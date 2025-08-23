VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

Дубль Яспера Филипсена на Вуэльте Испании-2025, спокойный этап для обладателя красной майки Торстена Трээна

 

 

Яспер Филипсен сделал дубль, после победы на 1-м этапе Вуэльты Испании-2025 выиграл спринт на 8-м этапе. Победитель десяти этапов французского Гранд-тура, на Вуэльте 27-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck довёл число своих побед до пяти. В общем спринте Филипсен опередил Элиа Вивиани (Lotto), однако итальянского гонщика впоследствии релегировали за нарушение прямолинейности.

 

 Спокойный равнинный этап, не отклонившийся от сценария – отрыв дня, контроль за разрывом, нейтрализация отрыва и общий спринт – позволил генеральщикам отойти на второй план и взять передышку. Торстен Трээн (Bahrain Victorious) сохранил красную майку лидера.

 

Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo ©  Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Яспер Филипсен: «Честно говоря, я был совершенно измотан, когда открывал спринт, потому что мне пришлось переместиться под ветер, и ноги были как бетонные. Но мне все же удалось немного посидеть на колесе у Вивиани и спуртовать в самый последний момент, скорость набрал, но ноги точно ничего не чувствовали.

 

Мы выиграли, жалеть не о чем! Я потерял колесо товарища по команде. Думаю, они снова выстроили великолепный развозящий поезд, только меня там не было. Я пытался им сказать, но на последнем километре это сложно. Поэтому пришлось самому пробиваться через ветер. Ноги были как бетонные. Но я сумел выиграть, так что, очень счастлив.

 

Моя 15-я победа на этапе Гранд-тура? Каждая победа особенная. Мы мучаемся в  горах, чтобы дождаться момента для себя. Вуэльта  - трудная гонка, но у нас уже две победы, мы можем быть довольны!

 

Команда подталкивает меня выходить за пределы того, что я считал возможным после травмы. Подготовка была очень короткой и интенсивной, я не чувствовал себя в форме. Но благодаря поддержке товарищей по команде, с нашим развозящим поездом, здорово, что мы добиваемся успеха».

 

Торстен Трээн: «Честно говоря, обычно  на таких этапах мне довольно скучно, но сегодня ехалось повеселее, чем вчера. Меньше стресса, и мы не так нервничал, что можем потерять майку. Было легче наслаждаться гонкой. Честно говоря, я не особо изучал маршрут. Посмотрим, что будет завтра».

 

Ход событий 8 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Яспер Филипсен — победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

 

Сразу после старта атаковали три гонщика. Серхио Самитье (Sergio Samitier, Cofidis) был особенно мотивирован, так как этап проходит мимо его родного города Барбастро в начале дистанции (км 11). К нему присоединились два других испанских гонщика Хоан Боу (Joan Bou, Caja Rural-Seguros RGA) и Хосе Луис Фаура (José Luis Faura, Burgos-Burpellet-BH). Команды спринтеров контролировали разрыв, который достигал 4 минут только в начале этапа. Промежуточный спринт из пелотона выиграл обладатель зелёной майки Мадс Педерсен (Lidl-Trek). Беглецов отрыва дня настигли на улицах финишной Сарагосы, на первом круге по городу. Сначала в пелотон вернулся Фаура, за 17 км до финиша Самитье и Боу.

 

Напряжение перед финишной развязкой нарастало в пелотоне. Команда Lotto, работавшая на Элиа Вивиани, взяла на себя инициативу на последнем километре, но Яспер Филипсен обошёл итальянского гонщика. А Вивиани лишился и второго места на этапе, так как был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте.

 

В классификациях изменений не произошло. Торстейн Трээн сохранил красную майку, Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает возглавлять очковую классификацию. Джей Вайн (UAE Team Emirates) лидирует в горной классификации, а Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Аисты в Альфаро меня удивили. 
    Интересно, кто-нибудь читает весь текст превью этапов?

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани релегирован по ит ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Элиа.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Таки релегировали?
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    shekn-Фото

    Нуууу есть ощущение, что это может быть ещё один этап для Аюсо. 

  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.
     
    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.
     
    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.

    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.

    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.
     
    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.
     
    Хорошая попытка, но нет. К сожалению, на таких этапах нечего смотреть, кроме последнего километра. Все, что вы описали есть, все так, но до этого практически пшик. Да, бывают этапы, где отрыв борется до последнего и их настигают чуть ли не у финиша, но это редкость
  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Было боязно за колхоз на данном этапе, ибо профиль горы этому способствовал. Так оно и случилось. Это удивительно и забавно, есть человек доминатор, с которым в пелотоне вроде не интересно, но вот только его нет и этап просчитывается на раз-два: там, где должен быть колхоз, он реально и есть, тактики команд примерно понятны и прогнозировать довольно легко. Что ж, может с Поги не так плохо?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    Astanaforever-Фото

    Лопес из Астаны должен в отрыв отобраться. Его профиль. Да и Пулсу стоит попробовать. Авось отпустят отрыв.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    kwwk-Фото
    105 в протоколе, почти рядом )))
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.

     

    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.

     

    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.


    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.


    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.

     

    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.

     

  • motte
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    motte-Фото

    Самый винодельческий регион, льют Риоху как Азербайджан Агдам во времена СССР, но Агдам не был так доступен как Риоха сегодня:)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

31 августа

Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers)

Fabio Jakobsen (Team Picnic PostNL)

Giovanni Carboni (Unibet - Tietema Rockets)

Sergio Samitier (Cofidis)

Martijn Budding (Unibet - Tietema Rockets)

Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (179)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)