Яспер Филипсен — победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2025

Яспер Филипсен надел первую красную майку лидера Вуэльты Испании-2025

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу в спринте на 1-м этапе 80-го юбилейного выпуска Вуэльты Испании. 27-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck триумфально вернулся на испанский Гранд-тур спустя четыре года после своего последнего участия, и взял четвёртую в карьере победу на этапе Вуэльты после этапов, выигранных в 2020 и 2021 году. Всего через полтора месяца после схода с Тур де Франс-2025 из-за перелома ключицы Яспер Филипсен не только выиграл один из немногих спринтерских этапов Вуэльты Испании-2025, но надел первую красную майку лидера этого выпуска.

Photo © Unipublic / Sprint Cycling Agency

Филипсен опередил 24-летнего британского гонщика команды Israel Premier Tech Итана Вернона (Ethan Vernon) и 28-летнего венесуэльского гонщика команды Movistar Орлуиса Аулара (Orluis Aular).

Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck): «Побеждать всегда приятно, особенно когда наградой является красная майка, так что это прекрасный подарок. Мне снова нужно поблагодарить своего товарища по команде, прямо как на Туре. Нам удалось выстроить развоз именно так, как мы хотели.

Команда выступила очень сильно, особенно Йонас [Рикарт] и Эдвард [Планкарт]. На последнем километре они идеально выполнили план. Мне оставалось только начать спринт за 175 метров, и я очень рад, что у нас всё получилось. Я очень расстроился, когда пришлось сойти с Тур де Франс после падения, ведь Тур был важной целью, ради которой мы упорно работали. После неудачи нужно было найти новые цели. Эта цель была отличной, и я знал, что у нас есть один шанс. У такого спринтера, как я, на Вуэльте не так уж много возможностей. Будет тяжело. В этом сезоне у меня случались неудачи, но также я одержал несколько очень красивых побед, как на Туре, а теперь здесь.

Я ещё не видел себя в зеркале, но красный — это хороший цвет! У меня был уникальный шанс заполучить её, и я очень рад, что мы его не упустили. Последние несколько недель эта майка меня мотивировала. Всегда здорово, когда ты работаешь ради цели и в итоге её достигаешь. Так бывает не всегда. Я правда собираюсь насладиться этим днём. Я проведу всего один день в этой майке, потому что завтрашний этап для меня слишком сложен, но я буду наслаждаться каждой секундной».

События 1-го этапа Вуэльты Испании-2025

Сразу после отмашки, давшей старт 1-му этапу, атаковал велогонщик команды EF Education EasyPost, но отрыв дня сформировался через 2,5 км. В него уехали пять гонщиков - Пепейн Рейндерринк (Pepijn Reinderink, Soudal Quick-Step), Николя Винокуров (Nicolas Vinokurov, XDS Astana), Хоэль Николау (Joel Nicolau, Caja Rural-Seguros RGA), Кун Бауман (Koen Bouwman, Jayco AlUla), Уго де ла Калье (Hugo de la Calle, Burgos Burpellet BH), к которым вскоре переложился Алессандро Верре (Alessandro Verre, Arkéa-B&B Hotels).

Команды Lidl-Trek Мадса Педерсена и Alpecin-Deceuninck Яспера Филипсена быстро вышли в голову пелотона, взяв на себя контроль за ситуацией в гонке, чтобы гарантировать своим лидерам спринтерскую развязку.

Гонщиков отрыва не отпускали больше, чем на 2 минуты. На подходе к единственному подъёму дня, подъёму 3-й категории Ла Серра, через 70,5 км после старта, Винокуров и Рейндеринк попытались застать врасплох соперников, атаковав заранее. Но 23-летний итальянский гонщик Алессандро Верре стал сильнейшим, первым пройдя вершину, с небольшим преимуществом опередив Хоэля Николау и обеспечив себе первую гороховую майку Вуэльты-25. На вершине пелотон проигрывал отрыву 2’15’’ — это стало максимальным разрывом дня.

Перед промежуточным спринтом в Вальденго (через 96 км после старта) из отрыва атаковал Николя Винокуров, но Рейндеринк сел ему на колесо, а затем опередил его в спринте.

За 85 км до финиша пелотон догнал отрыв, но 21-летний испанский гонщик команды Burgos Burpellet BH Уго де ла Калье на домашнем Гранд-туре не стал сдаваться и в одиночку продолжил противостоять пелотону. Хотя ему удалось создать минутное преимущество, пелотон, в котором скорость по-прежнему задавали команды Lidl-Trek и Alpecin-Deceuninck, догнал его за 38 км до финиша в Новаре.

В то время как команда Alpecin-Deceuninck возглавила пелотон на последнем километре, один из фаворитов этапа, Мадс Педерсен (Lidl-Trek) оказался зажат сзади. Яспер Филипсен одержал победу, завершив работу своей команды и взяв красную майку лидера, а также возглавил очковую классификацию.

Алессандро Верре (Arkéa-B&B Hotels) надел первую гороховую майку горного короля Вуэльты Испании-2025: «Особенный день. Я впервые надел майку лидера классификации, что особенно приятно, это удалось на Вуэльте. Сегодня утром спортивный директор сказал: "Ты можешь попытаться уйти в отрыв и попробовать забрать майку". Очень счастлив, что мне это удалось.

Ощущения довольно странные, потому что я никогда не отличался хладнокровием, но сегодня был совершенно спокоен. Я рисковал проиграть, но затем начал спринт издалека, и всё получилось. Обычно Бауман сильнее, но затем у него не пошла нога, так что я взял инициативу в свои руки. Это только первый этап, и у нас много целей. Нам нужно сохранять спокойствие и быть сосредоточенными в ближайшие дни».

Итан Вернон (Israel Premier Tech), занявший 2-е место на этапе, надел белую майку лучшего молодого гонщика:

«Быть вторым всегда и горько, и сладко одновременно, но белая майка немного компенсировала сожаления. Конечно, было бы здорово выиграть этап и получить красную майку, это и была цель, но когда в соперниках Яспер [Филипсен], это сложная задача. В конце концов, я опередил Мадса [Педерсена] и других великих спринтеров, так что выступление можно назвать хорошим.

Филипсен, конечно, супербыстрый и один из лучших спринтеров в мире, так что легко никогда не будет, но в целом я довольно доволен своей скоростью. Это длинная гонка, с большим количеством гор, так что многое может измениться на второй и третьей неделях. У спринтеров не так много шансов, но ещё несколько возможностей впереди, включая мой день рождения [26 августа, этап 4]!»