очень хорошо. Мне было тяжело удержаться на колесе, но я увидел финишную черту и атаковал. Это было действительно здорово. Конечно, мы с командой стараемся поддерживать победный настрой. Ребята действительно опытные. Они лучшие в своем деле. И мы просто попытаемся повторить это в воскресенье, в последний день. Мы с нетерпением ждем, потому что эти три недели были тяжелыми».

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Мадс Педерсен:

«Нет, я не очень удивился, что Йонас Вингегор участвовал в промежуточном спринте]. Я знал, что так и будет, мы это обсуждали. На том спринте разыгрывались бонусные секунды, и они сейчас нужнее ему, чем мне очки. Мне не было особого смысла там бороться.

При таком тяжелом финише с подъёмом в конце, я в общем-то ожидал, что всё будет именно так. Конечно, жаль, что не удалось победить, но Яспер [Филипсен] и его команда создали прекрасный развозящий поезд. Сегодня нас победили сильнейшие».

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Йонас Вингегор: «Четыре секунды — приятный бонус. Когда мы оказались впереди, увидели возможность их забрать, а выигрывать секунды всегда лучше, чем потерять.. Я бы не назвал это победой в массовом спринте… Я взял там несколько секунд. Мы были на хорошей позиции, поэтому решили побороться за промежуточный спринт.

Это была импровизация. Мы просто увидели, что мы впереди, и сказали: "А почему бы не попробовать?" Если мы смогли получить четыре секунды, то это того стоило. Запас не такой большой, но я всё ещё лидер, и я этим доволен. Больше всего я рад, что мы проехали этап без проблем. Удачный день для нас как для команды. Я всё ещё лидер, я хорошо себя чувствую, со мной сильная команда.. Я с нетерпением жду последних дней этой Вуэльты».

События 19 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Равнинный этап без категорийных подъёмов стал передышкой для генеральщиков перед решающим горным 20-м этапом, а спринтеры, наконец, получили ещё один шанс, впервые за 11 дней. Все опасались ветра, который мог перевернуть ситуацию, но несколько ускорений в пелотоне за 50 км до финиша не создали эшелонов.

Лишь один гонщик уехал в отрыв дня - Якуб Отруба (Caja Rural-Seguros-RGA) уехал в отрыв сразу после старта. Французский гонщик Виктор Герналек (Victor Guernalec, Arkéa-B&B Hotels) сначала присоединился к Якубу Отрубе, но за 145 км до финиша оставил чешского гонщика в одиночестве и вернулся в пелотон. Команды Яспера Филипсена Alpecin-Deceuninck и Элиа Вивиани Lotto взяли на себя работу по контролю за разрывом, который после 40 километров гонки достиг максимума в 4 минуты.

Якуб Отруба первым прошёл промежуточный спринт через 103 км после старта, в то время как за его спиной обладатель красной майки лидера Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) поборолся за 4 бонусных секунды и прошёл промежуточный спринт вторым. Якуба Отруву пелотон догнал за 52 км до финиша. Гонщики Burgos Burpellet BH попытались уехать от пелотона через 11 км, но Alpecin-Deceuninck и Visma-Lease a Bike свели на нет их попытку за 35 км до финиша. Пелотон настроился на розыгрыш общего спринта.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) начал развоз Бена Тёрнера на последнем километре. Но команда Alpecin-Deceuninck идеально вывезла Яспера Филипсена, который, опередив Мадса Педерсена (Lidl-Trek), выиграл три из четырёх этапов с общим спринтом на этой Вуэльте. А Мадс Педерсен практически гарантировал зелёную майку лидера очковой классификации. На последних этапах будет разыграно 110 очков, а ближайший соперник Мадса Педерсена в очковой классификации – Йонас Вингегор, уступает своему соотечественнику ровно 100 очков.

Изменений в классификациях после 19 этапа не произошло. Йонас Вингегор увеличил своё преимущество над Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG) до 44 секунд (на 4 секунды).