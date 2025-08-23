Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

Дубль Яспера Филипсена на Вуэльте Испании-2025, спокойный этап для обладателя красной майки Торстена Трээна

Яспер Филипсен сделал дубль, после победы на 1-м этапе Вуэльты Испании-2025 выиграл спринт на 8-м этапе. Победитель десяти этапов французского Гранд-тура, на Вуэльте 27-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck довёл число своих побед до пяти. В общем спринте Филипсен опередил Элиа Вивиани (Lotto), однако итальянского гонщика впоследствии релегировали за нарушение прямолинейности.

Спокойный равнинный этап, не отклонившийся от сценария – отрыв дня, контроль за разрывом, нейтрализация отрыва и общий спринт – позволил генеральщикам отойти на второй план и взять передышку. Торстен Трээн (Bahrain Victorious) сохранил красную майку лидера.

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Яспер Филипсен: «Честно говоря, я был совершенно измотан, когда открывал спринт, потому что мне пришлось переместиться под ветер, и ноги были как бетонные. Но мне все же удалось немного посидеть на колесе у Вивиани и спуртовать в самый последний момент, скорость набрал, но ноги точно ничего не чувствовали.

Мы выиграли, жалеть не о чем! Я потерял колесо товарища по команде. Думаю, они снова выстроили великолепный развозящий поезд, только меня там не было. Я пытался им сказать, но на последнем километре это сложно. Поэтому пришлось самому пробиваться через ветер. Ноги были как бетонные. Но я сумел выиграть, так что, очень счастлив.

Моя 15-я победа на этапе Гранд-тура? Каждая победа особенная. Мы мучаемся в горах, чтобы дождаться момента для себя. Вуэльта - трудная гонка, но у нас уже две победы, мы можем быть довольны!

Команда подталкивает меня выходить за пределы того, что я считал возможным после травмы. Подготовка была очень короткой и интенсивной, я не чувствовал себя в форме. Но благодаря поддержке товарищей по команде, с нашим развозящим поездом, здорово, что мы добиваемся успеха».

Торстен Трээн: «Честно говоря, обычно на таких этапах мне довольно скучно, но сегодня ехалось повеселее, чем вчера. Меньше стресса, и мы не так нервничал, что можем потерять майку. Было легче наслаждаться гонкой. Честно говоря, я не особо изучал маршрут. Посмотрим, что будет завтра».

Ход событий 8 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Сразу после старта атаковали три гонщика. Серхио Самитье (Sergio Samitier, Cofidis) был особенно мотивирован, так как этап проходит мимо его родного города Барбастро в начале дистанции (км 11). К нему присоединились два других испанских гонщика Хоан Боу (Joan Bou, Caja Rural-Seguros RGA) и Хосе Луис Фаура (José Luis Faura, Burgos-Burpellet-BH). Команды спринтеров контролировали разрыв, который достигал 4 минут только в начале этапа. Промежуточный спринт из пелотона выиграл обладатель зелёной майки Мадс Педерсен (Lidl-Trek). Беглецов отрыва дня настигли на улицах финишной Сарагосы, на первом круге по городу. Сначала в пелотон вернулся Фаура, за 17 км до финиша Самитье и Боу.

Напряжение перед финишной развязкой нарастало в пелотоне. Команда Lotto, работавшая на Элиа Вивиани, взяла на себя инициативу на последнем километре, но Яспер Филипсен обошёл итальянского гонщика. А Вивиани лишился и второго места на этапе, так как был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте.

В классификациях изменений не произошло. Торстейн Трээн сохранил красную майку, Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает возглавлять очковую классификацию. Джей Вайн (UAE Team Emirates) лидирует в горной классификации, а Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.