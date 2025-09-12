VeloNEWS
Тадей Погачар возвращается в гонки на классиках Квебека и Монреаля

Тадей Погачар: «Чемпионат мира – главная цель второй части сезона»

 

 

Тадей Погачар возвращается в гонки через 47 дней после четвёртой в карьере победы на Тур де Франс. 26-летний словенский гонщик UAE Team Emirates XRG, действующий чемпион мира,  стартует на канадских классиках Мирового тура – Гран-при Квебека (12 сентября) и Гран-при Монреаля (14 сентября).

В составе команды три бывших победителя Гран-при Монреаля: Тадей Погачар (2022 и 2024), Адам Йейтс (2023) и Тим Велленс (2015).

 

Погачар возглавит команду, которая будет бороться за победу на обеих классиках. Сейчас на счету UAE Team Emirates XRG 83 победы в сезоне, что приближает команду UAE Team Emirates-XRG к абсолютному рекорду команды HTC, установленному в 2009 году и составляющему 85 побед. Но сезон ещё не закончен. 

 

Количество побед UAE Team Emirates-XRG впечатляет разнообразием. В этом сезоне они выиграли 8 из 11 недельных многодневных гонок Мирового тура, а победы одержаны 20 разными гонщиками. 

 

Нильс Политт, Брэндон Макналти, Джонатан Нарваэс и Павел Сиваков обеспечат надежную поддержку на канадских классиках, будучи готовыми использовать меняющуюся динамику гонки.

 

Тадей Погачар возвращается в гонки на классиках Квебека и Монреаля

 

 

Тадей Погачар: «Я чувствую себя хорошо. Очень доволен тем, как прошло моё лето. Конец сезона всегда полон взлётов и падений, но я рад быть здесь.

После Тура я взял небольшой перерыв, поддерживал Уршку на её гонках и хорошо потренировался дома. У меня не получилось вместить в это лето ещё один крупный тренировочный блок в горах. Но теперь я здесь и рад возможности проверить свои силы в пятницу.

 

Мы приехали с сильной командой, и я буду счастлив, если смогу помочь нам победить. Любым способом. Я, безусловно, буду бороться за победу, но для меня не станет катастрофой, если я не выиграю. Хочу выйти на пик формы к Чемпионату мира. Это моя главная цель на заключительный отрезок сезона. Я также хочу использовать эти гонки как хорошую тренировку и надеюсь, что буду готов».

 

L’Equipe цитирует слова Тадея Погачара по поводу пропуска им Вуэльты Испании-2025, где сейчас его товарищ по команде Жуан Алмейда идёт вторым в генеральной классификации:

 

«Команда ещё до Тура сказала мне, что я могу пропустить Вуэльту, чтобы дать шанс Жуану [Алмейде], так как он показал, что он один из лучших гонщиков. Так что я мысленно сказал себе: «Ок, поеду Тур без волнений о том, что будет после». Я, конечно, хотел проехать Вуэльту, но сложно это сделать с таким большим количеством набранных гоночных дней. Думаю, в итоге  решили правильно. Вы же видите, как команда выступает там. Я им был не нужен!»

 

